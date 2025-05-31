Мирра снова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»! Четверо россиян — во второй неделе ТБШ

В субботу, 31 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 заканчивались матчи третьего круга. За выход в четвёртый круг грунтового ТБШ боролась и шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Её соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 31-е место в рейтинге WTA.

18-летняя Андреева — главная наша надежда на «Ролан Гаррос». Пока, как говорится, полёт нормальный: в первых двух встречах на турнире юная россиянка смогла избежать потери партий. Она последовательно обыграла Кристину Букшу из Испании (6:4, 6:3) и американку Эшлин Крюгер (6:3, 6:4). Мирра защищает очки за прошлогодний выход в полуфинал, и в свете этого нынешний парижский мэйджор приобретает для неё особое значение.

Примечательно, что два своих поединка наша именитая соотечественница проводила первым запуском. Журналисты, естественно, не могли обратить внимание на это и не спросить, что думает сама спортсменка по поводу того, что играет ранним утром.

«Заметила, что чаще всего первые круги на «Шлемах» я играю первым запуском, в 11 утра. Не знаю почему, наверное, из-за того, что я ещё играю в парах. Есть логика ставить меня первой. Но я не очень люблю играть первой, потому что не люблю рано вставать. Однако пока что это хорошо работает, так что жаловаться не на что», — заявила Андреева на пресс-конференции.

В активе Путинцевой два выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но было это давно, в 2016 и 2018 годах. В первых двух матчах на нынешнем «РГ» представительница Казахстана, ранее выступавшая за Россию, встречалась исключительно с квалифаерами, поэтому её ждала первая настоящая проверка. Андреева и Путинцева ни разу не играли друг с другом.

На старте дебютного очного противостояния девушки взяли свои подачи под ноль — 1:1. Затем Мирра вцепилась в подачу противницы, заработала брейк-пойнт и сразу же добилась своего — 2:1. На приёме серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде не отдала ни одного очка. На первом же брейк-пойнте россиянка уложила мяч точно в девятку шикарным приёмом слева по линии. Преимущество Андреевой длилось недолго. Юлия тут же добилась обратного брейка — 2:2. На брейк-пойнте Мирра допустила двойную ошибку. В пятом гейме у Андреевой был шанс на приёме, однако она им не воспользовалась — 3:2 в пользу представительницы Казахстана. Мирра сравняла цифры на табло — 3:3, а следом взяла чужую подачу — 4:3. На решающем мяче она пошла вперёд после хорошей атаки и мощным смэшем забрала розыгрыш. На этот раз Андреевой удалось подтвердить брейк — 5:3 — и со второй попытки принять на сет — 6:3.

Мирра взяла стартовый гейм второй партии, а после этого в Париже полил дождь. Пауза продолжалась всего шесть минут, после чего встреча возобновилась. Дождь утих, и крышу на стадионе Сюзанн Ленглен было решено пока не закрывать. Во втором сете девушки сначала брали свои подачи — 2:1 в пользу Андреевой-младшей. В четвёртом гейме Мирра добилась брейка и повела — 3:1. На втором брейк-пойнте россиянка остро атаковала, а казахстанка не сумела ответить с задней линии. После этого Андреева выиграла ещё три гейма подряд, а вместе с ними и матч. 6:3, 6:1 — именно с таким счётом Мирра разгромила Юлию Путинцеву за 78 минут. Таким образом, наша соотечественница второй год подряд вышла во вторую неделю грунтового ТБШ. Андреева одержала 30-ю победу в сезоне-2025. Далее она встретится с Дарьей Касаткиной.

Так, во второй неделе парижского мэйджора из россиян сыграют Мирра Андреева, Андрей Рублёв, Людмила Самсонова, а также победительница пары Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова.

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