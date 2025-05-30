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Ролан Гаррос — 2025, онлайн-трансляция: Хачанов, Пол, Самсонова, Ястремская, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов бьётся с американцем за выход во вторую неделю «РГ»! Ещё играет Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2025, онлайн-трансляция
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В Париже продолжается главный грунтовый турнир. Начинается третий круг, и на кортах появятся двое россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже начнётся третий круг. Мужчины проведут восемь матчей в нижней половине сетки, а женщины – восемь в верхней. На корты выйдут и двое россиян – Карен Хачанов (24-й номер посева) и Людмила Самсонова (19), которые сразятся с Томми Полом (12) и Даяной Ястремской соответственно. Из представителей топ-10 посева проведут матчи Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Ига Швёнтек (5), Чжэн Циньвэнь (8), Карлос Алькарас (2), Лоренцо Музетти (8) и Хольгер Руне (10).

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Пары. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ольга Данилович
34
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:30 МСК
Даяна Ястремская
48
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2025, пятница. 15:00 МСК
Майя Лумсден
Великобритания
Майя Лумсден
Сабрина Сантамария
США
Сабрина Сантамария
М. Лумсден С. Сантамария
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

О том, как развивались события в четверг, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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10:16 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Сегодня на «Ролан Гарррос» начинаются матчи третьего круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдут два россиянина в одиночном разряде, а также наша олимпийская пара МиДи. Вот как выглядит расписание дня.

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