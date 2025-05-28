Хачанов на «РГ» за 4 часа взял пятисетовик. А Шнайдер проиграла украинке и сорвала дерби

В среду, 28 мая, на «Ролан Гаррос» начались матчи второго круга в обоих одиночных разрядах. У мужчин играли участники, попавшие в нижнюю половину турнирной сетки, и в их числе — российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под 24-м номером. Его соперником был Себастьян Офнер из Австрии, не входящий в первую сотню рейтинга ATP. Хачанов в первом круге без потери партий одолел Александара Вукича (6:4, 6:4, 6:4), а Офнер выбил Ян-Леннарда Штруффа (7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (5:7), 6:2).

Хачанов и Офнер играли на втором турнире подряд. В четвертьфинале Женевы австриец одержал волевую победу над россиянином — 4:6, 6:4, 6:4. Так что сегодня Карен наверняка был нацелен на реванш. Матч начался чуть позже запланированного — парижская погода в этот день оказалась капризной: то солнце, то дождь. Хачанов в первом же гейме продемонстрировал нацеленность на ранний брейк и добрался до брейк-пойнта, но упустил его. В третьем гейме россиянин дожал часто ходившего к сетке соперника и, использовав третий брейк-пойнт, вырвался вперёд — 2:1. Ценой больших усилий Карен подтвердил преимущество, отыграв тройной брейк-пойнт. А после того как Офнер сократил отставание до 2:3, пошёл дождь, и в игре возникла пауза.

Вынужденный перерыв продолжался около 40 минут. По возвращении на корт Хачанов под ноль взял свою подачу, но следующие два гейма проиграл, так что счёт сравнялся — 4:4. В концовке сета Карен прибавил и не дал состояться тай-брейку. В девятом гейме он упустил все три брейк-пойнта, зато в 11-м снова забрал подачу соперника, после чего подал на партию — 7:5 за 58 минут чистого времени.

Карен Хачанов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете у Хачанова случился спад: ухудшилась подача (с 66% попадания первой до 49%), участились ошибки. Занести себе в актив Карен может разве что первый гейм, в котором у него получилось сделать брейк. В оставшейся части партии у россиянина не было шансов на приёме, а на подаче регулярно возникали проблемы. В восьмом гейме Хачанов, подавая, ещё и сетбол отыграл, однако девятый гейм всё же стал последним. Офнер, ответивший сопернику двумя брейками, подал на партию — 6:3 за 47 минут.

В первой половине третьего сета брейков не было — теннисисты отыграли по одному брейк-пойнту. На одном из переходов Хачанов обратился к судье на вышке и высказал недовольство по поводу того, что на подаче ему мешали зрители. По мнению Карена, арбитр должен был активнее призывать болельщиков успокоиться.

Карен Хачанов спорит с судьёй Фото: Кадр из трансляции

В 10-м гейме Хачанов попытался обострить ситуацию и заработал сетбол на приёме. Однако Офнер не дрогнул и сумел удержать подачу — 5:5. Но в 12-м гейме не выдержал, наошибался, и Карен завершил партию брейком — 7:5 за 55 минут.

В четвёртой партии также всё решил единственный брейк, только сделал его Офнер, а не Хачанов. Австриец был близок к этому ещё в пятом гейме, но тогда Карен ушёл с брейк-пойнта. В девятом гейме Себастьян подловил Карена на ошибках, забрал его подачу, после чего подал на партию, использовав четвёртый сетбол, — 6:4 за 44 минуты.

В решающем сете Хачанов оказался в критической ситуации, отдав первые два гейма. Россиянин сумел не сломаться и, взяв свою подачу, отыграл затем брейк — 2:2. После этого из Офнера словно бы выпустили воздух, ну а Карен забрал то, что, вообще говоря, должен был забирать в четвёртом сете, а то и в третьем. В оставшихся четырёх геймах Хачанов проиграл только два очка и повесил сопернику скрытую «баранку», отомстив ему за поражение на минувшей неделе, — 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2 за 4 часа 3 минуты игрового времени.

Хачанов выиграл уже 10-й пятисетовик за карьеру. По этому показателю он догнал Андрея Рублёва.

Все пятисетовые матчи действующих теннисистов-россиян

Андрей Рублёв — 10 побед, 9 поражений;

Карен Хачанов — 10 побед, 11 поражений;

Даниил Медведев — 9 побед, 12 поражений;

Аслан Карацев — 3 победы, 4 поражения;

Роман Сафиуллин — 2 победы, 4 поражения;

Павел Котов — 2 победы, 2 поражения.

В третьем круге Карен Хачанов сразится с Томми Полом (12), который одержал сверхволевую победу над Мартоном Фучовичем — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

В женской сетке сегодня играли представительницы верхней половины сетки. 37-я ракетка мира Анастасия Потапова вышла на корт с украинкой Юлией Стародубцевой, 81-м номером рейтинга WTA. Потапова в первом матче на турнире одержала волевую победу над Линдой Носковой (5:7, 6:1, 7:5), а Стародубцева, попавшая в сетку в качестве лаки-лузера, добилась волевой победы над Тамарой Корпач (2:6, 6:1, 6:4).

В первом сете шла равная борьба. После раннего обмена брейками теннисистки быстрым ходом шли к тай-брейку. Потапова могла и не доводить дело до 13-го гейма. При счёте 5:5 россиянке удался брейк, и она получила возможность подать на партию. К сожалению, Анастасия упустила сетбол, а на тай-брейке Стародубцева была точнее и выиграла сет — 7:6 (7:4) за 55 минут.

Во второй партии Потапова не взяла ни одного гейма на подаче. И это несмотря на то, что процент попадания первой подачи фактически остался таким же (и даже чуть подрос — с 58% до 59%). Однако в обменах Стародубцева переигрывала россиянку. Анастасия дважды делала брейк и в восьмом гейме, когда украинка подавала на матч, имела возможность продлить хотя бы этот сет, но упустила два брейк-пойнта. После этого Стародубцева использовала первый же матчбол — 7:6 (7:4), 6:2 за 1 час 42 минуты. Потапова закончила встречу с 46 невынужденными ошибками, на которые пришёлся лишь 21 виннер.

Людмила Самсонова (19) сражалась с малоизвестной испанкой Лейре Ромеро Гормас, 150-й ракеткой мира. Обе теннисистки свои встречи 1/64 финала выиграли с одинаковым счётом 7:6 (7:3), 6:2. Самсонова прошла Маяр Шериф, а Ромеро в статусе квалифаера огорчила местную публику, одолев француженку по имени Тьянцоа Ракотоманга-Ражана.

В первом сете Самсонова контролировала ход игры, хотя в концовке за исход партии пришлось поволноваться. После раннего обмена брейками (второй и третий геймы) теннисистки держали подачу, причём брейк-пойнты были только у россиянки. В восьмом гейме Людмила забрала подачу соперницы со второго брейк-пойнта, и при 5:3 ей нужно было подать на партию. Тут у Самсоновой возникли трудности, но она ушла с двойного брейк-пойнта и, реализовав второй сетбол, закончила стартовый отрезок — 6:3 за 45 минут.

Во втором сете самым интересным стал третий гейм, игравшийся при счёте 1:1. Ромеро подавала, «ровно» фиксировали 12 (!) раз, и Самсонова в итоге дожала её с пятого брейк-пойнта. После этого Людмила быстро забрала ещё два гейма и повела 4:1 с двумя брейками. Далее вместо спокойной концовки произошёл парад брейков, что, впрочем, в целом устроило россиянку. В девятом гейме она под ноль приняла на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 37 минут. Однако слабые результаты на второй подаче (всего пять выигранных очков из 17, то есть 29%), не могут не настораживать.

Диана Шнайдер (11) противостояла 48-й ракетке мира Даяне Ястремской с Украины. Шнайдер в первом круге прошла другую украинку Анастасию Соболеву (и вновь тот же счёт 7:6 (7:3), 6:2!), а Ястремская победила Дестани Айаву (7:5, 6:1). Год назад Шнайдер уверенно обыграла Ястремскую на Уимблдоне (6:2, 6:2), но тот матч проходил на траве, а на грунте они встречались впервые.

В первом гейме Ястремская допустила две двойные ошибки, и во многом благодаря этому Шнайдер начала игру с брейка. Второй гейм, в котором подавала Диана, оказался по-настоящему боевым. Украинка стремилась во что бы то ни стало восстановить равенство, четырежды выходила на брейк-пойнт, однако россиянка всё отыграла и подтвердила брейк — 2:0. Следующие два гейма тоже взяла Шнайдер, причём на этом отрезке Ястремская сопротивлялась уже не так активно.

После того как счёт стал 4:0, чаша весов качнулась в другую сторону. Ястремская пустилась в погоню, отыграла один брейк, сравняла счёт (Шнайдер на брейк-пойнте дала двойную), а затем и второй, даже вышла вперёд, пусть и без брейка. И только в 10-м гейме россиянка наконец-то прервала череду проигранных геймов и сравняла счёт — 5:5.

11-й гейм украинка начала с двух двойных подряд, но Шнайдер этим не воспользовалась. А в 12-м брейк-пойнте Диана отдала и свою подачу, пробив в сетку на втором брейк-пойнте, — 7:5 в пользу Ястремской за 54 минуты. Украинке насчитали по 19 виннеров и невынужденных ошибок, а у россиянки оказалось четыре виннера и восемь невынужденных.

Даяна Ястремская Фото: Adam Pretty/Getty Images

Шнайдер не сразу оправилась от такого удара и во втором сете отдала первые два гейма. В третьем гейме россиянка стиснула зубы, цеплялась за каждый розыгрыш — и была вознаграждена. Ястремская, которая, как и в первой партии, действовала преимущественно первым номером, на четвёртом брейк-пойнте не выдержала напряжения и сделала двойную ошибку — так Шнайдер удался обратный брейк. В четвёртом гейме Диана наконец-то отподавала под ноль — 2:2.

В шестом гейме Ястремская снова вышла вперёд с брейком, но и тут Шнайдер смогла добиться обратного брейка. Украинка в этом седьмом гейме дала две двойные подряд — грех было таким не воспользоваться. В восьмом гейме Даяна заработала брейк-пойнт (то есть скрытый матчбол), но Диана в нужный момент сыграла чётко и вновь сравняла счёт — 4:4.

Казалось, всё идёт к тай-брейку, однако 12-й гейм, увы, стал последним. Шнайдер слабо отыграла на своей подаче, не взяла ни одного очка, не справившись с мощными приёмами от Ястремской, и уступила — 7:5, 7:5 за 1 час 51 минуту.

Таким образом, с Самсоновой в 1/16 финала сразится не Шнайдер, а Ястремская. Ранее они не играли друг с другом.

В четверг, 29 мая, на «Ролан Гаррос» пройдут четыре одиночных поединка второго круга с участием россиян/россиянок. На кортах появятся Андрей Рублёв, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. За всеми событиями матчей следите на «Чемпионате».