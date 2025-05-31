Мирра рвётся во 2-ю неделю «Ролан Гаррос»! Ещё ждём дерби Александрова — Кудерметова. LIVE

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 15 матчах – семь у мужчин в верхней половине сетки и восемь – у женщин в нижней. Ещё один поединок между Андреем Рублёвым (17-й номер посева) и Артюром Фисом (14) не состоится из-за снятия француза. В субботу на кортах появятся и три россиянки – Мирра Андреева (6), Екатерина Александрова (20) и Вероника Кудерметова. Причём две последние сразятся друг с другом в дерби. Также продолжают борьбу на турнире Новак Джокович (6) и Янник Синнер (1).
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Расписание субботы
Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются матчи третьего круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдут три россиянки в одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.
- 31 мая 2025
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- 30 мая 2025
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