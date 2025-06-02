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Расписание спортивных матчей 3 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге и большой игровой день на «Ролан Гаррос»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 июня 2025 года
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За чем следить 3 июня: дуэт Мирры и Дианы поборется за полуфинал в Париже, Алькарас сыграет с Полом, а Соболенко встретится с Циньвэнь!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Ольга Данилович / Анастасия Потапова (Сербия/Россия) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 4), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:30 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Интрига: доберутся ли МиДи до парного полуфинала «Ролан Гаррос»?

Мирра Андреева продолжает успешную борьбу на «Ролан Гаррос» в двух разрядах. После выхода в четвертьфинал одиночки юная россиянка вместе со своей напарницей Дианой Шнайдер попытается пройти дальше и в паре. Противостоять им будет интернациональный дуэт — Анастасия Потапова (Россия) и Ольга Данилович (Сербия). МиДи пока уверенно держатся вторыми в гонке на попадание в восьмёрку сильнейших парного Итогового чемпионата WTA. Но при удачном раскладе могут по итогам «РГ» выбиться в лидеры. Победительницы этого поединка в полуфинале сразятся с лучшей парой из матча Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс — Сара Эррани/Жасмин Паолини.

Сетка «Ролан Гаррос». Парный разряд. Женщины
Мирра и Диана в парном турнире пока неудержимы:
МиДи ворвались в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! А Самсонова не дожала чемпионку Олимпиады
МиДи ворвались в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! А Самсонова не дожала чемпионку Олимпиады

🎾 12:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Интрига: что покажет олимпийская чемпионка после победы над Самсоновой?

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь в трёх сетах справилась в четвёртом круге «Ролан Гаррос» с Людмилой Самсоновой и теперь сразится в следующем круге с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки встречались уже семь раз. Первые шесть поединков, причём все на харде, остались за белоруской, а вот последнюю их дуэль совсем недавно в 1/4 финала грунтового «тысячника» в Риме выиграла уже китаянка. Сумеет ли Арина поквитаться за ту неудачу* Победительница нового матча в полуфинале сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Ига Швёнтек.

Сетка «Ролан Гаррос». Женщины
Арина считалась фаворитом ещё до старта турнира:
Возможный путь Мирры на «Ролан Гаррос»: Гауфф в полуфинале, Соболенко — в финале
Возможный путь Мирры на «Ролан Гаррос»: Гауфф в полуфинале, Соболенко — в финале

🏆🏀 19:30: ЦСКА — «Зенит», Единая лига ВТБ, финал, четвёртый матч

Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ничья или сине-бело-голубые улетают вперёд?

ЦСКА проиграл первый домашний матч в Москве в финале Единой лиги ВТБ. Армейцы на данный момент уступают в серии со счётом 1-2. «Зенит» плохо выглядел в первой половине третьей встречи, но затем очень сильно прибавил и выгрыз победу. Четвёртая игра будет невероятно важна: в ней мы узнаем, удастся ли ЦСКА сократить отставание или же «Зенит» сделает важнейший шаг на пути к чемпионству.

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Что творилось в третьем матче?
Заявка на чемпионство. «Зенит» собрался и преподал урок ЦСКА в финале Единой лиги
Заявка на чемпионство. «Зенит» собрался и преподал урок ЦСКА в финале Единой лиги

🎾 21:15*: Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:15 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интрига: кто остановит чемпиона «Ролан Гаррос» на пути ко второму титулу?

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в нынешнем розыгрыше выступает пока весьма уверенно. На пути к 1/4 финала испанец отдавал соперникам не более одного сета. Теперь остановить победную поступь испанца попробует американец Томми Пол. Теннисисты играли шесть раз, и на данный момент Алькарас впереди по личным встречам — 4-2. В частности, за ним остался их последний поединок — на этих же парижских кортах в рамках 1/4 финала Олимпиады-2024. Победитель нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Лоренцо Музетти — Фрэнсис Тиафо.

Сетка «Ролан Гаррос». Мужчины
Карлос в прекрасной форме подошёл к грунтовому «Шлему»:
В Риме — новый чемпион, и это не итальянец! Алькарас прервал серию Синнера из 26 побед
В Риме — новый чемпион, и это не итальянец! Алькарас прервал серию Синнера из 26 побед
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