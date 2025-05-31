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Ролан Гаррос 2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Александрова, Кудерметова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Мирра рвётся во 2-ю неделю «Ролан Гаррос»! Ещё ждём дерби Александрова — Кудерметова. LIVE
Даниил Сальников
Мирра Андреева
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В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В субботу на кортах появятся и три россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 15 матчах – семь у мужчин в верхней половине сетки и восемь – у женщин в нижней. Ещё один поединок между Андреем Рублёвым (17-й номер посева) и Артюром Фисом (14) не состоится из-за снятия француза. В субботу на кортах появятся и три россиянки – Мирра Андреева (6), Екатерина Александрова (20) и Вероника Кудерметова. Причём две последние сразятся друг с другом в дерби. Также продолжают борьбу на турнире Новак Джокович (6) и Янник Синнер (1).

Ролан Гаррос – 2025. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Иржи Легечка
34
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 21:15 МСК
Филип Мисолич
153
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются матчи третьего круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдут три россиянки в одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.

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Новости. Теннис
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