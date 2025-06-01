Янник и Андрей разыграют путёвку в четвертьфинал. Для парней это будет юбилейная, 10-я встреча.

«Мне нужно быть осторожным». Синнер не просто так аккуратничает перед матчем с Рублёвым?

Жеребьёвка на турнире «Большого шлема» – штука коварная и слабопредсказуемая. Она в этом году сыграла с Андреем Рублёвым недобрую шутку и уже в четвёртом круге подкинула россиянину Янника Синнера в качестве соперника.

Парни проведут свой матч 1/8 финала в понедельник, 2 июня. А пока изучаем историю их противостояния.

До этого Андрей и Янник пересекались девять раз. Итальянец ведёт 6-3. И вот как выглядит история встреч парней.

Да, два матча, в которых победа осталась за Рублёвым, завершились отказом Синнера. В Вене-2020 итальянец провёл на корте всего девять минут из-за травмы стопы, а на «Ролан Гаррос» три года назад снялся по причине болей в колене.

Но в третьем поединке, который выиграл Андрей, он сам своими усилиями выцепил победу. Янник на тот момент уже был первой ракеткой мира, а после поражения от россиянина друг за другом взял титул на «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open.

«Для меня это был отличный матч. Я очень хорошо сыграл и рад, что смог победить. Не знаю, что сказать. Я пока не понимаю, что происходит. Янник – потрясающий игрок. Последние два года он выступает на невероятном уровне. Я просто надеялся, что смогу побороться и показать отличный теннис. У нас было много классных, длинных розыгрышей. И победить в таком матче – всегда нечто особенное. Мне нужна была такая игра. Особенно после плохих моментов в этом сезоне», – поделился Рублёв на пресс-конференции в Монреале в прошлом году.

Под «плохими моментами» сезона-2024 Андрей точно подразумевал февральскую дисквалификацию в Дубае, лишь третий круг «Ролан Гаррос» и провальный травяной сезон без единой победы. Может, и сейчас россиянину нужен такой же героический, удачный матч?

Однако это, впрочем, станет известно только в понедельник. Мы же пока изучим, что о предстоящем поединке сказал Синнер:

«Никто мне не верил, но за полчаса я проиграл первый сет со счётом 1:6 (в полуфинале американцу Томми Полу. — Прим. «Чемпионата»). Так что мне нужно быть очень осторожным. Андрей — невероятный игрок, мне нужно сосредоточиться. Он отдохнул. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Янника Punto de Break.

Вообще, итальянец редко так осторожничает на пресс-конференциях. К матчу с Андреем Янник подошёл без потери сета и с проведёнными в сумме на корте 5 часами 47 минутами. Рублёв же подобрался к 1/8 финала с четырёхсетовиком с Харрисом, трёхсетовиком с Уолтоном и поединком третьего круга, который из-за травмы Фиса россиянин прошёл без борьбы. В сумме за первую неделю Андрей на площадке провёл 4 часа 46 минут.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Российские эксперты перед матчем Рублёв – Синнер поделились на две группы. Первые – за Андрея.

«У Андрея есть шансы, он может показать свою игру, если будет в отличной форме. Янник Синнер на грунте — не такой сильный соперник. Почему бы Рублёву его не одолеть? Самое главное, чтобы Андрей отлично себя чувствовал и был прекрасный результат на подачах и приёме», — сказала теннисистка Наталья Вихлянцева в беседе с «Чемпионатом».

Вторые – уверены в успехе Синнера.

«Однозначно, Синнер — фаворит в матче с Рублёвым. Это не вызывает никаких сомнений. Будем надеяться, что Андрей покажет достойный уровень тенниса, потому что он хорошо сыграл в Гамбурге и сейчас чувствует уверенность. Но Синнер очень голоден и очень хочет играть. Пауза в три месяца дала Яннику возможность отдохнуть, у него очень боевой настрой. Синнер хочет доказать всем, что он сильнейший.

Конечно, у Рублёва есть шансы. Кто знал, что Фис снимется? Что будет завтра с Синнером? Никто не знает. Если оба будут физически здоровы, Синнер — фаворит, потому что он сейчас очень хорошо играет», — сказал экс-игрок Андрей Ольховский «Чемпионату».

Матч Андрея и Янника запланирован вечерней сессией на корте Филиппа Шатрье в понедельник, 2 июня. Начало – не ранее 21:15 мск.