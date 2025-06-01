Самсонова и МиДи рвутся в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Соболенко. LIVE!

В Париже продолжается главный грунтовый турнир. Начинается четвёртый круг, и на кортах появятся три россиянки.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже начнётся четвёртый круг. Мужчины проведут четыре матча в нижней половине сетки, а женщины — четыре в верхней. Поединки в одиночном разряде умещаются теперь на двух аренах, оснащённых раздвижными крышами на случай дождя. Россиянка Людмила Самсонова (19-й номер посева) сразится с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (8). Также сыграют Елена Рыбакина (12) – Ига Швёнтек (5), Арина Соболенко (1) – Аманда Анисимова (16). У мужчин выступит Карлос Алькарас (2). За место в 1/4 финала в паре поборются МиДи – Мирра Андреева и Диана Шнайдер.