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Ролан Гаррос — 2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Александрова, Рублёв, Синнер, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Мирра и Александрова рвутся в 1/4 финала «РГ»! Ещё ждём битву Синнер — Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2025, онлайн-трансляция
Комментарии
В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В понедельник пройдут битвы за четвертьфиналы. В них сразятся и трое россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в восьми матчах – в четырёх у мужчин в верхней половине сетки и в четырёх – у женщин в нижней. Сегодня, 2 июня, на кортах появятся две россиянки – Мирра Андреева (шестой номер посева) и Екатерина Александрова (20). Мирра сразится с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной (17), а Александрова встретится с чемпионкой ТБШ Кори Гауфф (2). Также в вечерней программе запланирован поединок первой ракетки мира Янника Синнера (1) с россиянином Андреем Рублёвым (17). Кроме того, продолжает борьбу на турнире Новак Джокович (6).

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются матчи четвёртого круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдут три россиянина в одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.

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Новости. Теннис
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