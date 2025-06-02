«Я не могу здесь плакать!» Экс-россиянин Бублик подарил сенсацию на «РГ» и не сдержал слёз

Есть на свете чудеса! Сенсационную победу Александра Бублика над игроком топ-5 Джеком Дрейпером иначе и не назовёшь. Перед матчем 1/8 финала «Ролан Гаррос» эксперты отводили Бублику не более 11% шансов на победу — у Дрейпера, соответственно, их, шансов этих, было аж 89%. Но уроженец Гатчины, давным-давно выступающий за Казахстан (до 2016 года Александр играл под флагом России), посрамил скептиков.

Первый сет Бублик отдал с единственного брейка — 7:5 в пользу Дрейпера. Но во второй партии казахстанский теннисист сделал на один брейк больше, чем его соперник, — 6:3, В третьем и четвёртом сетах Александр ни разу не отдал подачу. Причём брейк-пойнты у Дрейпера были только тогда, когда Бублик подавал на матч. Александр справился с волнением, отыграл все пять брейк-пойнтов и со второго матчбола закончил встречу — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.

27-летний Бублик впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». И стал первым теннисистом из Казахстана (речь только о мужчинах!), вышедшим в восьмёрку лучших на мэйджоре. Кроме того, Александр, 62-я ракетка мира, стал самым низкорейтинговым игроком, одержавшим на одном «Ролан Гаррос» не менее двух побед над игроками из топ-10, после Андрея Медведева, который в 1999 году дошёл до финала «РГ» в ранге 100-й ракетки мира.

После победы над Дрейпером Бублик не смог сдержать слёз. «Знаете, иногда в жизни выпадает только один шанс. Я чувствовал, что это мой, и не мог упустить его. Быть здесь и сейчас — лучший момент в моей жизни. Я здесь стою, будто выиграл трофей!

Остановитесь (обращается к публике, которая продолжает ему аплодировать. – Прим. «Чемпионата»), я не могу здесь плакать! У меня ещё впереди матч, я профессиональный теннисист и должен как следует подготовиться. Спасибо вам большое, ребята», — вот что сказал герой дня в интервью на корте.

Александр Бублик плачет Фото: Кадры из трансляции

После сенсационной победы Александра соцсети взорвались восторгами в его адрес. «Потрясающий грунтовый сезон от Бублика. Можно было ожидать этого в Мадриде, но Турин и «РГ» — это просто лучший его теннис. С Дрейпером Бублик бил по мячу, как Фонсека, и это работало, так как он умеет держать соперника в напряжении. Полный контроль в игре в кошки-мышки», — написал журналист Дамиан Куст в соцсети X (ранее Twitter).

«Это всё потому, что Бублик сказал мне два дня назад? Он сказал, что действительно прикладывает усилия в своём теннисе только тогда, когда это становится необходимым, когда он вылетает из топ-50», — рассказал журналист Бен Ротенберг.

«Феноменальное выступление Александра Бублика», — подытожили в Tennis Majors.

Теперь Бублик сразится с победителем матча Янник Синнер — Андрей Рублёв. Кто бы ни выиграл этот матч, четвертьфинал будет огонь!

То, что Александр умеет играть не только на харде, где у него есть три титула, но и на траве, мы уже знаем давно. На самом быстром покрытии у него тоже имеется трофей, «пятисотник» в Галле в 2023 году, когда в финале был повержен Андрей Рублёв. Но успешный Бублик на грунте — это что-то новое.

Отношение Александра к теннису не такое, как у многих других игроков. Для него это скорее хобби, которое приносит очень и очень неплохие деньги. В матче 1/16 финала с Алексом де Минором Бублик исполнил твинер на сетболе — ну кто ещё сделает подобное?!

Бублика никогда не было в первой десятке (хотя в топ-20 он присутствовал, причём сравнительно недавно). Но именно такой настрой позволяет творить историю, когда от тебя никто ничего не ждёт. «Я вижу, чем они жертвуют, сколько они тренируются, в каком психологическом состоянии находятся, насколько для них это важно. Я думаю, что это просто недостижимо. И в любом человеке есть лимиты. Думаю, я просто не смогу себя ни при каких условиях заставить жить той жизнью, которой живут эти люди. Потому что она просто мне не подходит.

Было бы интересно коснуться десятки, как для истории, но менять свою жизнь ради какого-то фантомного шанса где-то там когда-то коснуться и на это потратить три года жизни и этого не сделать… Я не хочу. Я себя не ломаю на ежедневной основе, чтобы быть теннисистом. Соответственно, после завершения я продолжу, думаю, также играть в теннис, также поигрывать, просто с меньшим энтузиазмом. А может быть, и с бо́льшим – этого никто не знает (смеётся)», — говорил новоиспечённый четвертьфиналист в интервью на YouTube-канале First & Red ранее в этом месяце.

По ходу этого «Ролан Гаррос» Бублик признал, что перегорел, когда был 17-й ракеткой мира, — перегорел в том смысле, что оказывал на себя чрезмерно большое давление. «После Уимблдона-2024 я поднялся в топ-17. И если бы вернулся сейчас, то взял бы несколько недель перерыва. Я добился этого, а потом стал слишком многим жертвовать и слишком сильно давить на себя. Мой выход из топ-50 произошёл не потому, что у меня был плохой настрой или что-то в этом роде, а как раз наоборот, потому что я перегорел, ожидая высоких результатов, которые не приходили. Поэтому поехал в Индиан-Уэллс и на «челленджер» в Финикс, а также провёл несколько хороших дней на вечеринке в Лас-Вегасе», — говорил Александр на пресс-конференции.

А в 2022 году Бублик, отвечая на вопрос, почему он не любит играть на грунте, говорил в интервью Clay: «Мне просто не нравится, но сейчас мне всё равно. Если это грунтовый корт, то грунтовый. Я изменил подход ко многим вещам после рождения сына».

Может, в этом и есть секрет?