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Самсонова проиграла в четвёртом круге Ролан Гаррос, Андреева и Шнайдер идут дальше в паре, 1 июня 2025 года

МиДи ворвались в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! А Самсонова не дожала чемпионку Олимпиады
Павел Панышев
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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Людмила установила личный рекорд в Париже, но не справилась с Чжэн Циньвэнь, хотя могла пройти ещё дальше.

Сегодня на грунтовом «Шлеме» в Париже проходит очередной игровой день. В женской сетке соревнования Людмиле Самсоновой предстояло сразиться с олимпийской чемпионской из Китая Чжэн Циньвэнь, а нашим парницам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер нужно было сыграть с местным дуэтом Каролин Гарсия и Диан Парри.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
Диан Парри
Франция
Диан Парри
К. Гарсия Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Мирра и Диана добрались до третьего круга, ранее одолев американок Баптист и Крюгер, а затем буквально уничтожив со счётом 6:0, 6:0 британо-американскую пару Лумсден — Сантамария. Для Шнайдер, напомним, борьба в одиночном разряде завершена, а вот Мирра продолжает сражаться на два фронта.

В отчётном противостоянии фаворитами однозначно считались российские теннисистки. Мирра и Диана выше по рейтингу, и опыта с победами у них гораздо больше. В свою очередь, Парри замыкает первую сотню парного рейтинга, а Гарсия и вовсе находится в пятом десятке.

Главные теннисные события игрового дня:
МиДи с «баранкой» вышли в 1/4 финала «РГ»! Самсонова проиграла. LIVE!
Live
МиДи с «баранкой» вышли в 1/4 финала «РГ»! Самсонова проиграла. LIVE!

Интересно, что с концовки первого сета первого круга МиДи взяли 27 геймов подряд, и их впечатляющая серия достигла 27 выигранных геймов. Лишь во второй партии третьего круга Гарсия и Парри прервали эту приятную для российского болельщика тенденцию.

В итоге никаких проблем с француженками наши девушки не испытали. В первом сете состоялся очередной вынос со счётом 6:0, а во второй партии Гарсия и Парри пришли в себя, зарядились эмоциями своих болельщиков, однако в концовке всё равно оказались слабее.

Очень уверенный успел Андреевой и Шнайдер. Далее российских теннисисток ждёт пара Потапова/Данилович или Михаликова/Николлс.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		1 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Добравшаяся до четвёртого круга «Ролан Гаррос» Людмила ранее не отдала соперницам ни сета, одолев в том числе обидчицу Шнайдер — украинку Даяну Ястремскую. Но во встрече с китаянкой лёгкой прогулки точно ждать не стоило.

Да, счёт личных встреч — 3-2 в пользу Самсоновой (0-1 на грунте). На песчаных кортах Циньвэнь выиграла у Людмилы ещё в Палермо-2021. Три последних поединка были в сезоне-2023, и два из них, в Абу-Даби и в Монреале, остались за россиянкой. однако не стоит забывать, что парижские корты прекрасно знакомы Чжэн Циньвэнь, здесь она стала олимпийской чемпионкой, а нахождение в топ-10 мирового рейтинга WTA говорит само за себя.

Вообще же Людмила Самсонова впервые в карьере вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», а также повторила своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема». Но, конечно, всегда хочется большего, поэтому было важно максимально выложиться и постараться пробиться дальше.

Историческое достижение Людмилы:
Самсонова впервые в карьере — в 4-м круге «РГ»! А Хачанов уступил американцу в 5 сетах
Самсонова впервые в карьере — в 4-м круге «РГ»! А Хачанов уступил американцу в 5 сетах

Первый сет получился очень упорным: дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась китайская теннисистка. Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. Самсонова выглядела достойно, однако в ключевых моментах у неё было много брака. 11/21 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Людмилы, 8/14 — у Чжэн.

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Во втором сете Людмила сделала выводы, сильно прибавила и буквально загоняла китаянку, которая сбавила в активности. У Самсоновой было преимущество в розыгрышах, она здорово атаковала и сделала два брейка. 11/12 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Людмилы, 4/10 — у Чжэн.

В решающей партии опытная и многое повидавшая Чжэн Циньвэнь вернулась в игру, заставив Люду часто ошибаться. В результате начались обмены брейками, которых китайская спортсменка сделала на один больше. Жаль, ведь у Самсоновой был реальный шанс пройти сильную соперницу.

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Новости. Теннис
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