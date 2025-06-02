За чем следить 3 июня: дуэт Мирры и Дианы поборется за полуфинал в Париже, Алькарас сыграет с Полом, а Соболенко встретится с Циньвэнь!

Топ-матчи вторника: ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге и большой игровой день на «Ролан Гаррос»

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Ольга Данилович / Анастасия Потапова (Сербия/Россия) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 4), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберутся ли МиДи до парного полуфинала «Ролан Гаррос»?

Мирра Андреева продолжает успешную борьбу на «Ролан Гаррос» в двух разрядах. После выхода в четвертьфинал одиночки юная россиянка вместе со своей напарницей Дианой Шнайдер попытается пройти дальше и в паре. Противостоять им будет интернациональный дуэт — Анастасия Потапова (Россия) и Ольга Данилович (Сербия). МиДи пока уверенно держатся вторыми в гонке на попадание в восьмёрку сильнейших парного Итогового чемпионата WTA. Но при удачном раскладе могут по итогам «РГ» выбиться в лидеры. Победительницы этого поединка в полуфинале сразятся с лучшей парой из матча Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс — Сара Эррани/Жасмин Паолини.

🎾 12:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет олимпийская чемпионка после победы над Самсоновой?

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь в трёх сетах справилась в четвёртом круге «Ролан Гаррос» с Людмилой Самсоновой и теперь сразится в следующем круге с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки встречались уже семь раз. Первые шесть поединков, причём все на харде, остались за белоруской, а вот последнюю их дуэль совсем недавно в 1/4 финала грунтового «тысячника» в Риме выиграла уже китаянка. Сумеет ли Арина поквитаться за ту неудачу* Победительница нового матча в полуфинале сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Ига Швёнтек.

🏆🏀 19:30: ЦСКА — «Зенит», Единая лига ВТБ, финал, четвёртый матч

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ничья или сине-бело-голубые улетают вперёд?

ЦСКА проиграл первый домашний матч в Москве в финале Единой лиги ВТБ. Армейцы на данный момент уступают в серии со счётом 1-2. «Зенит» плохо выглядел в первой половине третьей встречи, но затем очень сильно прибавил и выгрыз победу. Четвёртая игра будет невероятно важна: в ней мы узнаем, удастся ли ЦСКА сократить отставание или же «Зенит» сделает важнейший шаг на пути к чемпионству.

🎾 21:15*: Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто остановит чемпиона «Ролан Гаррос» на пути ко второму титулу?

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в нынешнем розыгрыше выступает пока весьма уверенно. На пути к 1/4 финала испанец отдавал соперникам не более одного сета. Теперь остановить победную поступь испанца попробует американец Томми Пол. Теннисисты играли шесть раз, и на данный момент Алькарас впереди по личным встречам — 4-2. В частности, за ним остался их последний поединок — на этих же парижских кортах в рамках 1/4 финала Олимпиады-2024. Победитель нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Лоренцо Музетти — Фрэнсис Тиафо.