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Теннисные матчи субботы 31 мая 2025 на Ролан Гаррос: live-трансляции, расписание, сетки, соперники, история, результаты

5 топ-матчей субботы в теннисе: Мирра, Рублёв и российское дерби на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Теннисные матчи субботы 31 мая 2025 года на «РГ»
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За кем следить 31 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Юлия Путинцева (Казахстан, 32), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Интрига: пройдёт ли Мирра во вторую неделю «Ролан Гаррос»?

18-летняя Мирра Андреева добилась реванша в матче с неудобной для себя Эшлин Крюгер за поражение во втором круге US Open — 2024 и прошла в третий круг «Ролан Гаррос». Следующей соперницей россиянки будет представляющая Казахстан Юлия Путинцева, которая на 12 лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница в начале второй недели ТБШ сразится с кем-то из пары Дарья Касаткина — Паула Бадоса.

Наша юная звёздочка довольна победой над Крюгер:
«Выбрала бы «Шлем», а не стать первой ракеткой». Мирра — после второго круга на «РГ»
«Выбрала бы «Шлем», а не стать первой ракеткой». Мирра — после второго круга на «РГ»

🎾 13:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Иржи Легечка (Чехия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Иржи Легечка
34
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Интрига: справится ли Синнер с непростым чехом?

Янник Синнер пока без потери сета продвигается по сетке «Ролан Гаррос». Но в третьем круге ему придётся сразиться с непростым соперником — чехом Иржи Легечкой, в активе которого семь побед над действующим теннисистами топ-10. В частности, он побеждал Карлоса Алькараса, Даниила Медведева (дважды) и Андрея Рублёва (дважды). Теннисисты в рамках ATP-тура играли дважды, и в обоих случаях сильнее был Синнер — в Индиан-Уэллсе-2024 и Пекине-2024. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Андрей Рублёв — Артюр Фис.

Яннику пришлось выслушать оскорбления от публициста:
«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение
«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение

🎾 14:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия, 20), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: чем завершится первое российское дерби на турнире?

В третьем круге «Ролан Гаррос» впервые за турнир состоится российское дерби — Вероника Кудерметова сразится с Екатериной Александровой. Девушки шесть раз играли друг с другом, и счёт личных встреч у них пока ничейный — 3-3. Причём ещё по разу теннисистки отказались от матча, иначе таких поединков набралось бы уже восемь. Последняя их встреча в Дубае-2025 осталась за Вероникой. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Мари Боузкова — Кори Гауфф.

Вероника пыталась хорошо подготовиться к грунтовому «Шлему»:
«Мало было времени на адаптацию после финала в Мадриде». Кудерметова — на старте в Риме
Эксклюзив
«Мало было времени на адаптацию после финала в Мадриде». Кудерметова — на старте в Риме

🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 17) — Артюр Фис (Франция, 14), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Артюр Фис
14
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Интрига: поквитается ли Рублёв за поражение в Монте-Карло?

Андрей Рублёв после финала «пятисотника» в Гамбурге добрался уже до третьего круга «Ролан Гаррос». Но пройти дальше россиянину будет непросто, ведь ему станет противостоять 20-летний француз Артюр Фис. Теннисисты ранее встречались дважды: в Гонконге-2024 сильнее был россиянин, а в Монте-Карло-2025 Артюр нанёс ему обидное поражение. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Янник Синнер — Иржи Легечка.

Артюр Фис поднял волну перед матчем с Андреем:
Француз против игры с Рублёвым во время Лиги чемпионов. Но фанаты и так устроят ад на «РГ»
Француз против игры с Рублёвым во время Лиги чемпионов. Но фанаты и так устроят ад на «РГ»

🎾 21:15*: Филип Мисолич (Австрия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 6), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 21:15 МСК
Филип Мисолич
153
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: продолжит ли Джокович серию побед, начатую в Женеве?

Новак Джокович приехал на «Ролан Гаррос» с титулом Женевы и серией из четырёх побед, а в Париже продолжил начатое, одолев двух соперников без потери сета. Теперь звёздному сербу предстоит помериться силой с австрийцем Филипом Мисоличем, успешно прошедшим здесь квалификацию. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Кэмерон Норри — Джейкоб Фирнли.

Судьи вынуждены считаться с требованиями Новака:
Джокович устроил бунт на матче «Ролан Гаррос». Ради его прихоти пошли на невиданные меры
Джокович устроил бунт на матче «Ролан Гаррос». Ради его прихоти пошли на невиданные меры
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