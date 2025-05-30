Хачанов бьётся с американцем за выход во вторую неделю «РГ»! Ещё играет Самсонова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже начнётся третий круг. Мужчины проведут восемь матчей в нижней половине сетки, а женщины – восемь в верхней. На корты выйдут и двое россиян – Карен Хачанов (24-й номер посева) и Людмила Самсонова (19), которые сразятся с Томми Полом (12) и Даяной Ястремской соответственно. Из представителей топ-10 посева проведут матчи Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Ига Швёнтек (5), Чжэн Циньвэнь (8), Карлос Алькарас (2), Лоренцо Музетти (8) и Хольгер Руне (10).
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О том, как развивались события в четверг, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание пятницы
Сегодня на «Ролан Гарррос» начинаются матчи третьего круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдут два россиянина в одиночном разряде, а также наша олимпийская пара МиДи. Вот как выглядит расписание дня.
- 30 мая 2025
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- 29 мая 2025
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