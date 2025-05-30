Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Третий круг на турнире «Большого шлема» — стадия, где сеяные уже могут встретиться друг с другом. В 1/16 финала случайных гостей нет. Если ты выиграл два матча на «Шлеме», значит, чего-то стоишь. В одиночных сетках нынешнего «Ролан Гаррос» сформировалось много пар, интересных не только болельщикам участвующих теннисистов.

Янник Синнер (Италия, 1) — Иржи Легечка (Чехия)

Синнер проводит первый ТБШ после дисквалификации за допинг. Трёхкратный чемпион мэйджоров успел уже дважды огорчить французских болельщиков, выбив Артура Риндеркнеша и Ришара Гаске (для 38-летнего Гаске матч второго круга с Синнером оказался последним в карьере). В 2024-м Янник дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос», а сейчас стремится к титулу. Иной цели и быть не может у первой ракетки мира.

Разумеется, Легечка будет аутсайдером предстоящей встречи. На «РГ» чех впервые пробился в 1/16 финала. Иржи уже дважды уступал Синнеру, не взяв в тех матчах ни партии.

Синнер — Легечка. Личные встречи — 2-0

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2024 Синнер Пекин 1/4 финала Хард 6:2, 7:6 (8:6) 2024 Синнер Индиан-Уэллс 1/4 финала Хард 6:3, 6:3

Андрей Рублёв (Россия, 17) — Артюр Фис (Франция, 14)

В этой части сетки неожиданностей не случилось: в третьем круге встретились двое сеяных теннисистов. Рублёв потерял лишь один сет за два матча, а Фис проиграл целых три партии. Во втором круге француз сыграл все пять сетов — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 0:6, 6:4 в противостоянии с Хауме Мунаром. Артюр впервые побеждает на домашнем для себя мэйджоре — до этого у него было два поражения в первом круге. Рублёв же дважды выходил в четвертьфинал турнира. Чтобы повторить свой лучший результат, Андрею необходимо выиграть ещё две встречи. И если он победит Фиса, то в 1/8 финала его соперником, скорее всего, будет Янник Синнер.

Ранее Рублёв и Фис по разу обменялись победами. Последний матч на «Мастерсе» в Монте-Карло полтора месяца назад выиграл француз.

Рублёв — Фис. Личные встречи — 1-1

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2025 Фис Монте-Карло 1/8 финала Грунт 6:2, 6:3 2024 Рублёв Гонконг 1/4 финала Хард 6:4, 1:6, 6:2

Филип Мисолич (Австрия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 6)

В третий круг вышло не так много квалифаеров, и один из них — Филип Мисолич, располагающийся в середине второй сотни. В 1/32 финала австриец неожиданно оказался сильнее Дениса Шаповалова, выдержав пятисетовое сражение, длившееся более четырёх часов, — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3. До этого Мисолич лишь раз играл в основной сетке турнира «Большого шлема» — на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Филип остановился тогда во втором круге.

По другую сторону сетки окажется 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, трижды выигрывавший «Ролан Гаррос». Великий серб не лучшим образом начал грунтовый сезон, но сейчас идёт на серии из шести побед. На минувшей неделе Джокович в Женеве завоевал 100-й титул на уровне ATP. А на текущем турнире Новак, которого ожидает первая встреча с Мисоличем, пока не потерял ни партии.

Фрэнсис Тиафо (США, 15) — Себастьян Корда (США, 23)

Американцы редко бывают успешными на грунте, но в этот раз как минимум один из представителей США выйдет в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Тиафо, который уже повторил личный рекорд на турнире, рвётся к новой для себя вершине. Поначалу у него ничего не получалось на парижском мэйджоре. Фрэнсис только и делал, что вылетал в первом круге, и лишь в последние годы ему удалось чуть подтянуться. Любопытно, что в первых двух кругах он не потерял ни сета, хотя соперники у него были пусть и не топовые, но всё равно непростые — наш Роман Сафиуллин и испанец Пабло Карреньо-Буста.

Корда, наоборот, на дебютном для себя «РГ»-2020 дошёл до четвёртого круга и с тех пор так и не побил свой рекорд. В личных встречах с Тиафо наблюдается паритет — 3-3. Первые три матча забрал Фрэнсис, а потом Себастьян ответил ему тем же. При этом они успели поиграть на всех покрытиях. А единственный матч на грунте, полуфинал Эшторила-2022, забрал Тиафо.

Тиафо — Корда. Личные встречи — 3-3

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2024 Корда Вашингтон Полуфинал Хард 6:4, 6:4 2023 Корда Лондон 1/8 финала Трава 7:6 (7:2), 6:3 2022 Корда Цинциннати 1/16 финала Хард 4:6, 6:1, 6:4 2022 Тиафо Эшторил Полуфинал Грунт 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 2021 Тиафо Индиан-Уэллс 1/32 финала Хард 6:0, 6:4 2018 Тиафо Нью-Йорк 1/16 финала Хард 4:6, 6:4, 6:2

Нуну Боржеш (Португалия) — Алексей Попырин (Австралия, 25)

Боржеш во втором круге преподнёс сенсацию, обыграв седьмого сеяного Каспера Рууда со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:0. Как вскоре выяснилось, норвежский теннисист выступал с не до конца залеченной травмой, но заслуг португальца это не умаляет. Нуну впервые пробился в третий круг «Ролан Гаррос» и наверняка захочет пройти ещё дальше.

Попырин также уже побил личный рекорд на «Ролан Гаррос». В 2019-м русский австралиец дебютировал на турнире и выиграл тогда один матч, а затем последовали пять подряд вылетов в первом круге. На уровне тура Боржеш и Попырин ещё не встречались, а в соревнованиях более низкого ранга по разу обыграли друг друга.

Боржеш — Попырин. Личные встречи — 1-1

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2023 Боржеш Финикс 1/4 финала Хард 7:5, 6:7 (4:7), 6:3 2017 Попырин Харлинген 1/8 финала Хард 6:4, 3:6, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 24) — Томми Пол (США, 12)

В этом матче крайне важно будет, насколько теннисисты успеют восстановиться после изнурительных битв второго круга — даже несмотря на то что между встречами для каждого теннисиста предусмотрен день отдыха. И Хачанову, и Полу в 1/32 финала пришлось провести пятисетовые матчи. Россиянин четыре часа мучился с Себастьяном Офнером — 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2, а американец одержал сверхволевую победу над Мартоном Фучовичем — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Хачанов, если постарается, может далеко пройти по сетке на этом турнире. И ничего нового для Карена в этом не будет — ранее он дважды доходил до четвертьфинала в Париже. Пол второй год подряд вышел в третий круг, но дальше пока не пробивался. Обе предыдущие личные встречи выиграл американец. И если первый поединок не имеет отношения к новому матчу, то результат второй игры, прошедшей на грунте Мадрида месяц назад, заставляет с осторожностью оценивать перспективы Хачанова.

Хачанов — Пол. Личные встречи — 0-2

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2025 Пол Мадрид 1/16 финала Грунт 6:3, 3:6, 6:2 2022 Пол Майами 1/32 финала Хард 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)

Бен Шелтон (США, 13) — Маттео Джиганте (Италия, Q)

Год назад Шелтон остановился в третьем круге «Ролан Гаррос», так что задачу по защите очков он уже выполнил — теперь можно набирать новые. Во втором круге американец не играл, поскольку Юго Гастон, который должен был стать его соперником, снялся после своей победы в первом круге. Возможно, судьба таким образом вернула должок Бену, в стартовом матче на турнире проведшему все пять сетов с Лоренцо Сонего.

Ну а Джиганте лишь во второй раз участвует в основной сетке турнира «Большого шлема». На него по-прежнему ничто не давит, даже после сенсационной победы над Стефаносом Циципасом во втором круге (6:4, 5:7, 6:2, 6:4). А с Шелтоном Маттео встретится впервые.

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Джумхур, дважды выходивший в третий круг «Ролан Гаррос», в последние годы никак не мог преодолеть квалификацию, а в этот раз попал в сетку на общих основаниях, то есть по рейтингу. Во втором круге он одолел обладателя убойной подачи Джованни Мпетчи Перрикара — 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 6:4. Забавно, что босниец, взяв розыгрыш на матчболе, даже не сразу понял, что выиграл матч — обсчитался, бывает.

Формулировка задачи, стоящей перед Алькарасом, максимально проста — завоевать титул. Испанец продолжает оставаться одним из фаворитов турнира, и небольшой сбой во встрече 1/32 финала с Фабианом Марожаном не повлиял на общий расклад. Карлос не смог избежать потери сета — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2. Джумхура он уже обыгрывал, в финале Барселоны пять лет назад. Однако то был не «пятисотник», а «челленджер».

Джумхур — Алькарас. Личные встречи — 0-1

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2020 Алькарас Барселона Финал Грунт 4:6, 6:2, 6:1

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ольга Данилович (Сербия)

Соболенко сейчас считается фаворитом любого турнира, и любое её поражение становится сенсацией. В первых двух матчах на турнире белоруска не испытала проблем. Во втором круге Арина в первом сете уступала с брейком в матче с Хиль Тайхман, но то был не более чем эпизод — 6:3, 6:1. Два года назад Соболенко впервые дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», а теперь нацелена на титул — иначе и быть не может.

В третьем круге помешать ей может Данилович. Сербская теннисистка уже выбила таких опасных соперниц, как Лейла Фернандес и Даниэль Коллинз, однако с Соболенко её ждёт совершенно иной уровень сопротивления. Год назад Ольга дошла до 1/8 финала «Ролан Гаррос», но сейчас ей нужно прыгнуть выше головы, чтобы повторить тот результат. Соболенко и Данилович лишь однажды играли друг с другом, и было это в квалификации Мадрида. Арина в двух партиях победила Ольгу.

Соболенко — Данилович. Личные встречи — 1-0

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2018 Соболенко Мадрид Квалификация Грунт 6:4, 6:2

Даяна Ястремская (Украина) — Людмила Самсонова (Россия, 19)

Ястремская и Самсонова встретятся, чтобы выявить сильнейшую в этом российско-украинском узле турнирной сетки. Напомним, во втором круге Ястремская победила Диану Шнайдер, а та, в свою очередь, в стартовом матче выбила другую украинку Анастасию Соболеву.

Любопытно, что Даяна и Людмила демонстрируют похожие результаты на «Ролан Гаррос». Они ещё ни разу не выходили здесь в четвёртый круг, а год назад побили личные рекорды, дойдя до третьего круга. В этот раз кто-то из них ещё раз обновит своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос». Ястремскую и Самсонову ждёт первая очная встреча.

Елена Рыбакина (Казахстан, 12) — Елена Остапенко (Латвия, 21)

Битва двух чемпионок ТБШ! Победительница Уимблдона-2022 Рыбакина сразится с Остапенко, которая восемь лет назад выиграла «Ролан Гаррос». Обе теннисистки не слишком уверенно идут по сетке. Казахстанская спортсменка не избежала потери сета в первом круге с Хулией Риерой, а представительница Латвии и вовсе одержала две волевые победы.

На «Ролан Гаррос» Рыбакина ещё не проходила дальше четвертьфинала, и сейчас, чтобы повторить лучший результат, ей необходимо выиграть два матча. Теннисистки не играли друг с другом почти два года. Первые две встречи выиграла Остапенко, а затем Рыбакина не только догнала, но и перегнала её. Лишь один из тех матчей проходил на грунте. В полуфинале Рима-2023 представительница Казахстана победила со счётом 6:2, 6:4.

Рыбакина — Остапенко. Личные встречи — 3-2

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2023 Рыбакина Цинциннати 1/16 финала Хард 6:7 (6:8), 6:2, 6:4 2023 Рыбакина Рим 1/2 финала Грунт 6:2, 6:4 2023 Рыбакина Australian Open 1/4 финала Хард 6:2, 6:4 2021 Остапенко Истбурн 1/2 финала Трава 6:4, 6:1 2019 Остапенко Линц 1/4 финала Грунт 7:5, 6:1

Жаклин Кристиан (Румыния) — Ига Швёнтек (Польша, 5)

Для Кристиан это лишь второе участие в основной сетке «Ролан Гаррос». В 2024-м она уступила здесь в первом матче, так что личный рекорд уже побит. Румынке не повезло с жеребьёвкой: в третьем круге она сыграет со Швёнтек. Польская теннисистка из последних пяти «Ролан Гаррос» выиграла четыре, в том числе последние три — абсолютное доминирование.

Вместе с тем нельзя сказать, что у Кристиан нет шансов. В последнее время у Швёнтек случаются необъяснимые поражения, и исход матча в первую очередь будет зависеть от того, в каком состоянии сейчас Ига — по первым встречам судить непросто. Во втором круге Швёнтек разгромила Радукану 6:1, 6:2, но Эмма, несмотря на статус чемпионки ТБШ, всё же теннисистка не того уровня. Истории противостояния у Кристиан и Швёнтек ещё нет — они впервые сыграют друг с другом.

Мирра Андреева (Россия, 6) — Юлия Путинцева (Казахстан, 32)

18-летняя Андреева — главная наша надежда на «Ролан Гаррос». Пока, как говорится, полёт нормальный: в первых двух матчах на турнире юная россиянка смогла избежать потери партий. Мирра защищает очки за прошлогодний выход в полуфинал, и в свете этого нынешний парижский мэйджор приобретает для неё особое значение.

В активе Путинцевой два выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но было это давно, в 2016 и 2018 годах. В первых двух играх на нынешнем «РГ» представительница Казахстана, ранее выступавшая за Россию, встречалась исключительно с квалифаерами, поэтому сейчас её ждёт первая настоящая проверка. Андреева и Путинцева ещё не играли друг с другом.

Маркета Вондроушова (Чехия) — Джессика Пегула (США, 3)

Чемпионка Уимблдона-2023 против финалистки US Open 2024 года — тоже громкая вывеска. В 2019 году Вондроушова ещё и до финала «Ролан Гаррос» доходила, а вот у Пегулы не столь успешная статистика выступлений на парижском мэйджоре — лишь четвертьфинал-2022. Чешская теннисистка проводит первый турнир после травмы — она не играла с февраля. Пока Маркета нестабильна, и матч 1/32 финала против Магдалены Френх она выиграла с довольно необычным счётом 6:0, 4:6, 6:3.

Вондроушова и Пегула давно выступают в туре, но за всё это время встретились лишь однажды. На том самом победном Уимблдоне Маркета в четвертьфинале обыграла Джессику в трёх партиях.

Вондроушова — Пегула. Личные встречи — 1-0

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2023 Вондроушова Уимблдон 1/4 финала Трава 6:4, 2:6, 6:4

Вероника Кудерметова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия, 20)

Российское дерби, и этим всё сказано. После всех своих проблем в 2024 году (четыре поражения на старте каждого из ТБШ) Кудерметова, хочется верить, возвращает былую форму. Во втором круге она повесила «баранку» (6:0, 6:3) 15-й сеяной Барборе Крейчиковой, а это, между прочим, двукратная чемпионка мэйджоров. Лучшим результатом Вероники на «Ролан Гаррос» является четвертьфинал 2022 года.

Александрова, как и Кудерметова, в первых двух матчах на «РГ» выиграла четыре сета из четырёх. Лучшее достижение на парижском мэйджоре Екатерина уже повторила, а в случае победы над Вероникой повторит и лучший результат на мэйджорах. Ранее Александрова, как ни странно, лишь раз выходила во вторую неделю ТБШ — на Уимблдоне-2023.

В личных встречах у них равенство — 3-3. При этом ещё два матча не состоялись. Перед игрой на втором турнире в Аделаиде в 2023 году снялась Екатерина, а перед 1/4 финала в Берлине в том же году то же самое проделала Вероника. Единственный очный матч на грунте, в Нюрнберге в 2019-м, выиграла Кудерметова.

Кудерметова — Александрова. Личные встречи — 3-3

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2025 Кудерметова Дубай 1/32 финала Хард 3:6, 6:4, 6:3 2024 Александрова Аделаида 1/8 финала Хард 6:4, 6:4 2023 Александрова Хертогенбосх Финал Трава 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) 2022 Александрова Хертогенбосх Полуфинал Трава 6:3, 6:1 2019 Кудерметова Ухань 1/32 финала Хард 5:7, 6:3, 6:2 2019 Кудерметова Нюрнберг 1/8 финала Грунт 6:0, 6:4

Матчи третьего круга пройдут 30 и 31 мая. У мужчин сначала сыграют теннисисты из нижней половины сетки, а во второй день пройдут матчи участников из верхней половины; у женщин — наоборот. За всеми событиями «Ролан Гаррос» следите на «Чемпионате».