В Париже продолжается главный грунтовый турнир. Начинается третий круг, и на кортах появятся двое россиян.

Хачанов бьётся с американцем за выход во вторую неделю «РГ»! Ещё играет Самсонова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже начнётся третий круг. Мужчины проведут восемь матчей в нижней половине сетки, а женщины – восемь в верхней. На корты выйдут и двое россиян – Карен Хачанов (24-й номер посева) и Людмила Самсонова (19), которые сразятся с Томми Полом (12) и Даяной Ястремской соответственно. Из представителей топ-10 посева проведут матчи Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Ига Швёнтек (5), Чжэн Циньвэнь (8), Карлос Алькарас (2), Лоренцо Музетти (8) и Хольгер Руне (10).