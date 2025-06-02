Мирра и Александрова рвутся в 1/4 финала «РГ»! Ещё ждём битву Синнер — Рублёв. LIVE!

В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В понедельник пройдут битвы за четвертьфиналы. В них сразятся и трое россиян.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в восьми матчах – в четырёх у мужчин в верхней половине сетки и в четырёх – у женщин в нижней. Сегодня, 2 июня, на кортах появятся две россиянки – Мирра Андреева (шестой номер посева) и Екатерина Александрова (20). Мирра сразится с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной (17), а Александрова встретится с чемпионкой ТБШ Кори Гауфф (2). Также в вечерней программе запланирован поединок первой ракетки мира Янника Синнера (1) с россиянином Андреем Рублёвым (17). Кроме того, продолжает борьбу на турнире Новак Джокович (6).