Мирра второй год подряд — в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Она взяла реванш у экс-россиянки

Сегодня, 2 июня, на «Ролан Гаррос» — 2025 заканчивались матчи четвёртого круга. За выход в четвертьфинал грунтового ТБШ боролась и 20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова. Её соперницей была американка Кори Гауфф, занимающая второе место в рейтинге WTA.

На этой неделе спортсменки уже одержали по три победы. Александрова, подошедшая к «Ролан Гаррос» в классной форме, переиграла итальянок Лючию Бронцетти и Элизабетту Коччаретто, а затем в российском дерби — Людмилу Самсонову. Таким образом, Екатерина впервые в карьере пробилась в четвёртый круг парижского мэйджора.

Гауфф, в свою очередь, победила австралийку Оливию Гадеки, а также двух чешек — Терезу Валентову и Мари Боузкову. Отметим, что Кори обожает выступать на Открытом чемпионате Франции по теннису. На этом «Шлеме» за карьеру она выиграла 23 поединка — это самый удачный турнир для неё.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Американка вела 3-1 по личным встречам (0-0 на грунте). Гауфф выиграла на харде 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (8:6) в Дубае-2021, 7:5, 6:3 — в Пекине-2023 и 7:6 (8:6), 6:2 — на траве в Берлине-2024, а Екатерина победила 6:4, 6:0 на том же турнире годом ранее.

В самом начале матча американка воспользовалась ошибками Александровой и добилась брейка — 1:0. Затем Гауфф подтвердила его — 2:0. Екатерина по-прежнему не могла наладить свою подачу. Кори оформила ещё один брейк — 3:0. На брейк-пойнте Александрова вновь ошиблась в обмене ударами. Вскоре чемпионка US Open — 2023 года взяла ещё три гейма подряд, повесив «баранку» оппонентке — 6:0 за 28 минут. Для победы в партии Гауфф понадобилось три сетбола. В шестом гейме, который длился 12 минут, Екатерина могла размочить счёт, однако не реализовала сразу пять (!) брейк-пойнтов.

На старте второй партии Александрова всё же сумела взять первый гейм в поединке — 1:0. А при счёте 2:1 в свою пользу Екатерина снова имела хорошие шансы на приёме. Но удача отвернулась от россиянки. Наша теннисистка, к сожалению, упустила два брейк-пойнта — 2:2. В седьмом гейме Кори воспользовалась ошибками Александровой и добилась брейка — 4:3. Однако Екатерина, известная своим бойцовским характером, не сдалась. Она тут же оформила обратный брейк — 4:4. На решающем мяче 20-я ракетка мира перехватила инициативу и пробила с бэкхенда по диагонали навылет. И всё же россянка дрогнула. В 11-м гейме Александрова допустила несколько ошибок, и этим воспользовалась Гауфф — 6:5. Она спокойно подала на матч, победив Екатерину со счётом 6:0, 7:5 за 1 час 22 минуты. Таким образом, Кори пятый год подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и далее сразится с одной из своих соотечественниц: Мэдисон Киз или Хейли Баптист.

На корт в Париже сегодня вышла и шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Она второй год подряд добралась до второй недели на «Ролан Гаррос», но, чтобы шагнуть ещё дальше – в 1/4 финала, ей необходимо было справиться с Дарьей Касаткиной, которая теперь представляет Австралию.

В столице Франции Андреева-младшая последовательно обыграла Кристину Букшу из Испании (6:4, 6:3), американку Эшлин Крюгер (6:3, 6:4) и представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Касаткина же победила чешку Катержину Синякову (6:1, 3:6, 6:2), хозяйку кортов Леолию Жанжан (6:4, 6:2) и испанку Паулу Бадосу (6:1, 7:5).

Счёт личных встреч был 1-0 в пользу Касаткиной. Она выиграла в концовке прошлого сезона в финале турнира WTA-500 в Нинбо, Китай, на харде — 6:0, 4:6, 6:4.

В начале нового очного матча спортсменки уверенно брали свои подачи — 3:3. Первый шанс сделать брейк был у Дарьи. В седьмом гейме она отыгралась с 0:40, выиграла четыре очка подряд. но свой шанс реализовать не сумела. Затем 17-я ракетка мира заработала ещё один брейк-пойнт, однако Мирра отвела угрозу. Андреева переиграла противницу в перестрелке на задней линии, добившись ошибки по длине — 4:3 в пользу россиянки. В восьмом гейме Мирра вцепилась в подачу Касаткиной и сумела сделать брейк — 5:3. Следом Андреева подала на сет — 6:3 за 37 минут.

В самом начале второго сета Андреева-младшая оформила брейк и повела — 1:0. На брейк-пойнте Мирра блестяще укоротила под самую сетку, Касаткина добежала, ответила классным укороченным, но Андреева оказалась к этому готова, достала мяч и обвела соперницу мягкой полусвечкой. Далее она взяла свою подачу — 2:0 в пользу шестой ракетки мира. В третьем гейме россиянка могла оформить ещё один брейк, но упустила два своих шанса — 2:1 в пользу Андреевой. Однако Дарья сумела вернуться в игру. В шестом гейме партии Касаткина восстановила статус-кво — 3:3. 17-я сеяная наконец-то нащупала свою уверенность. Она выиграла ещё два гейма подряд — 5:3 в пользу Дарьи. Касаткиной оставалось подать на сет, но Мирра не позволила ей сделать это. Сначала Андреева оформила обратный брейк. Затем в 10-м гейме на подаче Мирры развернулась нешуточная борьба. Дарья заработала брейк-пойнт и сетбол, однако упустила свой шанс — 5:5. В сердцах экс-россиянка швырнула ракетку.

Дарья Касаткина Фото: Кадр из трансляции

Концовку противостояния лучше провела именно Андреева. Она выиграла два гейма подряд, а вместе с ними и матч. 6:3, 7:5 — именно с таким счётом Мирра одолела Дарью Касаткину за 1 час 34 минуты. Андреева — самая молодая теннисистка, дважды подряд выходившая в 1/4 финала в Париже в женском одиночном разряде, со времён Мартины Хингис (1997-1998 годы). Далее Мирра встретится либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с Луа Буассон из Франции.

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».