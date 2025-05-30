Француз против игры с Рублёвым во время Лиги чемпионов. Но фанаты и так устроят ад на «РГ»

​15-я ракетка мира Андрей Рублёв во втором круге «Ролан Гаррос» разобрался с австралийцем Адамом Уолтоном — 7:6, 6:1, 7:6. Дальше российского теннисиста ждёт более сложный соперник – занимающий 14-е место в рейтинге ATP француз Артюр Фис.

Перед Рублёвым стоит непростая задача. Ему нужно одолеть сильного оппонента и при этом не поддаваться давлению трибун, которые на «Ролан Гаррос» до неприличия активно поддерживают игроков из Франции.

Андрею также нужно абстрагироваться от психологических игр самого Фиса, который довольно провокационно высказался перед противостоянием с россиянином. Артюр выразил надежду, что матч не совпадёт по времени с финалом Лиги чемпионов в Мюнхене между его любимой командой «ПСЖ» и итальянским «Интером», и при этом зачем-то подверг сомнению порядочность Рублёва.

– Вас ждёт очень интересный матч. Он бы отлично подошел для вечерней сессии, но будет Лига чемпионов. Вы попросите не ставить вас на вечер? Если закончите достаточно рано, может, даже попробуете слетать или планируете смотреть по телевизору?

– Мне кажется, слетать будет трудно. Не знаю. Не знаю, что попросит Рублёв. Может, он попросит играть вечером, просто потому, что хочет меня позлить. Нет, я шучу. Не знаю. Посмотрим, как составят расписание. Надеюсь, что сыграю днём, а не вечером. Просто не будет. Он стоял в рейтинге выше меня. Был в топ-10, в топ-5. Он привык к таким матчам на турнирах «Большого шлема» и уже играл много пятисетовиков. Я знаю, что впереди сложный матч. Но как только ты выходишь на корт, шансы 50 на 50. У него есть шансы на победу, у меня – тоже. Посмотрим, как сложится, – сказал Фис на пресс-конференции после победы над испанцем Хауме Мунаром (7:6, 7:6, 2:6, 0:6, 4:6).

Артюр Фис Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шутка Фиса выглядит довольно некорректно по отношению к Рублёву. Француз допускает идею, что Андрей готов идти к организаторам и просить у них поставить матч на позднее время. Всё это якобы ради того, чтобы позлить Артюра и сорвать тому просмотр футбола.

Стоит отметить, что Фис играл с Мунаром ровно четыре с половиной часа. Артюр по ходу встречи отметился не слишком этичным поведением. Он выиграл решающее очко на матчболе благодаря касанию сетки и не поднял руку в знак извинения. Вместо этого француз саркастически улыбнулся, а сразу после рукопожатия с Мунаром снял футболку и громко закричал.

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Поведение Фиса выглядело не слишком уважительным по отношению к Мунару, который в придачу к этому весь матч страдал из-за неадекватного поведения французской публики. Хауме назвал манеры фанатов в Париже настоящим цирком.

«Буду предельно честным. Я считаю совершенно нормальным, когда толпа болеет за другого игрока, привык к этому, и меня это не беспокоит. А вот что является абсолютным проявлением неуважения, так это не прекращать петь, выкрикивать всякую ерунду и постоянно сбивать, потому что это мешает нормальному ходу игры. Они устраивают увлекательное шоу, но не понимают, что мы делаем свою работу. Это самая назойливая и фанатичная толпа в мире, флаг здесь имеет слишком большое значение. В Нью-Йорке и Австралии по-другому понимают спорт. Они могут много болеть, у них есть чувство зрелищности, однако они никогда не проявляют неуважение к игрокам. На этом турнире людям нужно немного успокоиться, потому что это настоящий цирк», — заявил Мунар.

Фис давал свою пресс-конференцию после Мунара. Артюра попросили высказаться о жалобах соперника на болельщиков. И Фис не просто поддержал их действия, но ещё и назвал лучшими в мире. Мунар после этого вряд ли будет считать француза своим хорошим другом.

«Я устроил безумное празднование на корте. Публика действительно подтолкнула меня выиграть этот матч. Мунар назвал поведение болельщиков цирком? Я так не считаю. Это нормально, если зрители подбадривают своего игрока и кричат в адрес другого. Я к этому привык. В Южной Америке тоже очень интенсивно поддерживают местных теннисистов. В любом другом месте было бы то же самое.

Что я могу сказать недовольным соперникам французов? У них нет выбора, кроме как смириться с этим. Посмотрите на футбол или матчи НБА, НФЛ. Там царит сумасшедшая атмосфера. Но вот мы здесь. Теннисная публика немного более дисциплинированна. Иногда зрители шумные, что немного раздражает противника. Однако это часть жизни. В Бразилии я играл против Жоао Фонсеки, но не жаловался на публику. В Мельбурне ты играешь с австралийцами. В Нью-Йорке встречаешься с американцами. Люди кричат ​​на тебя три-четыре часа. С этим ничего не поделаешь. Нельзя жаловаться на публику. Это просто часть игры. Я думаю, что французская публика — одна из лучших, если не лучшая, в мире. Это факт», — сказал Фис.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теперь безумные французы будут пытаться вывести из себя Андрея Рублёва. На пресс-конференции после победы во втором круге Андрей признался, что не знает как противостоять влиянию парижской публики. Он собирается абстрагироваться от этого фактора и просто показывать свою игру на корте, что является хорошим решением.

– С Фисом наверняка будете играть на большом корте. Готов ли ты к матчу с французом на «Ролан Гаррос»? Это всегда очень тяжело, если учитывать, как сильно публика поддерживает своих.

– Да, я играл с французом на «Ролан Гаррос», но на корте Матье, он поменьше всё-таки. На таком большом будет в первый раз, посмотрим, что из этого получится.

– У вас есть какие-то фишки, чтобы этому противостоять?

– (Качает головой.) Нет, просто играть.

Также Андрею следует игнорировать неприятные слова самого Фиса в свой адрес, которые выглядят не как шутка, а скорее напоминают выпад с целью «залезть в голову» перед битвой на «Ролан Гаррос». У Рублёва есть все шансы пройти задиристого француза, если он отстранится от различных отвлекающих факторов и просто будет стараться показывать лучшую версию себя на корте.