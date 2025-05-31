Александрова не оставила шансов Кудерметовой в дерби. Екатерина — в четвёртом круге «РГ»

Важный игровой день продолжается на «Ролан Гаррос»! В субботу, 31 мая, путёвку во вторую неделю турнира разыграли Екатерина Александрова (20) и Вероника Кудерметова (46).

Такое российское дерби теннисный мир увидел в седьмой раз – до этого счёт личных встреч у Вероники и Екатерины был 3-3. В прошлый раз девушки пересеклись на корте в Дубае в этом году, тогда сильнее в трёх сетах оказалась Кудерметова. На грунте же россиянки сражались лишь однажды, в Нюрнберге в 2019 году. Ту встречу также забрала Вероника.

На этой неделе спортсменки уже одержали по две победы. Александрова, подошедшая к «Ролан Гаррос» в классной форме, переиграла Лючию Бронцетти и Элизабетту Коччаретто. Кудерметова тоже приехала в Париж в конкурентоспособном состоянии. Она до встречи со своей соотечественницей одолела Викторию Томову и Барбору Крейчикову.

Этот поединок должен был стать принципиальным для спортсменок. Так и получилось. Матч начался витиевато: с долгих геймов, отыгранных брейк-пойнтов, громких «камонов» и 22 невынужденных к концу четвёртого гейма на двоих.

Первой до брейка удалось добраться Александровой. Случилось это только в шестом гейме, спустя 36 минут с начала матча, и заметно смутило Кудерметову. Екатерина тут же смогла быстро взять свою подачу и выйти вперёд по счёту – 5:2. В переходе после этого Вероника настраивалась на борьбу, перечитывая заметки в блокноте.

Правда, так быстро пересобрать себя у Кудерметовой не получилось. Тут же она, взяв лишь один розыгрыш, отдала гейм и сет Александровой. Партия, которая так затягивалась на старте, завершилась за считаные минуты. Обе девушки играли с браком: 3/19 по виннерам и невынужденным ошибкам набрала Вероника, 5/16 – Екатерина.

Екатерина Александрова Фото: Julian Finney/Getty Images

Кудерметова вновь нащупала свою игру к третьему гейму второго сета. На приёме она заработала двойной брейк-пойнт, поставив в затруднительное положение Александрову. Но Екатерина тут же начала чуть рисковать, пару раз вышла к сетке, поддавила Веронику и сохранила подачу за собой. Психологически 20-я ракетка мира выглядела более раскрепощённой и стабильной.

Во второй партии Александрова сделала брейк ещё раньше, чем в стартовом сете – уже в четвёртом гейме. Никак не складывалась игра у Кудерметовой, не было первой подачи, и присутствовали неточности в ралли. Правда, один раз Вероника сыграла на уязвимостях своей соперницы – на приёме при счёте 1:5 она не дала Екатерине подать на матч. Однако дальше, увы, закрепиться в поединке не удалось. Даже несмотря на то, что на подаче при счёте 2:5 Вероника эйсами отыграла пару брейк-пойнтов соперницы.

Александрова завершила встречу за 1 час 22 минуты с итоговым счётом 6:2, 6:2. Россиянка впервые в карьере сыграет в четвёртом круге «Ролан Гаррос». За выход в 1/4 финала она поборется либо с Кори Гауфф, либо с Мари Боузковой.

Девушки в этот игровой день встретятся друг с другом ещё раз, в парном матче. Вероника в дуэте с Элисе Мертенс сразится с Екатериной, которая выступает в Париже вместе с Питон Стирнс.

Параллельно с российским дерби в субботу должен был пройти одиночный матч Андрея Рублёва и Артура Фиса. Однако француз снялся с турнира из-за стрессового перелома позвоночника, а россиянин без борьбы вышел в четвёртый круг, где готовится сразиться с Янником Синнером.

За всеми событиями из Парижа не забывайте следить на «Чемпионате»!