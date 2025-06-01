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Расписание спортивных матчей 2 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Мирра и Рублёв на «Ролан Гаррос», «Локо» — УНИКС и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 июня 2025 года
Аудио-версия:
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Начинаем неделю со спорта: наши теннисисты в Париже, большая игра в бразильской Серии A и продолжение битвы за третье место в Единой лиге!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:30: «Крузейро» — «Палмейрас», бразильская Серия A, 11-й тур

Бразилия — Серия А . 11-й тур
02 июня 2025, понедельник. 01:30 МСК
Крузейро
Белу-Оризонти
Не начался
Палмейрас
Сан-Паулу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче топовых бразильских клубов?

Обе команды сейчас входят в число лидеров бразильского футбола. «Крузейро» располагается на четвёртой строчке в таблице, а «Палмейрас» — на второй. Между нами — всего два очка. «Палмейрас» в прошлом туре проиграл «Фламенго» (0:2) и прервал серию из трёх побед. «Крузейро», в свою очередь, не знает поражений в течение 10 матчей во всех турнирах. «Палмейрас» четыре раза одолел соперника в пяти предыдущих встречах. Удастся ли «Крузейро» прервать неприятную серию? Команда не побеждает во встречах с «Палмейрасом» с 2018 года.

Статистика бразильской Серии A
Кто из бразильских команд сыграет на клубном чемпионате мира:
Определились все участники клубного чемпионата мира 2025 года

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Дарья Касаткина (Австралия, 17), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: возьмёт ли Мирра реванш за финал Нинбо?

Мирра Андреева второй год подряд добралась до второй недели «Ролан Гаррос», но, чтобы шагнуть ещё дальше – в 1/4 финала, ей необходимо справиться с Дарьей Касаткиной, которая сейчас представляет Австралию. Девушки ранее играли один раз – в финале Нинбо-2024 сильнее оказалась Касаткина. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Луа Буассон – Джессика Пегула.

Сетка "Ролан Гаррос". Женщины
Юная россиянка рассказала, с кем хотела бы выступить в миксте:
«В дурака играть никого не научила — все ленятся». Мирра — после третьего круга «РГ»
«В дурака играть никого не научила — все ленятся». Мирра — после третьего круга «РГ»

🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия, 20) — Кори Гауфф (США, 2), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Интрига: справится ли Александрова с чемпионкой ТБШ Кори Гауфф?

Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», однако шагнуть дальше по сетке ей будет непросто, ведь её следующей соперницей будет чемпионка US Open – 2023 и вторая ракетка мира Кори Гауфф. Девушки ранее встречались четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу американки, которая, в частности, была сильнее в их последнем матче в Берлине-2024. Победительница нового поединка сразится в 1/4 финала «РГ» с лучшей теннисисткой из пары Мэдисон Киз – Хейли Баптист.

Сетка "Ролан Гаррос". Женщины
Екатерина выиграла российское дерби у Вероники Кудерметовой:
Александрова не оставила шансов Кудерметовой в дерби. Екатерина — в четвёртом круге «РГ»
Александрова не оставила шансов Кудерметовой в дерби. Екатерина — в четвёртом круге «РГ»

🏆🏀 19:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, Единая лига, серия за третье место, четвёртый матч

Единая лига ВТБ . За 3-е место
02 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бронза или решающая встреча?

«Локомотив-Кубань» на домашнем паркете выиграл третий матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. УНИКС всё ещё ведёт со счётом 2-1 и может занять третье место уже в следующей игре. Осталось только одолеть краснодарцев на их паркете, — а это на самом деле очень непросто. Мы узнаем обладателя бронзы или станем свидетелями заключительного пятой встречи?

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Истина или вымысел?
Серия за третье место в Единой лиге — она вообще зачем? Это мучение для команд
Серия за третье место в Единой лиге — она вообще зачем? Это мучение для команд

🎾 21:15*: Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 17), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: сумеет ли Рублёв одолеть первую ракетку мира?

Андрею Рублёву в четвёртом круге «Ролан Гаррос» предстоит сыграть с лидером мирового рейтинга Янником Синнером. Это будет 10-я встреча соперников, и пока впереди итальянец — 6-3. В частности, за ним осталась их последняя встреча в рамках 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати-2024. Победитель юбилейного, 10-го матча далее сразится с кем-то из пары Александр Бублик — Джек Дрейпер.

Сетка "Ролан Гаррос". Мужчины
Артюр Фис так и не вышел на матч с Андреем:
Француз против игры с Рублёвым во время Лиги чемпионов. Но фанаты и так устроят ад на «РГ»
Француз против игры с Рублёвым во время Лиги чемпионов. Но фанаты и так устроят ад на «РГ»
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