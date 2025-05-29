«Они просто отвратительные». Зрители дико бесят игроков на «РГ» — достали даже россиянина

Теннисистам приходится непросто на матчах с французами, хотя Хачанова публика вывела из себя и во встрече с соперником из другой страны.

​46-я ракетка мира Миомир Кецманович во втором круге «Ролан Гаррос» уступил французу Кентену Алису (6:4, 3:6, 6:7, 5:7), занимающему 52-е место в рейтинге ATP. Серб главной причиной своей неудачи видит некорректное поведение парижской публики, которая в поддержке своего любимца переходила грани приличия.

«Ужасно играть в такой атмосфере. Я уверен, что в другом месте он бы меня не обыграл. На маленьких кортах все находятся близко, и шум просто оглушительный. В меня бросали вещи, плевали, я спорил с людьми. Понимаю, что они болеют за своего игрока, но такое поведение – это просто невоспитанность», – сказал Кецманович после матча.

Эмоциональность французской публики не является чем-то ранее невиданным. Свист, оскорбления, шум во время подготовки к подаче, швыряние предметов на корт – стандартный набор того, с чем сталкиваются соперники местных игроков. Ежегодно теннисисты жалуются на это, и нынешний «Ролан Гаррос» исключением из правил не стал.

Миомир Кецманович Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Кецманович наиболее резко высказался о фанатах в Париже, однако были и другие примеры недовольства за четыре стартовых дня грунтового турнира «Большого шлема».

Чех Якуб Меншик в первом круге «Ролан Гаррос» в четырёх сетах обыграл француза Александра Мюллера (7:5, 6:7, 7:5, 6:3) за 3 часа 20 минут. Всё это время ему приходилось терпеть издевательства фанатов. Встреча проходила на Корте 14 – четвёртом по значимости на турнире, где трибуны располагаются достаточно близко к корту.

Меншик сделал 20 эйсов за матч с Мюллером. Французская публика не оценила сильную подачу Якуба, поэтому практически при каждой попытке чеха её сделать с трибун раздавался издевательский смех. После выигранного третьего сета Меншик почувствовал уверенность в итоговой победе и жестом призвал публику успокоиться, за что ожидаемо был громко освистан.

«Фанаты здесь ведут себя так, будто мы на футбольном матче. Иногда они заходят слишком далеко», — сказал Меншик после игры.

Якуб Меншик Фото: Julian Finney/Getty Images

Чилиец Николас Харри в первом круге уступил французу Артюру Фису (3:6, 4:6, 7:6, 4:6). В Париже Харри запомнили ещё с 2024 года, когда он играл с Корентеном Муте. Тогда эпатажный Муте всячески подначивал публику болеть против Николаса. Дошло до совсем неприличного – зрители издевательски высмеивали Харри, когда тот поскользнулся на корте и получил травму. Чилиец получил «тёплый приём» и в этом году на матче с Фисом.

«Они просто отвратительные. Игра здесь – худший опыт в моей жизни», — лаконично отметил Харри после поражения от Фиса.

Как ни странно, претензии к публике есть даже у скандалиста Муте. Корентену не слишком понравилось, как его поддерживали на матче первого круга с другим французом Клеманом Табюром (6:3, 7:6, 6:3).

«Я прошу зрителей определиться, нужно им шоу в моём исполнении или нет. После некоторых ударов, когда я их удачно выполняю, они аплодируют, а когда ошибаюсь — порой свистят. Это сложно понять, когда находишься на корте. Клеман — человек, которого я очень ценю, испытываю к нему огромное уважение. Иногда он располагается чуть дальше от привычного места, и с учётом ветра я считал, что это удар, который стоит попробовать. Кстати, я выиграл то очко с помощью нескольких ударов. Это скорее недопонимание, чем упрёк. Публика нас поддерживала, ведь он тоже француз. Я не ожидал, что все будут болеть за меня, это было бы нечестно, тем более он уже выиграл здесь три матча. Никаких упрёков!» — сказал Муте на пресс-конференции.

Корентен Муте Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором круге Муте ждёт встреча с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем. Легендарный серб заранее готовится к тому, что никакой благосклонности от зрителей ему ждать не стоит.

«Давайте посмотрим на четыре «Шлема». Куда бы вы ни приехали, если играете с местным игроком, толпа будет на его стороне. В этом нет ничего странного. Правда, здесь, в Париже, во Франции, если сравнивать с другими «Шлемами», публика громче, страстнее и энергичнее поддерживает своих игроков, что некоторых людей может раздражать. Конечно, это не идеальная обстановка, но вы должны быть готовы.

За свою карьеру я играл во многих враждебных условиях, и здесь нет ничего такого, с чем бы я не сталкивался раньше. Если играю с французом на «Ролан Гаррос», ожидаю, что большинство будет болеть за француза, ничего личного. Правда, когда находишься на корте и происходят вещи, которые переходят границы, я понимаю игроков, желающих защитить своё пространство, свою целостность, а если кто-то не уважает тебя… Есть зрители, которые приходят, чтобы побеспокоить тебя. Не думаю, что их большинство, всего несколько, но я сталкивался с ними несколько раз: иногда ты их игнорируешь, а иногда – сталкиваешься с ними. Вот и всё. Это сражение, и иногда не только с соперником», — сказал Джокович.

Зрители в Париже порой раздражают даже тех, кто встречается не с французами. Среди них россиянин Карен Хачанов, пожаловавшийся на поведение публики во время четырёхчасового матча-триллера с австрийцем Себастьяном Офнером (7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2).

«Уже во втором сете раздражало, что зрители ходят сзади, за спиной у соперника. Судья никак не мог поставить секьюрити, чтобы там не позволяли людям ходить: играем почти два часа уже, он говорит каждый раз, что сказал им, но ты сделай лучше. Это ведь отвлекает, мешает. Или пусть вводят правила, что так можно, чтобы мы тогда адаптировались и везде так играли, либо пусть не ходят. Так смотришь в эту зону при игре, люди проходят — можешь мяч из виду потерять. В целом на кортах ощущения странные. Не знаю, в мячах дело или ещё в чём-то, но я с 2017-го тут почти каждый год в четвёртом круге, однако последние два года очень странно играется: пытаешься найти не свою игру даже, а просто что-то работающее. Голова кругом иногда: что делать на корте-то? Просто перекидывать? В итоге часто не получается нащупать хорошую игру, приходится просто бороться, чтобы проходить дальше», — признался Хачанов.

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо не отрицает проблему с поведением французских фанатов.

«Мы усилили меры безопасности на кортах в этом году, а судьям на вышке предоставлено больше полномочий вмешиваться и сообщать о неприемлемом поведении на трибунах», — сказала Моресмо перед стартом турнира.

Очевидно, организаторам ещё есть к чему стремиться в плане работы с публикой и создания надлежащей атмосферы на кортах. На турнире в этом году какого-то особого прогресса по сравнению с предыдущими розыгрышами не наблюдается.