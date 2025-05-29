Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира

В насыщенный пятый игровой день на «Ролан Гаррос» свои поединки завершили российские теннисисты. Стали известны результаты матчей Екатерины Александровой, Вероники Кудерметовой и Андрея Рублёва.

Каждый из теннисистов в четверг, 29 мая, сыграл вторым запуском, но раньше других на корт удалось выйти Екатерине Александровой (20). Ей предстояло сразиться с Элизабеттой Коччаретто (89). Ранее девушки на площадке не пересекались. Зато перед этим поединком, в первом круге «Ролан Гаррос», Александрова сыграла с другой итальянкой – Лючией Бронцетти (6:3, 6:2). Коччаретто же перед матчем с россиянкой с тем же счётом одолела лаки-лузера Тэйлор Таунсенд.

Начала Екатерина очень уверенно, и казалось, что судьба первой партии была предрешена ещё после того, как россиянка повела 3:0. Так и получилось. Всего за 23 минуты и со счётом 6:1 Александрова забрала стартовый сет. По статистике она во всём превосходила Коччаретто. Наиболее показательным является процент выигрыша очков на первой подаче (73% у россиянки – 29% у итальянки) и на второй (75% – 50%).

В перерывах между партиями Коччаретто сходила в подтрибунное помещение, перевела дух, стала действовать агрессивнее и заставляла Александрову бегать. Только вот стабильность итальянка найти так и не смогла. И чувствовала она себя неважно: вышла на корт с перемотанным бедром, а в середине второго сета взяла медицинский тайм-аут из-за болей в пояснице.

После этого Элизабетта не смогла взять ни гейма, а Екатерина всего на 1 час 12 минут одержала победу (6:1, 6:3). Александрова четвёртый раз в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Пока на Открытом чемпионате Франции это лучший её результат. Свою соперницу по 1/16 финала Екатерина должна была узнать в следующем поединке.

А за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции следом предстояло сразиться Веронике Кудерметовой (46). Ей в соперницы досталась Барбора Крейчикова, чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года и соперница, знающая, как играть на турнирах «Большого шлема». Да, поединок изначально ожидался непростой. Но Вероника подошла к нему, лидируя по счёту личных встреч (3-2). Барбора к тому же пропустила всю часть сезона до Страсбурга из-за травмы спины.

Вероника, как и Екатерина Александрова, начала свой матч с брейка, уверенной игры и счёта 3:0. Впрочем, у Кудерметовой в стартовой партии всё сложилось даже удачнее, чем ранее у её соотечественницы — она не отдала ни гейма, взяв сет с «баранкой» всего за 25 минут.

Во второй партии Крейчикова оказалась более собранной и убедительной, однако длительное отсутствие игровой практики всё же сказалось на игре чешской спортсменки. Особенно если учитывать, как активно Кудерметова играла по ходу этого грунтового сезона и в паре, и в одиночке. По делу Вероника забрала и второй сет – 6:3 – а вместе с ним и игру. Для неё это 30-я победа над топ-20 в карьере и выход в третий круг на Александрову.

Последним из россиян свой поединок в этот игровой день завершил Андрей Рублёв (15). Он провёл матч второго круга с австралийцем Адамом Уолтоном (91). Парни встретились впервые.

Немного нервно стартовал Рублёв в этом матче. С одной стороны, не было ничего критичного в игре россиянина. С другой стороны, хочется, чтобы на «Большом шлеме» а поединках с соперниками из топ-95 Андрей забирал сеты легче и увереннее.

По ходу всей партии и Рублёв, и Уолтон надёжно подавали – это то, что спасало обоих игроков. Подача однажды даже спасла Андрея – в момент, когда он отыгрывал сетбол противника при счёте 4:5, «меньше». Благодаря убедительной первой 15-й номер рейтинга остался в партии и ушёл в тай-брейк, где отдал сопернику лишь один розыгрыш. По активно выигранным очкам россиянин в два раза превзошёл австралийца – 25/12.

Второй сет дался Рублёву гораздо проще: всего за полчаса и со счётом 6:1. Андрей строил игру через любимый, комфортный для себя стиль: он был активен, мощен при игре с форхенда и на подаче. На первой россиянин выиграл 83% розыгрышей.

Третья партия оказалась самой неровной для Рублёва: в начале сета россиянин позволил Уолтону сделать первый и, к счастью для россиянина, единственный в матче брейк. Андрей тут же отыгрался, вернул себе преимущество по качеству тенниса и стал спокойнее, но при счёте 5:5 на приёме вновь стал нервничать, на нервах бросил ракетку.

Всё решилось на ещё одном тай-брейке, где Рублёв был крайне убедителен. Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» – 2020 и 2022 годов на классе завершил эту встречу в комфортном для себя трёхсетовом формате: 7:6 (7:1), 6:1, 7:6 (7:5). В этом ему помогла надёжная подача, любимый глубокий удар с форхенда и долгожданные удачные укороченные.

Благодаря этой победе Рублёв подтвердил прошлогодний третий круг и вышел на любимца французской публики, 14-ю ракетку мира Артюра Фиса.

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