Самсонова впервые в карьере — в 4-м круге «РГ»! А Хачанов уступил американцу в 5 сетах

В пятницу, 30 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 стартовали матчи третьего круга. За выход в четвёртый круг грунтового ТБШ боролась и 18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Её соперницей была украинка Даяна Ястремская, занимающая 48-е место в рейтинге WTA.

Напомним, на старте французских соревнований Людмила одолела египтянку Маяр Шериф со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Далее наша соотечественница одолела представительницу Испании испанку Лейре Ромеро Гормас (6:3, 6:3).

Ястремская, в свою очередь, в первом круге прошла австралийку Дестани Айаву со счётом 7:5, 6:1. А во втором Даяна победила россиянку Диану Шнайдер (7:5, 7:5).

Теннисистки впервые играли друг с другом. Первой брейк оформила Cамсонова. Это произошло в третьем гейме стартовой партии — 2:1 в пользу Людмилы. На втором брейк-пойнте она выполнила острый кросс с форхенда, а соперница не успела за мячом. Три следующих гейма девушки уверенно брали свои подачи — 4:2 в пользу россиянки. А затем наша соотечественница снова добилась брейка — 5:2. Причём для того, чтобы взять чужую подачу, 18-й ракетке мира понадобилось целых три (!) попытки. Упорным получился восьмой гейм на подаче Самсоновой. Людмила не реализовала два сетбола, отыграла два брейк-пойнта оппонентки. И всё же с третьей попытки она за 33 минуты взяла сет у Даяны — 6:2. Статистика: 9/14 у Ястремской, 7/5 – у Самсоновой по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

Россиянка продолжала поддавливать противницу. В начале второго сета Людмила снова повела с брейком — 2:1. В седьмом гейме Самсонова заработала два брейк-пойнта, четыре раза было «ровно», однако украинка отвела все угрозы — 3:4. А далее наша соотечественница выстояла в труднейшей ситуации. В восьмом гейме на подаче Людмилы восемь раз было «ровно», россиянка отыгралась с восьми брейк-пойнтов, но всё-таки удержала её — 5:3. Следом Самсонова приняла на матч. 6:2, 6:3 — именно с таким счётом 18-я ракетка мира переиграла Даяну Ястремскую и впервые в карьере шагнула во вторую неделю грунтового мэйджора. Статистика противостояния: 1/11 у россиянки по ударам навылет/невынужденным ошибкам в этой встрече, 27/26 – у украинки. Далее Людмила сразится с олимпийской чемпионкой Парижа в женском одиночном разряде Чжэн Циньвэнь (Китай), которая имеет девятиматчевую победную серию в столице Франции.

В мужском одиночном разряде на корт в Париже сегодня выходил лишь один представитель России — Карен Хачанов. Его противником был американец Томми Пол. В очной битве спортсмены выясняли, кто из них сыграет в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Пола. Он победил Хачанова в трёх сетах на «Мастерсах» в Майами-2022 (хард) и в Мадриде-2025 (грунт).

На старте нового очного противостояния теннисисты долгое время удерживали свои подачи. В восьмом гейме Томми заработал первый брейк-пойнт за матч и тут же его реализовал — 5:3. Карен вышел к сетке и пробил с лёта под заднюю линию. Пол достал сложнейший мяч и ответил по диагонали навылет! Следом американец чётко подал на первую партию — 6:3 за 33 минуты. Статистика сета: 7/10 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Хачанова, 9/7 – у Пола.

Во второй партии у представителя США просела подача. Карен добавил на приёме, стал разнообразнее действовать в розыгрышах. В результате в четвёртом гейме второй партии Хачанов впервые в матче добрался до брейк-пойнта и сумел его реализовать — 3:1. Но преимущество серебряного призёра токийской Олимпиады в парном разряде длилось недолго. Томми добился обратного брейка — 3:2 в пользу Карена. Однако россиянин тут же исправился и взял быка за рога. Он воспользовался ошибками соперника и забрал его подачу — 4:2. В итоге Хачанов довёл начатое до конца и выиграл сет у Пола со счётом 6:3 за 45 минут. Статистика: 11/9 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Карена, 6/9 – у Томми.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

У россиянина было игровое преимущество. Уже в стартовом гейме третьей партии он заработал двойной брейк-пойнт, однако американец спас свою подачу — 1:0 в пользу Пола. В четвёртом гейме сета Томми вцепился в подачу Хачанова и добился брейка — 3:1. Но Карен, известный своим бойцовским характером, не сдался. Уже в пятом гейме Хачанов оформил обратный брейк — 3:2 в пользу представителя США. В итоге теннисисты довели сет до тай-брейка, где чуть удачливее и точнее был 11-й сеяный Пол — 7:6 (9:7). Статистика: 11/17 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у россиянина, 17/16 – у американца. Отметим, что на «теннисном пенальти» Карен не использовал два сетбола.

Томми Пол Фото: Julian Finney/Getty Images

Неудачи в игре Хачанова продолжились. На старте четвёртого сета американец Томми сделал брейк и повёл — 1:0. На брейк-пойнте после подачи Карен вышел к сетке и сыграл с лёта, но не попал в корт. После этого в игре Пола наступил спад. Показалось, что американец немного просел физически. Россиянин здорово передвигался по корту, имел преимущество в розыгрышах и постоянно напрягал противника на приёме. Карен взял сразу четыре (!) гейма подряд и ушёл в отрыв — 4:1. В результате Хачанов забрал партию со счётом 6:3, закрыв её мощнейшей подачей. Статистика: 14/12 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у россиянина, 8/15 – у американца.

Начало решающего сета осталось за Томми. Во втором гейме пятой партии 12-я ракетка мира добился брейка и повёл — 2:0. Следом Карен заработал тройной (!) брейк-пойнт, однако своими шансами, к сожалению, не воспользовался — 3:0 в пользу Пола. Томми и не думал останавливаться. Он взял и четвёртый (!) гейм подряд, сделав второй брейк в сете — 4:0 в пользу Пола. Затем Хачанов немного сократил отставание в счёте — 4:2 в пользу представителя США. Больше таких вольностей Томми себе уже не позволял. Он довёл начатое до конца и выиграл у Карена со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3 за 4 часа 7 минут. Пол одержал 200-ю победу в туре и впервые в карьере шагнул во вторую неделю в Париже. Следующим оппонентом американца станет австралиец Алексей Попырин (25).

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».