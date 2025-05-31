Джоковичу сорвали эпичную серию на «РГ». А потом не дали посмотреть финал Лиги чемпионов

​24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович уверенно стартовал на «Ролан Гаррос», обыграв американца Маккензи Макдональда (6:3, 6:3, 6:3) и француза Корентена Муте (6:3, 6:2, 7:6).

В третьем круге соперником Новака станет австриец Филип Мисолич, занимающий 153-е место в рейтинге ATP. Этот поединок стартует 31 мая на центральном корте имени Филиппа Шатрье в 21:15.

У Джоковича не должно возникнуть проблем с проходом Мисолича. 23-летний австрийский квалифаер всего второй раз в карьере играет в основной сетке турниров «Большого шлема». Он уже и так превзошёл все ожидания, выбив канадца Дениса Шаповалова во втором круге.

Есть высокая вероятность, что Джокович закроет Мисолича в трёх сетах, но это всё равно не позволит сербу посмотреть финал Лиги чемпионов в Мюнхене между «ПСЖ» и «Интером», который начнётся в 22:00. А ведь Новак очень хотел увидеть главную встречу футбольного сезона в Европе. Он даже просил у организаторов не ставить его матч на вечернее время, однако его просьбу проигнорировали.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Француз Артюр Фис – ещё один теннисист, который не хотел играть вечером из-за финала ЛЧ. Именно к его пожеланию организаторы решили прислушаться, поставив поединок с Андреем Рублёвым на 15:30. Вот только ближе к ночи Фис вообще решил сняться с матча под предлогом травмы. Вполне вероятно, он поедет в Мюнхен и вживую будет болеть за «ПСЖ».

Новак по аналогии с Фисом не поступит, поскольку очень хочет взять 25-й «Шлем». Но он был бы не против поддержать тот же «ПСЖ» по телевизору, если бы ему предоставили такую возможность. За «Интер» серб абсолютно точно болеть не может, поскольку является преданным фанатом главного соперника этой команды «Милана».

«В финале я буду болеть за «ПСЖ». Потому что я большой фанат «Милана», хотя и уважаю «Интер», — приводит слова Джоковича RMC Sport.

В субботу на центральном корте Филиппа Шатрье в 14:30 сыграют немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли. Возможно, организаторы решили дать возможность Коболли посмотреть финал ЛЧ с участием «Интера» из его родной страны, поэтому поставили встречу со Зверевым в обед. Хотя Флавио их об этом не просил, в отличие от Джоковича. Матч Новака не был перенесён на более раннее время и после снятия Фиса, который освободил корт Сюзанн Ленглен – второй по значимости на «Ролан Гаррос».

Новак Джокович играл с Корентентом Муте на второстепенном корте ТБШ впервые за три года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Можно возразить, что Джокович со своим статусом 24-кратного чемпиона ТБШ заслуживает постоянного выступления на центральном корте. Но на этом «РГ» организаторы уже ставили его матч на Сюзанн Ленглен во втором круге с Муте. Причём они сорвали рекордную серию Джоковича из 63 игр подряд на центральных кортах «Шлемов». Она длилась ровно три года с 2022-го, когда Новак неизменно представал перед публикой только на аренах Рода Лэйвера (Australian Open), Артура Эша (US Open), Филиппа Шатрье («Ролан Гаррос») и на центральном корте Уимблдона. Этот отрезок надолго останется лучшим в истории, однако всё равно мог бы выглядеть ещё более впечатляюще.

Выдающаяся серия Новака началась в 2022 году именно на «РГ», когда ему дважды приходилось выступать на Сюзанн Ленглен. Тогда это ещё как-то можно было понять. В игре оставался Король грунта Рафаэль Надаль, который попал в одну половину сетки с Новаком. Тогда Рафа одолел Новака в полуфинале, а затем разобрался с Каспером Руудом и взял свой 14-й титул в Париже. Но в 2025-м реалии иные.

Надаль уже ушёл из тенниса, и в этом году прошло его торжественное чествование на «Ролан Гаррос» в рамках церемонии с участием Роджера Федерера, Энди Маррея и Новака Джоковича. Именно Джокович сейчас является самым титулованным действующим игроком на парижском «Шлеме». Он трижды брал здесь кубок и дважды за карьеру обыгрывал на парижском грунте Надаля, чего не делал никто в истории.

На «Ролан Гаррос» определённые почести получил и Джокович. Президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и директор турнира Амели Моресмо вручили ему сразу два памятных кубка от своих организаций в честь недавнего завоевания 100-го титула ATP за карьеру в Женеве. Ещё Новаку подарили велосипед, на котором он катался по центру Парижа.

Новак Джокович получил от Жиля Мореттона и Амели Моресмо награду за 100-й титул в карьере Фото: кадры из видео

На фоне всего этого были скандальная история с вызовом супервайзера и требованием закрыть крышу по ходу встречи первого круга с Макдональдом и непонятный перенос игры второго круга с Муте на Сюзанн Ленглен. Джокович не предъявлял жалоб организаторам, хотя их решение выглядело странно. В тот день прощальный матч Ришара Гаске с первой ракеткой мира Янника Синнером действительно заслуживал пройти на главном стадионе «РГ», но встреча Гаэль Монфис – Джек Дрейпер вполне могла состояться на Сюзанн Ленглен. Всё-таки любимец парижской публики 38-летний Монфис ясно дал понять, что вернётся на грунтовый «Шлем» ещё как минимум один раз в следующем году. Джокович сейчас является шестой ракеткой мира, а Дрейпер – пятой, однако серб по именитости на порядок опережает британца. К тому же Новак тоже встречался с французом.

Больше двух мужских поединков на корте Филиппа Шатрье не проводят, чтобы не ущемлять женщин. Хотя 29 мая там играли Джессика Пегула – Энн Ли и Мэдисон Киз – Кэти Бултер. Эти вывески явно не на уровне матча Джоковича с любым соперником, но фактор борьбы за гендерное равноправие никуда не денешь. Как бы то ни было, перевод Джоковича на второстепенную арену всё равно был довольно неожиданным поворотом событий.

Новака быстро вернули на центральный корт в третьем круге, однако сделали это в неудобное для него время, из-за чего серб не сможет посмотреть финал Лиги чемпионов. Конечно, для профессионального спортсмена это не трагедия, но причины быть недовольным действиями организаторов у Джоковича имеются. Возможно, это лишь добавит ему спортивной злости в погоне за 25-м «Шлемом», когда он не считается фаворитом «Ролан Гаррос» по сравнению с более молодыми Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.