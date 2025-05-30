5 топ-матчей субботы в теннисе: Мирра, Рублёв и российское дерби на «Ролан Гаррос»

Посмотреть все события 31 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Юлия Путинцева (Казахстан, 32), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Мирра во вторую неделю «Ролан Гаррос»?

18-летняя Мирра Андреева добилась реванша в матче с неудобной для себя Эшлин Крюгер за поражение во втором круге US Open — 2024 и прошла в третий круг «Ролан Гаррос». Следующей соперницей россиянки будет представляющая Казахстан Юлия Путинцева, которая на 12 лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница в начале второй недели ТБШ сразится с кем-то из пары Дарья Касаткина — Паула Бадоса.

🎾 13:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Иржи Легечка (Чехия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Синнер с непростым чехом?

Янник Синнер пока без потери сета продвигается по сетке «Ролан Гаррос». Но в третьем круге ему придётся сразиться с непростым соперником — чехом Иржи Легечкой, в активе которого семь побед над действующим теннисистами топ-10. В частности, он побеждал Карлоса Алькараса, Даниила Медведева (дважды) и Андрея Рублёва (дважды). Теннисисты в рамках ATP-тура играли дважды, и в обоих случаях сильнее был Синнер — в Индиан-Уэллсе-2024 и Пекине-2024. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Андрей Рублёв — Артюр Фис.

🎾 14:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия, 20), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби на турнире?

В третьем круге «Ролан Гаррос» впервые за турнир состоится российское дерби — Вероника Кудерметова сразится с Екатериной Александровой. Девушки шесть раз играли друг с другом, и счёт личных встреч у них пока ничейный — 3-3. Причём ещё по разу теннисистки отказались от матча, иначе таких поединков набралось бы уже восемь. Последняя их встреча в Дубае-2025 осталась за Вероникой. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Мари Боузкова — Кори Гауфф.

🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 17) — Артюр Фис (Франция, 14), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Рублёв за поражение в Монте-Карло?

Андрей Рублёв после финала «пятисотника» в Гамбурге добрался уже до третьего круга «Ролан Гаррос». Но пройти дальше россиянину будет непросто, ведь ему станет противостоять 20-летний француз Артюр Фис. Теннисисты ранее встречались дважды: в Гонконге-2024 сильнее был россиянин, а в Монте-Карло-2025 Артюр нанёс ему обидное поражение. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Янник Синнер — Иржи Легечка.

🎾 21:15*: Филип Мисолич (Австрия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 6), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Джокович серию побед, начатую в Женеве?

Новак Джокович приехал на «Ролан Гаррос» с титулом Женевы и серией из четырёх побед, а в Париже продолжил начатое, одолев двух соперников без потери сета. Теперь звёздному сербу предстоит помериться силой с австрийцем Филипом Мисоличем, успешно прошедшим здесь квалификацию. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Кэмерон Норри — Джейкоб Фирнли.