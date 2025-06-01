Начинаем неделю со спорта: наши теннисисты в Париже, большая игра в бразильской Серии A и продолжение битвы за третье место в Единой лиге!

Топ-матчи понедельника: Мирра и Рублёв на «Ролан Гаррос», «Локо» — УНИКС и футбол

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:30: «Крузейро» — «Палмейрас», бразильская Серия A, 11-й тур

Интрига: кто победит в матче топовых бразильских клубов?

Обе команды сейчас входят в число лидеров бразильского футбола. «Крузейро» располагается на четвёртой строчке в таблице, а «Палмейрас» — на второй. Между нами — всего два очка. «Палмейрас» в прошлом туре проиграл «Фламенго» (0:2) и прервал серию из трёх побед. «Крузейро», в свою очередь, не знает поражений в течение 10 матчей во всех турнирах. «Палмейрас» четыре раза одолел соперника в пяти предыдущих встречах. Удастся ли «Крузейро» прервать неприятную серию? Команда не побеждает во встречах с «Палмейрасом» с 2018 года.

Кто из бразильских команд сыграет на клубном чемпионате мира: Определились все участники клубного чемпионата мира 2025 года

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Дарья Касаткина (Австралия, 17), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Мирра реванш за финал Нинбо?

Мирра Андреева второй год подряд добралась до второй недели «Ролан Гаррос», но, чтобы шагнуть ещё дальше – в 1/4 финала, ей необходимо справиться с Дарьей Касаткиной, которая сейчас представляет Австралию. Девушки ранее играли один раз – в финале Нинбо-2024 сильнее оказалась Касаткина. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Луа Буассон – Джессика Пегула.

🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия, 20) — Кори Гауфф (США, 2), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Александрова с чемпионкой ТБШ Кори Гауфф?

Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», однако шагнуть дальше по сетке ей будет непросто, ведь её следующей соперницей будет чемпионка US Open – 2023 и вторая ракетка мира Кори Гауфф. Девушки ранее встречались четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу американки, которая, в частности, была сильнее в их последнем матче в Берлине-2024. Победительница нового поединка сразится в 1/4 финала «РГ» с лучшей теннисисткой из пары Мэдисон Киз – Хейли Баптист.

🏆🏀 19:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, Единая лига, серия за третье место, четвёртый матч

Интрига: бронза или решающая встреча?

«Локомотив-Кубань» на домашнем паркете выиграл третий матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. УНИКС всё ещё ведёт со счётом 2-1 и может занять третье место уже в следующей игре. Осталось только одолеть краснодарцев на их паркете, — а это на самом деле очень непросто. Мы узнаем обладателя бронзы или станем свидетелями заключительного пятой встречи?

🎾 21:15*: Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 17), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рублёв одолеть первую ракетку мира?

Андрею Рублёву в четвёртом круге «Ролан Гаррос» предстоит сыграть с лидером мирового рейтинга Янником Синнером. Это будет 10-я встреча соперников, и пока впереди итальянец — 6-3. В частности, за ним осталась их последняя встреча в рамках 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати-2024. Победитель юбилейного, 10-го матча далее сразится с кем-то из пары Александр Бублик — Джек Дрейпер.