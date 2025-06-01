Медведев даже не в десятке: призовые всех россиян в первую неделю «Ролан Гаррос»

Первая неделя «Ролан Гаррос» позади, и самое время подвести промежуточные итоги для российских теннисистов. Один игроки ещё продолжают выступления на турнире, а другие уже прекратили борьбу — к сожалению, последних больше. В этом году на парижском мэйджоре в очередной раз побили собственный рекорд по призовым, хотя повышение коснулось только одиночников и не затронуло парников. Кто же сколько заработал?

Мужчины. Одиночный разряд

Даниил Медведев

Медведев, четвертьфиналист «Ролан Гаррос» 2021 года, не выиграл ни одного матча на турнире. В первом круге он в пяти сетах уступил Кэмерону Норри. Россиянин проиграл первые две партии, взял следующие два сета, но камбэк не получился. Норри победил со счётом 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5 и не пустил Медведева дальше. Даниил в девятый раз попал в основную сетку «Ролан Гаррос», и шесть из этих девяти попыток заканчивались поражением в первом круге. За участие Даниилу причитается € 78 тыс.

Андрей Рублёв

Рублёв в целом уверенно прошёл первые два круга на «Ролан Гаррос». Ллойда Харриса он обыграл в четырёх партиях (6:4, 4:6, 6:3, 6:1), а Адама Уолтона прошёл без потери сетов — 7:6 (7:1), 6:1, 7:6 (7:5). А в третьем круге у Андрея неожиданно появилось окно, так как Артюр Фис, который должен был стать его соперником, снялся после победы во втором круге. За выход в четвёртый круг Рублёв уже заработал € 265 тыс. Россиянин ещё может увеличить эту сумму, но сделать это будет крайне сложно, ведь его соперником в 1/8 финала будет Янник Синнер. Если же Андрей победит, то повторит личный рекорд на «Ролан Гаррос». Он уже дважды играл здесь в четвертьфинале.

Карен Хачанов

В первом круге Хачанов на классе прошёл Александара Вукича (6:4, 6:4, 6:4), а после этого провёл две пятисетовые баталии. И если Себастьяна Офнера россиянин победил (7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2), то в матче с Томми Полом не смог совершить камбэк — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3 в пользу американца. За выход в третий круг Карен получит € 168 тыс. Как и Рублёв, Хачанов здесь дважды доходил до четвертьфинала, так что до личного рекорда дотянуться не удалось.

Роман Сафиуллин

Сафиуллин в первом же круге попал на сеяного, которым оказался Фрэнсис Тиафо. Россиянин не смог взять ни партии — 6:4, 7:5, 6:4 в пользу американца. Роман второй год подряд проигрывает в первом круге «Ролан Гаррос». Как и Медведев, Сафиуллин заработал € 78 тыс. Личным рекордом Романа на «РГ» является выход во второй круг — такого результата он добился в 2021-м, в год дебюта на турнире.

Роман Сафиуллин Фото: Julian Finney/Getty Images

Женщины. Одиночный разряд

Мирра Андреева

В прошлом году Андреева-младшая дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» — и в этом сезоне является одним из фаворитов турнира. На первой неделе турнира Мирра доказала, что её не зря столь высоко оценивают. В стартовом матче 18-летняя россиянка справилась с Кристиной Букшей (6:4, 6:3), затем победила Эшлин Крюгер (6:3, 6:4), а в 1/16 финала оказалась сильнее Юлии Путинцевой — 6:3, 6:1. На этом турнире Андреева уже заработала € 265 тыс. Чтобы увеличить эту сумму, в четвёртом круге Мирре необходимо победить бывшую российскую, а ныне австралийскую теннисистку Дарью Касаткину.

Диана Шнайдер

Шнайдер на этом турнире играла исключительно с украинскими теннисистками. В первом круге россиянка оказалась сильнее Анастасии Соболевой (7:6 (7:3), 6:2), а вот во втором не справилась с Даяной Ястремской, победившей со счётом 7:5, 7:5. Диана уже в третий раз участвовала в «Ролан Гаррос» и пока ни разу не проходила дальше 1/32 финала. За выступление на «РГ»-2025 она получит € 117 тыс.

Людмила Самсонова

Самсонова в четвёртый раз в карьере вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема», но на «Ролан Гаррос» это с ней случилось впервые. Пока россиянка не потеряла ни партии в Париже и лишь в одном случае из шести отдала более трёх геймов в сете. В стартовом матче Людмила прошла Маяр Шериф (7:6 (7:3), 6:2), затем победила Лейре Ромеро (6:3, 6:3), а в 1/16 финала выбила Даяну Ястремскую — 6:2, 6:3. Самсонова уже заработала € 265 тыс., а чтобы увеличить эту сумму, ей необходимо обыграть Чжэн Циньвэнь.

Екатерина Александрова

Александрова уже побила личный рекорд на «Ролан Гаррос», а вообще на ТБШ во второй раз в карьере вышла в четвёртый круг — после Уимблдона-2023. Россиянка набрала мощный ход и в первых трёх матчах проиграла лишь 13 геймов, то есть в среднем она отдаёт чуть более двух геймов за партию. Екатерина начала турнир с победы над Лючией Бронцетти (6:3, 6:2), затем выбила Элизабетту Коччаретто (6:1, 6:3), а в 1/16 финала выиграла российское дерби с Вероникой Кудерметовой — 6:2, 6:2. Александрова уже обеспечила себе € 265 тыс. призовых. Эта сумма увеличится, если в четвёртом раунде Екатерина одолеет Кори Гауфф.

Анна Калинская

Калинская стала единственной сеяной россиянкой, уступившей в первом же матче. Барьер в лице Мари Боузковой оказался непреодолимым для Анны — 6:4, 7:5 в пользу чешки. Калинская в четвёртый раз попала в основную сетку «Ролан Гаррос», и за всё это время ей лишь раз удалось выйти во второй круг. За выступление на «РГ»-2025 россиянке причитается € 78 тыс.

Анна Калинская Фото: Adam Pretty/Getty Images

Анастасия Потапова

Потапова, которая год назад дошла до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», в этот раз выиграла лишь один матч. В первом круге россиянка выбила сеяную Линду Носкову (5:7, 6:1, 7:5), а во втором потерпела поражение от лаки-лузера Юлии Стародубцевой — 7:6 (7:4), 6:2 в пользу украинки. За выступление на этом «Ролан Гаррос» Анастасия заработала € 117 тыс.

Вероника Кудерметова

Кудерметова-старшая, четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022, в этот раз не смогла настолько далеко пройти по сетке. В первых двух матчах россиянка смогла не потерять ни сета, пройдя Викторию Томову (7:5, 6:1) и Барбору Крейчикову (6:0, 6:3). Однако в третьем круге Екатерина Александрова оказалась сильнее в российском дерби — 6:2, 6:2. За выступление в одиночном разряде «РГ»-2025 Веронике полагается € 168 тыс.

Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года, на нынешнем турнире уступила в первом же матче. Россиянке не повезло с жеребьёвкой, по результатам которой Анне выпало играть с Чжэн Циньвэнь в первом круге. Чемпионка Олимпиады-2024 победила в двух партиях — 6:4, 6:3. И оставила Павлюченкову с минимальной суммой, которую можно заработать в одиночном разряде на этом «РГ», — € 78 тыс.

Полина Кудерметова

Кудерметова-младшая впервые пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». Как и Павлюченковой, Полине не повезло со жребием. В первом круге россиянке пришлось играть с Еленой Остапенко, победившей на «РГ» восемь лет назад. Кудерметова смогла взять первую партию, но в оставшихся двух сетах Остапенко была явно сильнее — 5:7, 6:0, 6:2. Призовые Полины на этом турнире составили € 78 тыс.

Полина Кудерметова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Анна Блинкова

Блинкова пока лишь дважды доходила до третьего круга парижского мэйджора. В этот раз россиянка закончила борьбу в первом круге. Донна Векич победила её в трёх сетах — 7:5, 6:7 (4:7), 6:1. За «Ролан Гаррос» — 2025 Анна получит € 78 тыс.

Камилла Рахимова

Жребий оказался максимально жесток к Рахимовой и постановил, что в стартовом матче на турнире россиянка сыграет с Ариной Соболенко. Белоруска отдала только один гейм — 6:1, 6:0. Камилла не смогла повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос» — два года назад она пробилась здесь в 1/16 финала. За нынешнее выступление Камилла заработала € 78 тыс.

Эрика Андреева

Андреева-старшая в третий раз подряд выступила в основной сетке «Ролан Гаррос» — и в третий раз подряд потерпела поражение в первом круге. Россиянка ничего не смогла поделать с Сонай Картал — 6:0, 6:2 в пользу британки. Призовые Эрики на «РГ»-2025 составили € 78 тыс.

Оксана Селехметьева

Селехметьева стала единственной россиянкой, прошедшей квалификацию на этом «Ролан Гаррос». Оксана лишь в третий раз попала в основную сетку на ТБШ. Пока ей ни разу не удалось выйти во второй круг. В первом круге текущего турнира Селехметьева уступила Маркете Вондроушовой — 6:4, 6:4 в пользу чемпионки Уимблдона-2023. Как и другие участницы, потерпевшие поражение в стартовом матче, Оксана увезёт из Парижа € 78 тыс.

Мужчины. Парный разряд

Роман Сафиуллин

Сафиуллин оказался единственным россиянином, сыгравшим в обеих мужских сетках. Его напарником на «РГ»-2025 был опытнейший немец Андреас Мис, который в 2019 и 2020 годах брал парижский мэйджор как раз в парном разряде. Однако российско-немецкий тандем не смог преодолеть барьер первого круга. Британцы Джо Солсбери и Нил Скупски, имевшие восьмой номер посева, оказались сильнее — 6:2, 6:4. На двоих Сафиуллин и Мис заработали € 17,5 тыс., из которых каждому причитается по € 8750.

Женщины. Парный разряд

Мирра Андреева/Диана Шнайдер

Андреева и Шнайдер — одни из фаворитов женского парного турнира. Россиянки, получившие четвёртый номер посева, выиграли уже два матча здесь. В трёх сетах из четырёх Мирра и Диана вешали соперницам «баранку»! Хейли Баптист и Эшлин Крюгер в первом круге ещё хоть как-то сопротивлялись (6:3, 6:0 в пользу Андреевой и Шнайдер), а Майя Лумсден и Сабрина Сантамария во втором круге не смогли и этого — 6:0, 6:0 в пользу Мирры и Дианы. За результаты в парном разряде россиянки уже заработали € 43,5 тыс. — по € 21 750 на каждую. И уже сегодня девушки могут увеличить эту сумму.

Вероника Кудерметова

Кудерметова-старшая и бельгийка Элисе Мертенс были посеяны под шестым номером. Пока они оправдывают свой статус. В первом круге Кудерметова и Мертенс не отдали ни гейма Жаклин Кристиан и Александре Пановой — 6:0, 6:0. Во втором круге российско-бельгийский тандем одержал волевую победу над Екатериной Александровой и Питон Стирнс — 3:6, 6:4, 6:2. Следующий барьер на пути Вероники и Элисе — итальянка Лючия Бронцетти и американка Энн Ли. Кудерметова и Мертенс уже гарантировали себе по € 21 750.

Ирина Хромачёва

Хромачёва и её венгерская напарница Фанни Штолляр получили 11-й номер посева. Но выбыли уже в первом круге. Китаянки Ван Синьюй и Чжэн Сайсай оказались сильнее — 6:4, 4:6, 6:4. За участие в парной сетке Хромачёва и Штолляр получат € 17,5 тыс., или по € 8750 на каждую.

Людмила Самсонова

Самсонова заявилась в парный разряд вместе с Николь Меликар-Мартинес, и этот тандем получил 15-й номер посева. В первом круге российско-американский дуэт обыграл Джессику Бузас Манейро и Варвару Грачёву (6:4, 3:6, 6:0), а вот второй матч оказался для них последним. Ирина Бегу и Янина Викмайер не пустили соперниц в третий круг — 6:3, 5:7, 7:5. За выступление в парном разряде Самсонова и Меликар-Мартинес заработали € 27,5 тыс., то есть по € 13 750 на каждую.

Александра Панова

Панова и румынка Жаклин Кристиан в качестве соперниц по первому кругу получили Веронику Кудерметову и Элисе Мертенс, шестых сеяных. Российско-бельгийский тандем не оставил шансов Пановой и Кристиан, повесив им две «баранки». Россиянка и румынка увезут из столицы Франции по € 8750 призовых.

Екатерина Александрова

Александрова заявилась на турнир в паре с американкой Питон Стирнс. В первом круге они прошли Кристину Букшу и Анджелику Морателли (6:3, 6:3), а в следующем матче нарвались на шестых сеяных Веронику Кудерметову и Элисе Мертенс и потерпели поражение — 3:6, 6:4, 6:2 в пользу россиянки и бельгийки. За выход 1/16 финала Александрова и Стирнс получат по € 13 750.

Екатерина Александрова Фото: Julian Finney/Getty Images

Камилла Рахимова

Рахимова составила дуэт с Яной Сисковой. В первом матче на турнире россиянка и её чешская напарница обыграли украинок Надежду Киченок и Даяну Ястремскую (6:4, 6:4), а после этого остановили Се Шувэй и Елену Остапенко — 6:4, 6:2. И это сенсация, ведь Се и Остапенко имели третий номер посева. Рахимова и Сискова уже гарантировали себе по € 21 750. В 1/8 финала они сразятся с Ириной Бегу и Яниной Викмайер.

Анна Блинкова

Блинкова и Маяр Шериф в первом круге играли с новозеландско-китайским дуэтом Лулу Сун/Юань Юэ. Встреча закончилась поражением российско-египетского тандема — 6:2, 5:7, 6:3 в пользу соперниц. Как и другие парницы, потерпевшие поражение на старте турнира, Блинкова и Шериф заработали по € 8750.

Анастасия Павлюченкова/Елена Приданкина

Вторая чисто российская пара — после МиДи. Павлюченкова и Приданкина начали турнир с победы над француженками Эстелль Кашино и Кароль Монне — 6:4, 6:1. Во втором круге их ожидали пятые сеяные Айша Мухаммад и Деми Схурс, победившие со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3. Призовые Анастасии и Елены на «РГ»-2025 составят € 27,5 тыс., то есть каждая из них получит по € 13 750.

Анастасия Потапова

Потапова заявилась в парный разряд вместе с Ольгой Данилович из Сербии. В первом круге девушки одержали победу над американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, имевших седьмой номер посева. А во втором круге Потапова и Данилович справились с Александрой Эалой и Ренатой Сарасуа. Анна и Ольга уже гарантировали себе € 43,5 тыс. призовых (по € 21 750 на каждую), но эта сумма ещё может вырасти.

Анастасия Потапова Фото: Julian Finney/Getty Images

Полина Кудерметова

Кудерметова-младшая объединила усилия с турчанкой Зейнеп Сёнмез. Этот дуэт потерпел поражение в первом же матче на «Ролан Гаррос» — 2025. Японки Суко Аояма и Моюка Учижима прошли дальше — 7:6 (7:5), 6:3. Кудерметова и Сёнмез довольствовались € 17,5 тыс., из которых каждая возьмёт по € 8750.

Микст

Ирина Хромачёва

Хромачёва заявилась в микст вместе с Андре Горанссоном. Россиянка и швед потерпели поражение в первом круге. Луиза Стефани и Максимо Гонсалес обыграли их со счётом 6:3, 6:4. За это Хромачёва и Горанссон получат € 5 тыс., или по € 2500 на каждого.

Александра Панова

Как и Хромачёва, Панова уступила в первом круге смешанного парного разряда. Россиянка и её американский напарник Джек Уитроу проиграли Оливии Николлс и Генри Паттену. Британский дуэт оказался сильнее — 6:4, 6:2. За микст Панова увезёт из Парижа € 2500.

Призовые российских теннисистов на «Ролан Гаррос» — 2025 (первая неделя)

* Звёздочкой отмечены теннисисты, продолжающие выступления на «Ролан Гаррос», и их призовые в соответствующих разрядах.

Как видим, в лидеры вырвалась Андреева-младшая. У неё уже € 286 750 призовых. В одиночном разряде Мирра идёт в ногу с Самсоновой, Александровой и Рублёвым, а общее лидерство обусловлено более успешными выступлениями в парном разряде. А Медведев, сенсационно проигравший в первом же матче, с € 78 тыс. не попадает даже в топ-10 и располагается в середине второго десятка.