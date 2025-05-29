Мирра взяла реванш у американки за поражение на US Open. Андреева — в третьем круге «РГ»

Россиянка в 10-й раз в карьере победила теннисистку из США. Она справилась с Эшлин Крюгер.

Сегодня, 29 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 проходят матчи второго круга. Свой путь на грунтовом ТБШ продолжила и шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Её соперницей была американка Эшлин Крюгер.

На старте французского мэйджора Мирра одолела испанку Кристину Букшу со счётом 6:4, 6:3. Эта победа стала для россиянки 26-й в сезоне-2025. В возрасте 18 лет 26 дней Андреева стала самой молодой теннисисткой из первой десятки рейтинга WTA после американки Серены Уильямс, выигравшей поединок на «Ролан Гаррос». В 1999 году американка победила в матче основной сетки Открытого чемпионата Франции в возрасте 17 лет 240 дней.

После выигранного на старте нынешнего розыгрыша турнира матча юная россиянка ответила, как сильно условия в Париже сказываются на её игре.

«Сильно ли сказываются на мне условия? Если честно, не чувствую разницы. Если холодно, сложнее разогреться и подготовиться к тому, чтобы бежать за каждым мячом. Но так, если честно, не чувствую разницы в своей игре или в том, как отскакивает мяч, когда жарко или холодно. Кончита иногда говорит: «Сейчас холодно, надо делать вот так и так». А я думаю: ну холодно, я не чувствую разницы. Наверное, это хорошо, что мне неважно, какая погода. Я просто показываю свою игру и делаю всё одинаково», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Оппонентка Мирры по второму кругу Эшлин Крюгер, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, стартовала с трудовой победы. Она дожала немку Тамару Корпач на тай-брейке в решающем сете — 4:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Крюгер. Она выиграла у Андреевой во втором круге US Open — 2024 — 6:1, 6:4.

Как и в первом матче на «РГ»-2025, его начало у Мирры не задалось. Она наделала множество ошибок и позволила американке добраться до брейк-пойнтов. Со второй попытки Эшлин забрала подачу противницы — 1:0 в пользу Крюгер. Во втором гейме Мирра заработала брейк-пойнт, но своим шансом не воспользовалась — 0:2. На этом мяче американка погоняла россиянку по углам, вышла к сетке и укоротила с лёта. Далее девушки взяли геймы на своих подачах, а в шестом гейме Андреева вцепилась в подачу соперницы и оформила брейк под ноль — 3:3. На брейк-пойнте Эшлин допустила двойную ошибку. После того как россиянка восстановила равновесие в партии, она окончательно перехватила инициативу. Мирра выиграла три гейма подряд, а вместе с ними и сет — 6:3 за 35 минут.

Мирра Андреева Фото: Adam Pretty/Getty Images

18-летняя россиянка даже и не думала останавливаться. Она продолжила поддавливать Эшлин и забрала уже шестой гейм подряд — 1:0 в пользу Мирры. К сожалению, в следующем гейме Андреева сделала сразу три (!) двойные ошибки, позволив американке вернуться в игру — 1:1. Следом девушки обменялись брейками — 2:2. У россиянки никак не шла подача. На первом же брейк-пойнте она допустила очередную двойную ошибку. Далее впервые в партии вперёд вышла Крюгер — 3:2. Однако Андреева не отпустила далеко Эшлин и сравняла счёт — 3:3. А в девятом гейме оформила третий брейк в сете и вышла подавать на матч. С чем успешно справилась. 6:3, 6:4 — именно с таким счётом Андреева обыграла Крюгер за 1 час 13 минут и пробилась в третий круг «Ролан Гаррос». Таким образом, Мирра в 10-й раз в карьере победила теннисистку, которая представляет США. Теперь статистика с американками у нашей спортсменки стала 10-10. Далее Андреева сразится с победительницей пары Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».