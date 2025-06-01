Трое юношей и две девушки: кто сразится за титул на юниорском «Ролан Гаррос» от России

На «Ролан Гаррос», как и на всех остальных турнирах «Большого шлема», проводятся не только взрослые соревнования, но и юниорские — среди юношей и девушек. Юноши впервые сыграли на турнире в 1947 году, а девушки — на шесть лет позже, в 1953-м. С 1981 года проходят и парные соревнованиях в обоих разрядах, а вот микста нет. Смешанный парный разряд из крупных турниров проводится только на взрослых ТБШ и на Олимпийских играх.
Советские/российские юноши трижды брали в Париже титул в одиночном разряде. Первопроходцем стал Владимир Коротков, чемпион юниорского «РГ»-1966. В 1991 году лучшим стал Андрей Медведев, а в 2014-м победил Андрей Рублёв. Ещё больше одиночных титулов — у девушек. В 1971 году «Ролан Гаррос» выиграла Елена Гранатурова, в 1987-м — Наталья Зверева. Ещё три титула наши завоевали в российский период: в 1998 году победительницей стала Надежда Петрова, в 2014-м — Дарья Касаткина, а два года назад до трофея добралась Алина Корнеева.
Алина Корнеева — чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» 2023 года
Фото: Clive Mason/Getty Images
В парном разряде наши юноши менее успешны. Собственно, первым российским юниором, выигравшим «Ролан Гаррос» в парном разряде, стал Ярослав Дёмин, чемпион 2023 года. Его напарником был мексиканец Родриго Пачеко. А девушки побеждали неоднократно. В 1986 лучшими стали Лейла Месхи и Наталья Зверева. На следующий год Зверева завоевала второй титул подряд, только теперь её напарницей была Наталья Медведева. Затем последовала пауза, которую лишь в 2006 году прервала Анастасия Павлюченкова, выступавшая в паре с канадкой Шарон Фичмэн. В 2011-м Ирина Хромачёва завоевала титул вместе с украинкой Мариной Заневской, а год спустя снова взошла на вершину — теперь вместе с Дарьей Гавриловой, которая тогда ещё выступала за Россию. А четыре года назад чемпионкой стала Оксана Селехметьева, выступавшая в паре с Александрой Эалой с Филиппин. Таким образом, на счету советских/российских теннисистов 15 титулов во всех разрядах юниорского «РГ».
Хорошие результаты на юниорском уровне, вообще говоря, не гарантия того, что теннисист будет блистать и во взрослых соревнованиях. Тем не менее история знает 12 теннисистов (по шесть мужчин и женщин), выигрывавших оба «РГ».
Теннисисты — чемпионы юниорского и взрослого «РГ»
|Теннисист
|Юниорский титул (год)
|Взрослый титул (годы)
|Мужчины
|Кен Розуолл
|1952
|1953, 1968
|Рой Эмерсон
|1954
|1963, 1967
|Андрес Химено
|1955
|1972
|Матс Виландер
|1981
|1982, 1985, 1988
|Иван Лендл
|1978
|1984, 1986, 1987
|Стэн Вавринка
|2003
|2015
|Женщины
|Франсуаза Дюрр
|1960
|1967
|Мима Яушовец
|1973
|1977
|Гана Мандликова
|1978
|1981
|Дженнифер Каприати
|1989
|2001
|Жюстин Энен
|1997
|2003, 2005, 2006, 2007
|Симона Халеп
|2008
|2018
В формате проведения соревнований имеются отличия от взрослого «Ролан Гаррос». В одиночном разряде юноши играют в трёхсетовом формате, а не в пятисетовом. А в обоих парных разрядах применяют правила, действующие на турнирах ATP и WTA, то есть без «больше»/«меньше» при 40:40 (играется решающее очко) и тай-брейк до 10 очков вместо третьей партии, если в ней возникает необходимость. Напомним, на взрослых «Шлемах» оба парных разряда играют по классическим правилам.
Кроме того, все юниорские сетки в два раза меньше соответствующих им взрослых сеток. В обоих одиночных разрядах выступают по 64 юноши и девушки, в обоих парных — по 32 пары. Таким образом, чтобы выиграть юниорский «Ролан Гаррос» (и любой другой ТБШ) в одиночном разряде, необходимо победить в шести матчах, а парный — в пяти.
На текущем «РГ» в юниорском одиночном разряде выступят трое российских теннисистов: Тимофей Дерепаско, посеянный под 10-м номером, Егор Плешивцев и Савва Рыбкин, пробившийся в сетку через отбор. 18-летний Дерепаско способен далеко пройти по сетке. Сейчас он идёт 13-м в юниорском рейтинге ITF. На прошлогоднем юниорском «РГ» Тимофей выбыл во втором круге (то есть в 1/16 финала), а на Australian Open — 2025 дошёл до четвертьфинала. Плешивцев, ровесник Дерепаско, замыкает топ-30. Год назад Егор уступил во втором круге «РГ», а на AO-2025 остановился в третьем круге. А 16-летний Рыбкин, 51-й номер рейтинга, впервые сыграет на «Шлеме».
В женской сетке выступят две российские девушки. 16-летние Рада Золотарёва и Екатерина Тупицына идут 45-й и 49-й соответственно в юниорском рейтинге. Для обеих теннисисток этот ТБШ станет дебютным. В парном разряде выступят те же наши юноши, что и в одиночном. Дерепаско сыграет вместе с бразильцем Луисом «Гуто» Мигелем, Плешивцев — с Огненом Миличем из Сербии, Рыбкин — со словенцем Лукой Таланом Лопатичем. А из девушек в парах выступит только Золотарёва. Её напарницей станет румынка Диана-Йоана Симьонеску.