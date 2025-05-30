«Это позор». Топ-теннисистки возмущены расписанием на «Ролан Гаррос»

Первое, что делают теннисисты и теннисистки в преддверии того или иного турнира, — изучают сетку, сформировавшуюся после жеребьёвки. Топ-игроки порой утверждают, что предпочитают не заглядывать далеко вперёд. Но тут они, кажется, лукавят. Лидеры рейтинга наверняка заранее прикидывают общий путь на турнире, а игроки поскромнее внимательно изучают свой узел сетки.

Вторым по важности вопросом является расписание. Соглашение «Ролан Гаррос» с Amazon Prime предусматривает проведение только одного вечернего матча в первые полторы недели турнира. В эти игровые дни центральный поединок ставят на 20:15 по местному времени — это 21:15 мск. И почти всегда в этой встрече принимают участие мужчины.

Чем так привлекательна вечерняя сессия? Первая причина лежит на поверхности. Матчи, которые проходят утром и днём, не так популярны у поклонников тенниса, как вечерние. В первой половине дня люди работают, и у них нет возможности прийти на арену или посмотреть игру по телевизору/на ноутбуке/со смартфона. А у вечерней встречи заведомо будет больший охват, а это, в свою очередь, повышает привлекательность теннисиста в глазах спонсоров — как уже имеющихся, так и потенциальных.

Другой важный момент состоит в том, что теннисисты, поединок которых поставили на вечер, совершенно точно знают, что сыграют в этот самый день и в это самое время. Как правило, фактическое время начала отличается от заявленного на 10-15 минут, в которые укладываются выход на корт, жеребьёвка, разминка. Пошёл дождь? Не беда, ведь на корте Филиппа Шатрье, главной арене соревнований, с 2020 года имеется крыша. Так что участники вечерней сессии не зависят ни от капризов погоды, ни от продолжительности матчей, поставленных ранними запусками.

«Ролан Гаррос» — 2020. Корт Филиппа Шатрье Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Конечно, ситуативно может сложиться так, что вечером будут играть и женщины, пусть и не на центральном корте. Более того, так обычно и происходит. Но внимания к таким поединкам заведомо меньше, чем к встрече, которая в эти самые минуты проходит на главной арене.

Президент французской теннисной федерации Жиль Мореттон обтекаемо прокомментировал отсутствие женских матчей в вечерней сессии. «Расписание — один из ключевых моментов турнира. Иногда приходится думать о том, что может быть лучше для зрителей. Поэтому иногда приходится делать выбор», — говорил на пресс-конференции в начале турнира Мореттон, чьи слова приводит The Athletic.

По словам чиновника, во главу угла организаторы ставят интересы спорта как такового, а не интересы телевидения. «Главное, что спорт стоит на первом месте. Нужно ставить на ночную сессию наилучший матч», — добавил он.

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер открыто выразила недовольство такой политикой организаторов. «Печально, что мы по-прежнему видим это. Я остаюсь при своём мнении. В Европе вообще всё плохо с женским спортом. Не с теннисом, а вообще. Надеюсь, у того, кто принимает решение… Вряд ли у него есть дочери. Не думаю, что они обращались бы так со своими дочерьми.

Женский спорт не показывают. Женский теннис не показывают. Конечно, мужчин смотрят больше, потому что их больше показывают. Тут всё вместе сложилось. Это позор для федерации, позор для Prime», — сказала Жабер на пресс-конференции после поражения в первом круге.

Онс Жабер Фото: Julian Finney/Getty Images

Чемпионка US Open 2023 года Кори Гауфф поддержала тунисскую теннисистку. «Я определённо согласна с Онс. Они чувствуют, что лучше для болельщиков, но мне кажется, что мы дарим высококачественный теннис. Среди женщин есть немало больших звёзд, которых болельщики, я уверена, хотели бы видеть.

Помню, на US Open мой матч поставили на 19:00. Следом играл Новак Джокович — а он величайший в истории, — и зрители были рады увидеть мою игру почти так же, как и его матч. То же самое происходит и в других местах, где я играю. Например, в Австралии. Считаю, в этом смысле турнир можно улучшить», — сказала она на пресс-конференции.

Отбиваться от критики пришлось Амели Моресмо, директору «Ролан Гаррос». Напомним на всякий случай: она двукратная чемпионка ТБШ и бывшая первая ракетка мира. Моресмо указала, что важное значение имеет продолжительность матча. Мужской поединок гарантирует как минимум три сета, а для женской встречи это максимум. Матч в пятисетовом формате продать зрителю за те же деньги проще, чем игру из трёх партий.

«Никогда не было такого, что девушки недостойны играть вечером. Такого никогда не было, и я не приму этого. Тут всё дело в продолжительности встреч, а не в уровне игры, который они демонстрируют», — цитирует Моресмо The Athletic.

Также Моресмо заявила, что на «Ролан Гаррос» не хотят ставить два матча в вечернюю сессию, хотя так делают на Australian Open и на US Open. Такое решение обусловлено тем, что вторая игра в таком случае может закончиться глубокой ночью. По её словам, доказательством целесообразности проведения только одного поединка в вечернюю сессию служит то, что игра Гаэля Монфиса и Джека Дрейпера, закончившаяся за 15 минут до полуночи по местному времени, собрала полную арену.

Гаэль Монфис Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Если поставить два матча на вечер (на один корт. — Прим. «Чемпионата»), это не сработает. Игроки слишком поздно закончат. А если начать раньше, трибуны будут пустыми бо́льшую часть первого поединка. Поэтому мы ставим одну игру на вечер. Это не идеальный вариант. Но тут нельзя закрыть все пункты. Нам ведь нужно учитывать многие вещи, когда мы делаем этот выбор», — говорит Моресмо.

Жабер позже выкатила в соцсети X (ранее Twitter) большой пост, в котором, в частности, написала: «Когда женщина побеждает 6:0, 6:0, они говорят, что это скучно, слишком легко. Когда это делает мужчина, то это «доминирование», «сила», «неудержимость». Когда женщина играет через силу, они говорят: играет, как мужчина. Так, будто бы сила, скорость, агрессивность не являются частью женской игры. Уважение одной стороны не должно означать игнорирование другой. Женский теннис создавал своё яркое собственное наследие. Но слишком долго оно не пользовалось признанием».

Вместе с тем Моресмо не исключила, что хотя бы один женский матч на этом турнире поставят-таки на вечер. «Может, мы поговорим об этом в ближайшее воскресенье. Намечаются интересные противостояния. У нас есть Ига, Коко, Арина, Мэдисон», — говорит она, имея в виду Швёнтек, Гауфф, Соболенко и Киз.

Швёнтек, кстати, вообще не задумывается над этим вопросом. Полька четыре раза выигрывала «Ролан Гаррос», в том числе трижды — в последние три сезона. Ига любит играть пораньше, и для неё матч в вечернюю сессию не плюс, а минус. «Каждый год мы говорим об этом. Моя позиция не изменилась. Мне нравятся мои игровые дни, и я рада, что закончила и могу подольше отдохнуть», — сказала Ига на пресс-конференции.