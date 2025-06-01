Трое юношей и две девушки: кто сразится за титул на юниорском «Ролан Гаррос» от России

На «Ролан Гаррос», как и на всех остальных турнирах «Большого шлема», проводятся не только взрослые соревнования, но и юниорские — среди юношей и девушек. Юноши впервые сыграли на турнире в 1947 году, а девушки — на шесть лет позже, в 1953-м. С 1981 года проходят и парные соревнованиях в обоих разрядах, а вот микста нет. Смешанный парный разряд из крупных турниров проводится только на взрослых ТБШ и на Олимпийских играх.

Советские/российские юноши трижды брали в Париже титул в одиночном разряде. Первопроходцем стал Владимир Коротков, чемпион юниорского «РГ»-1966. В 1991 году лучшим стал Андрей Медведев, а в 2014-м победил Андрей Рублёв. Ещё больше одиночных титулов — у девушек. В 1971 году «Ролан Гаррос» выиграла Елена Гранатурова, в 1987-м — Наталья Зверева. Ещё три титула наши завоевали в российский период: в 1998 году победительницей стала Надежда Петрова, в 2014-м — Дарья Касаткина, а два года назад до трофея добралась Алина Корнеева.

Алина Корнеева — чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» 2023 года Фото: Clive Mason/Getty Images

В парном разряде наши юноши менее успешны. Собственно, первым российским юниором, выигравшим «Ролан Гаррос» в парном разряде, стал Ярослав Дёмин, чемпион 2023 года. Его напарником был мексиканец Родриго Пачеко. А девушки побеждали неоднократно. В 1986 лучшими стали Лейла Месхи и Наталья Зверева. На следующий год Зверева завоевала второй титул подряд, только теперь её напарницей была Наталья Медведева. Затем последовала пауза, которую лишь в 2006 году прервала Анастасия Павлюченкова, выступавшая в паре с канадкой Шарон Фичмэн. В 2011-м Ирина Хромачёва завоевала титул вместе с украинкой Мариной Заневской, а год спустя снова взошла на вершину — теперь вместе с Дарьей Гавриловой, которая тогда ещё выступала за Россию. А четыре года назад чемпионкой стала Оксана Селехметьева, выступавшая в паре с Александрой Эалой с Филиппин. Таким образом, на счету советских/российских теннисистов 15 титулов во всех разрядах юниорского «РГ».

Хорошие результаты на юниорском уровне, вообще говоря, не гарантия того, что теннисист будет блистать и во взрослых соревнованиях. Тем не менее история знает 12 теннисистов (по шесть мужчин и женщин), выигрывавших оба «РГ».

Теннисисты — чемпионы юниорского и взрослого «РГ»

Теннисист Юниорский титул (год) Взрослый титул (годы) Мужчины Кен Розуолл 1952 1953, 1968 Рой Эмерсон 1954 1963, 1967 Андрес Химено 1955 1972 Матс Виландер 1981 1982, 1985, 1988 Иван Лендл 1978 1984, 1986, 1987 Стэн Вавринка 2003 2015 Женщины Франсуаза Дюрр 1960 1967 Мима Яушовец 1973 1977 Гана Мандликова 1978 1981 Дженнифер Каприати 1989 2001 Жюстин Энен 1997 2003, 2005, 2006, 2007 Симона Халеп 2008 2018

В формате проведения соревнований имеются отличия от взрослого «Ролан Гаррос». В одиночном разряде юноши играют в трёхсетовом формате, а не в пятисетовом. А в обоих парных разрядах применяют правила, действующие на турнирах ATP и WTA, то есть без «больше»/«меньше» при 40:40 (играется решающее очко) и тай-брейк до 10 очков вместо третьей партии, если в ней возникает необходимость. Напомним, на взрослых «Шлемах» оба парных разряда играют по классическим правилам.

Кроме того, все юниорские сетки в два раза меньше соответствующих им взрослых сеток. В обоих одиночных разрядах выступают по 64 юноши и девушки, в обоих парных — по 32 пары. Таким образом, чтобы выиграть юниорский «Ролан Гаррос» (и любой другой ТБШ) в одиночном разряде, необходимо победить в шести матчах, а парный — в пяти.

На текущем «РГ» в юниорском одиночном разряде выступят трое российских теннисистов: Тимофей Дерепаско, посеянный под 10-м номером, Егор Плешивцев и Савва Рыбкин, пробившийся в сетку через отбор. 18-летний Дерепаско способен далеко пройти по сетке. Сейчас он идёт 13-м в юниорском рейтинге ITF. На прошлогоднем юниорском «РГ» Тимофей выбыл во втором круге (то есть в 1/16 финала), а на Australian Open — 2025 дошёл до четвертьфинала. Плешивцев, ровесник Дерепаско, замыкает топ-30. Год назад Егор уступил во втором круге «РГ», а на AO-2025 остановился в третьем круге. А 16-летний Рыбкин, 51-й номер рейтинга, впервые сыграет на «Шлеме».

В женской сетке выступят две российские девушки. 16-летние Рада Золотарёва и Екатерина Тупицына идут 45-й и 49-й соответственно в юниорском рейтинге. Для обеих теннисисток этот ТБШ станет дебютным. В парном разряде выступят те же наши юноши, что и в одиночном. Дерепаско сыграет вместе с бразильцем Луисом «Гуто» Мигелем, Плешивцев — с Огненом Миличем из Сербии, Рыбкин — со словенцем Лукой Таланом Лопатичем. А из девушек в парах выступит только Золотарёва. Её напарницей станет румынка Диана-Йоана Симьонеску.