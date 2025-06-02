Скандальный тренер Рыбакиной требует снять бан WTA. Он хочет вернуться к ней на Уимблдоне

​Хорватский тренер Стефано Вуков подал апелляцию на своё годичное отстранение от тренерской деятельности и получения аккредитаций на теннисных турнирах WTA-тура. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на двух осведомлённых источников, знакомых с процессом апелляции и арбитража. Они пожелали остаться анонимными, чтобы не навредить своим отношениям в теннисной среде.

В случае успешного исхода дела Вуков собирается вновь тренировать 11-ю ракетку мира Елену Рыбакину. Он и сейчас работает с Еленой, но всё-таки с серьёзными ограничениями. Например, Стефано не может присутствовать на объектах ныне проходящего «Ролан Гаррос» в Париже. Обязанности тренера Рыбакиной выполняет итальянец Давиде Сангинетти, который хорошо общается с Вуковым и пришёл в команду казахстанской теннисистки по рекомендации хорвата.

В январе 2025 года Вуков был отстранён WTA за нарушение кодекса поведения организации. Его отношения с Рыбакиной признали «токсичными», поскольку он жестоко с ней обращался и подвергал психологическому давлению. Среди прочего хорват называл теннисистку «глупой» и заявлял, что без него она «до сих пор бы собирала картошку в России».

Рыбакина уволила Вукова из своей команды перед US Open – 2024, но через некоторое время уладила свои разногласия со скандальным тренером и начала его защищать. Уже на старте сезона-2025 Елена призывала WTA не применять какие-либо санкции в отношении Стефано, чтобы он мог с ней работать.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Из-за неоднозначной ситуации с Вуковым коротким вышло многообещающее сотрудничество Рыбакиной с Гораном Иванишевичем, который покинул команду теннисистки после Australian Open. Его и заменил Давиде Сангинетти. Итальянца устраивает тот факт, что Вуков постоянно находится где-то рядом и даёт игровые указания Елене.

Очевидно, самому Вукову не нравится пребывание в стороне. Согласно условиям дисквалификации, хорвату запрещено выдавать аккредитацию на турниры WTA. Ему также закрыт доступ к стадионам, тренировочным кортам и другим объектам на территории соревнований, включая жилые помещения игроков. Все четыре турнира «Большого шлема» — Уимблдон, US Open, Australian Open, «Ролан Гаррос» — соблюдают этот запрет. Как и менее крупные теннисные соревнования.

Вуков хочет вновь легально работать в женском туре, поэтому прямо сейчас добивается отмены дисквалификации в частном арбитражном суде. Как передают источники The Athletic, хорват участвует в закрытом процессе с руководством WTA. Ассоциация отказалась от комментариев, сославшись на конфиденциальность процедуры. Сам Вуков, который теперь выступает в роли агента Рыбакиной, тоже не ответил на запрос издания дать комментарий.

Ситуация Вукова и Рыбакиной выглядит довольно странно. С одной стороны, есть реальные факты жестокого обращения тренера с теннисисткой по итогам расследования. С другой – у самой Рыбакиной уже нет никаких претензий к Вукову. Более того, она хочет вновь с ним работать.

Вуков не может присутствовать на теннисных объектах, однако это не мешает ему всюду ездить за Еленой. Известно, что он был с ней в Мельбурне на Australian Open в январе. Не говоря уже о регулярном общении в частном порядке. Возможно, WTA учтёт этот факт и отменит дисквалификацию.

Почти половина срока отстранения Вукова и так прошла, но теоретически он ещё может помочь Елене во второй части сезона-2025. При идеальном сценарии – на предстоящем Уимблдоне. Рыбакина выигрывала этот турнир «Большого шлема» три года назад. Возможно, возвращение Вукова в случае успешного рассмотрения апелляции вдохновит её ещё раз преуспеть на травяных кортах Лондона.