«Выбрала бы «Шлем», а не стать первой ракеткой». Мирра — после второго круга на «РГ»

Мирра Андреева во втором круге «Ролан Гаррос» взяла реванш у американски Эшлин Крюгер за поражение на US Open в прошлом году и вышла в следующий круг. На пресс-конференции она ответила на вопрос, что предпочла бы — победу в турнире «Большого шлема» или статус первой ракетки мира, а также рассказала, чем занимается в свободное время и как относится к тому, что женские матчи не ставят на центральный корт на парижском мэйджоре в вечернюю сессию.

«Выбрала бы взять «Шлем», а не стать первой ракеткой мира»

— Сегодня был заковыристый матч, рада, что сохраняла спокойствие и преодолела небольшие трудности. Она играла великолепно, матч был очень зрелищным. Очень рада выходу в следующий круг.

— Во втором сете вы в какой-то момент затрясли головой. О чём тогда думали? И второй вопрос — вам солнце мешало в какой-то момент на подаче?

— Я пару раз трясла головой, потому что была не слишком довольна тем, что происходило. Это просто проявление эмоций, но я рада, что продолжала играть, как будто ничего не случилось. Что касается подачи, не скажу, что дело было в солнце. Возможно, немного в ветре, он дул во все стороны. Не сказать, что он дул против меня или в другую сторону, он постоянно менялся, в этом и была загвоздка. Я решила просто не рисковать, а в концовке смогла снова нащупать свою подачу.

— Что скажете о сегодняшних условиях, сравните их с тем, что было до этого.

— Первый матч точно был немного другим, было пасмурно. А сегодня стояла отличная погода. Для меня разницы нет. Солнце — отлично, пасмурно — тоже отлично, значит, нет солнца, меня ничего не будет беспокоить. Но и сегодня солнце было, однако мне оно не мешало.

— Какая разница в кортах?

— Я разницы не чувствую — будь то холодно и пасмурно или солнечно и тепло, я не чувствую разницы. Просто играю.

— Если бы можно было выбрать между тем, чтобы стать первой ракеткой мира, и победой в «Большом шлеме», что бы вы выбрали? И второй вопрос, сейчас обсуждают, что теннисистки никогда не играют здесь вечером. Вы бы хотели сыграть здесь вечером, если будет возможность?

– Я бы выбрала победу в «Шлеме», а не стать первой ракеткой мира. Что касается второго вопроса, то мне всё равно, когда я играю. Вероятно, сейчас я не буду играть вечерним запуском, потому что у меня ещё матчи в парах. Сегодня у меня поединок в паре. Так что мне всё равно. Если меня поставят вечерним запуском, я буду довольна. Если поставят первым запуском — это пока что тоже работает. Так что мне неважно, как решат, так и решат.

«Прочитала четыре книги за полторы недели. Ищу, что ещё почитать»

— Вы часто играете первым запуском — это из-за матчей в парах или вам это нравится?

– Заметила, что чаще всего первые круги на «Шлемах» я играю первым запуском, в 11 утра. Не знаю почему, наверное, из-за того, что я ещё играю в парах. Есть логика ставить меня первой. Но я не очень люблю играть первой, потому что не люблю рано вставать. Однако пока что это хорошо работает, так что жаловаться не на что.

— Вы когда-нибудь запрашивали определённое время?

– Думаю, если я действительно захочу сыграть третьим матчем, то могу попросить, и они постараются учесть это пожелание при составлении расписания. Но обычно я никогда не прошу о таком. Как поставят, так и играю.

— После прошлого матча вы не только раздавали интервью, но и брали — для Tennis Channel. Вам это нравится?

– С самого детства мне нравилось снимать видео, показывать, что мы купили в супермаркете, или какую посылку я получила, или что я хочу купить. Раньше я часто такое делала, а потом прекратила, стало неинтересно. Сейчас у меня есть небольшая камера, прикольно ходить и что-то снимать. Стараюсь находить интересные моменты для съёмки, потом останутся приятные воспоминания, и будет забавно.

— Не считаете, что в расписании есть предвзятость к женскому теннису? Например, вчера Соболенко играла на Сюзан Ленглен, а на Филипп Шатрье играл Руне. Она — номер один в мире, а он — 10-й. Что думаете об этом?

– Не думаю, что могу высказываться по этой теме, мне нужно больше опыта, чтобы комментировать такие вещи. Конечно, было бы здорово поставить Соболенко на Филипп Шатрье, но, думаю, у организаторов были причины поставить её на Сюзан Ленглен, а Руне — на Филипп Шатрье. Если бы я была в такой ситуации, я была бы рада сыграть на Сюзан Ленглен, на мой взгляд, это тоже очень красивый корт. Но чтобы комментировать такие вопросы, мне надо подольше поиграть в туре, набраться опыта.

— Два года назад вы шутили, что всё ещё подросток, который должен учиться, а вы вместо этого смотрите ТВ-шоу и сериалы. Что-то изменилось с тех пор?

– Ничего не изменилось. Ну, в школу уже ходить не надо, я её закончила, слава богу! Одной проблемой меньше. А так – ничего не изменилось, я всё так же ничего не делаю после тренировок и матчей, просто прихожу домой и отдыхаю, лежу в кровати, смотрю сериалы. В последнее время я начала много читать. Моя двоюродная сестра на день рождения подарила мне четырёхтомник. Я его прочитала за полторы недели, а сейчас ищу, что ещё почитать. Не просто пялиться в телефон, а проводить время с пользой.

— Хотел спросить про назальный расширитель, некоторые игроки говорят, что с ним стало лучше дышать. Вы такое не пробовали?

– Я видела, как Карлос в таком играет. Вообще, было бы очень интересно попробовать и понять, даёт ли он какую-то разницу. Если Карлос даже матчи в нём играет, наверное, разница есть. Это интересно, что-то новое. Если у меня будет такая возможность, я бы тоже хотела в нём сыграть и посмотреть, поможет ли он мне на корте.