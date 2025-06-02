«За два года я выросла физически и ментально». Мирра — перед четвертьфиналом «РГ»

Мирра Андреева в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 обыграла Дарью Касаткину в двух сетах и вышла в четвертьфинал турнира. На пресс-конференции после матча она рассказала о том, что показывала своему боксу после одного дропшота в концовке игры, зачем пошла на сетболе Касаткиной к сетке и как ей удаётся на корте забыть про дружбу и фокусироваться на теннисе.

«На сетболе пошла к сетке. Не знаю, что я делала, видимо, на адреналине»

— Я была готова к битве и очень рада, что вышла в четвертьфинал.

— Вы с Дашей обе очень вариативны, насколько было сложно тактически?

— Если честно, знала, что сегодня будет много долгих розыгрышей. Было ощущение, что она читала, куда я сыграю, знала, когда я собираюсь сделать дропшот, на какую сторону. У нас было много затяжных розыгрышей, я много бегала из угла в угол. Ощущение неприятное, матч был очень интенсивным, мы вариативно играли весь матч. Рада, что продолжала показывать свою игру и в итоге добилась победы.

— Вы упомянули долгие розыгрыши. Удивительно, как вы доставали эти мячи и оборачивали их в свою пользу. Вам приносит дополнительное удовлетворение, что у вас получалось выиграть такие мячи?

— Да, мне придаёт уверенности, что я могу доставать такие мячи и возвращать их в корт, заново начинать розыгрыш. Даже когда много бегаю, я всё равно могу генерировать больше мощи, если это требуется. Если есть момент для атаки, я чувствую, что всё равно могу подготовиться и нанести хороший удар, а не просто вернуть мяч в корт. Спасибо моему фитнес-тренеру, мы всегда много работаем. Чувствую, что даже после затяжных розыгрышей я могу заново начать розыгрыш и выиграть его.

— Она почти выиграла пять геймов подряд, вы даже сетбол отыграли. О чём тогда думали?

— Я вела 3:1, и она выиграла четыре гейма подряд, повела 5:3. Я повторяла себе, что надо биться и стараться как можно лучше в каждом розыгрыше. Во втором сете она заиграла на уровень выше, а я стала играть чуть пассивнее, если сравнивать с первым сетом. Она воспользовалась этим и стала действовать более агрессивно. Я сказала себе, что надо продолжать биться. На сетболе я пошла к сетке, не знаю, что я делала. Я бы никогда не пошла к сетке на сетболе! Видимо, на адреналине так сделала, даже не знаю, как объяснить. Просто рада, что смогла закрыть матч в двух сетах.

— В концовке матча был милый момент, когда вы сделали дропшот форхендом. Не самый лучший, но вы всё равно взяли очко и показали на голову и на бокс. Как у вас идёт диалог с Кончитой во время матча – она просто поддерживает или подсказывает что-то по тактике и технике?

— В основном они поддерживают, стараются заводить меня, придавать энергии. Когда Кончита считает, что надо сказать что-то по тактике или технике, она всегда скажет. Мне нравится, что она не просто поддерживает меня, но и говорит что-то по тактике или технике, когда считает нужным. Когда она что-то говорит, я стараюсь прислушиваться и выполнять это на корте.

— А что это был за жест?

— Мне кажется, это был счёт «ровно» на моей подаче после того, как я отыграла сетбол. Это нервный момент, не знаю, почему решила сделать укороченный, мне кажется, он был отвратительным и приземлился свечкой на хафкорт. Но я смогла выиграть розыгрыш и просто показала, что приняла очень глупое решение. Она сказала: «Просто забудь, играй дальше, всё нормально».

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«Даша кинула в меня напульсник, это было смешно. Милый жест»

— Когда вы только перешли в тур из юниоров, что больше всего поразило вас в матчах с лучшими игроками? И как вы сокращаете этот разрыв?

— Я добавила в физике, стала гораздо сильнее, чем была два года назад. Ещё мне кажется, что я стала иначе мыслить. Сейчас я гораздо более позитивна на корте, это один из ключевых моментов. Сейчас я стараюсь биться за каждое очко, несмотря ни на что. Так что главное, в чём я поменялась – это выросла физически и ментально.

— Вы дружите с Дашей и вообще дружелюбный человек. Как балансируете дружбу с соперничеством на корте?

— Матчи с друзьями или сестрой сильно отличаются от других. Когда играю против Эрики, нервничаю в 10 раз сильнее. Думаю, она тоже. Когда с Дашей в первый раз играли, мне было намного труднее сохранять концентрацию и не быть милой на корте. Но сегодня я знала просто, что она постарается обыграть меня. Не знаю, что изменилось, но мне уже было несложно настроиться на соперничество. Не знаю как, но я смогла убедить себя, что играю против мяча, а не против соперника. Старалась фокусироваться на мяче, и мне весь матч удавалось держать эту концентрацию. Горжусь собой, что смогла это сделать.

— Почему в матчах с сестрой так сильно нервничаете?

— Во-первых, потому что она знает меня лучше всех, знает все мои секреты, знает всё, что происходит в моей жизни. Знает, как я сыграю, какой удар нанесу. Мы же разговариваем… Может, сейчас уже не надо так много обсуждать теннис, потому что мы хотим соперничать друг с другом. Я тоже знаю, что она будет делать на корте, мы тренируемся вместе с 10 лет. Я знаю точно, когда она сделает дропшот, а когда нанесёт сильный удар. Поэтому нам так тяжело – мы друг друга знаем, стараемся придумать что-то новое на корте, а потом всё идёт кувырком, потому что мы так не играем. Это очень сложно, если начну объяснять, это минут 10 займёт (смеётся). Так что закончим на этом.

— Поделитесь мнением о Даше и её спортивном духе?

— Она великолепный игрок. У меня было ощущение, что после матча она что-то такое сделает. И я тогда тоже сделаю что-то забавное, чтобы разрядить атмосферу и снять напряжение. После матча она кинула в меня напульсник, это было смешно. Милый жест от неё. После этого мы обменялись добрыми словами, она меня поздравила, я сказала, что это был хороший матч. Я сохранила напульсник, он пока останется в моей сумке.

«Неважно, с кем играть в четвертьфинале, я ещё не встречалась ни с той, ни с другой»

— Что Кончита привнесла в вашу игру на грунте и вообще, в чём вы прибавили на грунте?

— Во-первых, она привнесла много позитива. Если говорить о тактике и технике, она учит меня, как правильно проводить розыгрыш и ожидать, что он может быть длиннее, чем на харде. Учит, как заново начинать розыгрыш один, второй, третий раз, если надо. Не буду говорить точно, что она мне рассказывает, но это маленькие нюансы.

— Все ваши матчи начинаются в 11 утра. Такой ритмичный ход турнира помогает? И, может, у вас уже сформировался ритуал?

— Я бы сказала, что да, ритуал есть. Поскольку я играю в 11, всё одинаково – просыпаюсь, выезжаю, всё делаю в одно и то же время. Я упомянула по расписанию, что не очень люблю очень рано вставать, но мы продолжаем играть первым запуском. Не буду жаловаться, всё работает хорошо. Если на следующий матч меня тоже поставят первым запуском, что ж поделать, придётся следовать такому же расписанию. Надеюсь, всё пройдёт так же успешно.

— Дальше вы играете либо с малоизвестной француженкой или с Пегулой – совершенно разные соперницы. Для вас имеет значение, с кем играть в четвертьфинале на «Шлеме»?

— Наверное, нет. Я не играла ни с одной, ни с другой, с Пегулой только тренировалась один раз, в Штутгарте. Француженку тоже не знаю, поэтому Кончита сейчас выполняет свою работу. Что-то смотрит, пытается заметить по поводу их игры. Но для меня не имеет значения, с кем играть. Поскольку я с ними ещё не играла, матч будет новым. Посмотрим, как сложится, кто выиграет.

— После предыдущего круга Даша рассказывала, что вы одновременно закончили матчи и пошли вместе в ванну со льдом. Не было впечатления, что вы соперницы. А сейчас как всё было после матча? Или был момент, что сейчас не хотите общаться?

— Я бы сказала, что перед матчем мы увиделись с утра, обнялись. Для меня не было такой напряжённой атмосферы, что мы соперницы и с ней нельзя разговаривать, надо пытаться избегать. Атмосфера была хорошей даже на корте, мы переговорили. У нас шкафчики близко друг к другу, так что после матча я увидела её и перед душем, и после, и как пошла в холодную ванну, и после. Мы там тоже очень много времени провели. Как по мне, не было никаких нервов и напряжённой атмосферы, так что мне кажется, что всё хорошо. Я надеюсь (улыбается).

— А вот кадр, где вы обе с камерой и друг друга снимаете?

— Не знаю, если такое будет, посмотрим. Было бы интересно и смешно такое снять. Но снимает в основном Наташа. Однако если у меня получится выцепить, что она будет снимать, я тоже что-нибудь поделаю смешное.