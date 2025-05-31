«В дурака играть никого не научила — все ленятся». Мирра — после третьего круга «РГ»

На «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева пока идёт идеально и не отдаёт соперницам ни сета. В третьем круге она одержала победу над Юлией Путинцевой, после чего дала пресс-конференцию, на которой рассказала, как продвигается обучение коллег по игре в дурака, с кем бы она хотела сыграть в миксте, а также поделилась ожиданиями от матча с Дарьей Касаткиной.

«На корте чувствовала свободу, что могу исполнить всё, что захочу»

— Очень довольна своей сегодняшней игрой. Матч был трудным, довольна своим уровнем и возвращением в четвёртый круг.

— Как чувствовали себя на корте, кажется, сегодня всё шло хорошо?

— Да, перед матчем немного нервничала, но во время поединка чувствовала, что могу делать на корте всё, что захочу. Чувствовала свободу, что, даже если матч был непростым и иногда она пробивала очень сложные удары, мне всё равно казалось, что, как только розыгрыш начнётся снова, я могу исполнить всё, что захочу. Приятное ощущение. Рада, что с каждым матчем чувствую себя всё лучше и лучше, это хорошо.

— Вы сказали, что поначалу нервничали. Последние два матча вы не быстро раскачивались, вас это беспокоит? Не считаете, что вам надо лучше начинать поединок?

— Может, немного беспокоило. Но я довольна, что, как бы я ни начала матч, всё равно могу разыграться. Первые две встречи было 0:3, в третьей — 1:3, но я вернулась в игру. В первом матче выиграла первый сет 6:4, а во втором – 6:3. Конечно, было бы неплохо начинать получше, однако меня это не беспокоит. Может, мне просто нужно было больше времени, чтобы разыграться и показывать свой теннис. Но всё нормально.

— С каким аспектом вашей игры и характера Кончита управляется лучше всего в ежедневной работе?

— Она знает, что мне сказать, как успокоить меня или, наоборот, завести. Она знает, что делать, чтобы я почувствовала себя лучше. В моём случае это очень важно, мне важно, как я себя чувствую. Если я нервничаю или повесила нос, она может пошутить, чтобы я посмеялась и расслабилась. Если я слишком энергична, она знает, как меня успокоить. И она с каждым днём всё лучше узнаёт, как что делать. И у неё хорошо получается.

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«Нет ничего идеального, но всё идёт очень хорошо»

— Что думаете о следующем матче? Общались с Дашей?

— Да, я уже здесь один раз с ней тренировалась. Мы, кажется, на всех турнирах тренируемся. Будет интересная встреча. Мы хорошо знаем друг друга, будет весело и непросто. Посмотрим, но, думаю, матч получится очень интересным.

— Ваш бэкхенд по линии один из лучших в туре. Как давно этот удар в вашем арсенале?

— Я с самого детства была очень уверена в этом ударе. За годы тренировок поняла, как улучшить этот удар. Стараюсь улучшать его каждый день, мне кажется, иногда он бывает неидеальным. У меня получается наносить много атакующих ударов с бэкхенда, особенно по линии. С детства считала, что это мой фирменный удар.

— Год назад здесь вы говорили, что можете выходить на матч с планом на игру от тренера, а потом — играть без оглядки на него. Это изменилось?

— Стараюсь побольше запоминать то, что Кончита мне говорит. Но когда я начинаю играть, у меня в голове нет схемы, что конкретно делать. Просто делаю то, что хочу, а потом смотрю, нужно ли что-то менять в игре.

— Что скажете о Даше как об интервьюере?

— Можно и получше (смеётся). Важно, что она умеет правильно подобрать время, когда задавать людям вопросы. В Риме я взяла у неё камеру и начала спрашивать людей. Кто-то ел в это время, кто-то по телефону разговаривал, было немного неловко. У неё отлично получается находить подходящее время для вопросов, у них с Наташей отличный список вопросов, интересный. Так что она ничего!

— Три матча в двух партиях, в паре — всё хорошо. Можно сказать, что пока всё идёт идеально?

— Я бы сказала, что никогда нет ничего идеального, однако пока турнир проходит очень хорошо. Очень рада, как играю и что в паре тоже так успешно идём. Пока что нет никаких мыслей, что может пойти плохо. Всё отлично, настроение хорошее, играю тоже вроде хорошо. Не сказала бы, что идеально, но очень хорошо.

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«В дурака пока никого не научила играть, все ленятся»

— Как у вас с Дарьей по результатам «Уно», кто ведёт? И научили ли вы кого-то играть в дурака?

— В «Уно» мы с Дашей играли только в прошлом году, после этого не играли, потому что по расписанию особо не совпадало, чтобы у нас в одно время был отдых между тренировками. Думаю, на этом турнире пока играть не будем, может, после, на каком-то следующем. В дурака никого не научила – все ленятся. Никто не хочет понимать, никто не хочет учиться, поэтому я пока сдалась и взяла чуть-чуть отдыха, чтобы потом с новыми силами начать учить кого-то нового.

— Мы замечаем, насколько лучше стала ваша подача. За счёт чего — силы больше стало или вы просто выросли? И сегодня были поначалу шероховатости, как это было вообще?

— Мы начали активно работать над подачей на предсезонке, перед турнирами в Австралии. Там мы очень усердно работали над первой и второй подачей. И, мне кажется, со временем я подросла, мои руки стали посильнее. Все эти аспекты вместе если собрать, от этого и подача стала лучше. Без хорошей работы у меня бы не было такой хорошей подачи.

В начале матча были небольшие проблемки, особенно со второй подачей. Мне понравилось, как я достаточно быстро их решила. У нас были некоторые недомолвки с Кончитой, я у неё спрашивала, что мне сделать, она вроде сказала. Потом она говорит, что у меня всё нормально, а я ей: «Да как всё нормально, вот уже две двойных». Во время встречи я нашла правильный ритм, и всё стало нормально.

— Вы здесь показываете фантастические результаты по выносливости. У вас не возникало мысли добавить ещё и микст?

— Нет, мне пока нормально. Если бы пришлось играть микст, я бы, наверное, выбрала кого-то из наших мальчиков. Мне кажется, мне бы с ними было комфортнее играть. Но я бы ещё хотела попробовать с Карлосом Алькарасом, тоже было бы неплохо сыграть. Однако в приоритет поставила бы наших – Рублёва, Медведева, Хачанова. С Сашей Бубликом было бы интересно тоже сыграть, мне кажется, получилось бы весело и неплохо.