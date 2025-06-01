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Ролан Гаррос 2025, онлайн-трансляция: Самсонова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Самсонова и МиДи рвутся в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Соболенко. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2025. LIVE!
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В Париже продолжается главный грунтовый турнир. Начинается четвёртый круг, и на кортах появятся три россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже начнётся четвёртый круг. Мужчины проведут четыре матча в нижней половине сетки, а женщины — четыре в верхней. Поединки в одиночном разряде умещаются теперь на двух аренах, оснащённых раздвижными крышами на случай дождя. Россиянка Людмила Самсонова (19-й номер посева) сразится с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (8). Также сыграют Елена Рыбакина (12) – Ига Швёнтек (5), Арина Соболенко (1) – Аманда Анисимова (16). У мужчин выступит Карлос Алькарас (2). За место в 1/4 финала в паре поборются МиДи – Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ролан Гаррос – 2025. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос – 2025. Женщины. Пары. Сетка
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
Диан Парри
Франция
Диан Парри
К. Гарсия Д. Парри
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
16
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня на «Ролан Гарррос» начинаются матчи четвёртого круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдет Людмила Самсонова в одиночном разряде, а также наша олимпийская пара МиДи. Вот как выглядит расписание дня.

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