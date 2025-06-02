«Спорт должен быть именно таким». Алькарас поразил всех честнейшим поступком на матче «РГ»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в четвёртом круге «Ролан Гаррос» обыграл американца Бена Шелтона (7:6, 6:3, 4:6, 6:4).

Встреча складывалась не так уж просто для Алькараса. Испанец потратил 3 часа и 22 минуты для прохода Шелтона, в том числе больше часа выгрызал успех в первом сете с затяжным тай-брейком (10:8).

В первом гейме второго сета Шелтон тоже оказывал Алькарасу жесточайшее сопротивление. Бен заработал право на шесть брейк-пойнтов, но не реализовал ни одного из них. Карлосу ценой героических усилий удалось забрать важнейший гейм, который оказал влияние на ход второй партии и всего матча в целом.

Алькарас спокойно мог избежать лишней нервотрёпки, если бы при счёте 30:30 не отдал выигранное очко своему сопернику. Карлос выпустил ракетку из рук, когда отбивал удар Бена. Мяч отскочил на половину американца уже от летящей ракетки. Очко было отдано Алькарасу, Шелтон этого не оспаривал. Однако испанец подошёл к судье на вышке Мануэлю Абсолу, объяснил ситуацию и попросил отдать очко Бену. По правилам игрок должен контролировать снаряд, когда наносит удар, но у испанца всё было не так.

Карлос Алькарас перебил мяч на половину Бена Шелтона, не контролируя ракетку Фото: Кадр из видео

В каком-то смысле судьба наградила Алькараса за благородство. Он отыграл все брейк-пойнты в первом гейме, а в восьмом сам со второй попытки взял подачу соперника и потом забрал сет. А ведь Карлос предоставил Шелтону реальную возможность повести с брейком и переломить ход игры. Да, американец не использовал свой шанс, но крутость поступка Карлоса это никак не отменяет.

«Должен сказать, я подумал: «Ладно, я могу ничего не говорить». Но я бы чувствовал себя виноватым, если бы так сделал. Просто если я знаю, что не сделал или сделал что-то не так, ошибся или сделал удар не по правилам, то я должен сказать. Я должен быть честен сам с собой, с Беном, со всеми. Я считаю, что спорт должен быть именно таким. Нужно быть честным с соперником и с собой.

Я сказал, потому что я знал, что это удар не по правилам. Он запрещён, поэтому я об этом сказал. В начале первого сета у Бена тоже была ситуация – он задел сетку при подаче. Судья на вышке этого не заметил, и он сказал мне: «Мы можем переиграть, если ты хочешь». Так что мы просто друг друга уважаем – думаю, спорт в целом должен быть таким», – прокомментировал после матча этот момент Алькарас.

Бен Шелтон потерпел болезненное поражение, но остался полностью доволен поединком и сделал отдельные комплименты Алькарасу.

«Мне понравилось на 100%. Я думаю, что это тот тип матча, который мне нравится. Высокий уровень игры, сильные удары с обеих сторон. Я думаю, что было много отличных ралли. Да, это те встречи и те моменты, ради которых ты живешь, среда, ради которой по крайней мере я живу, и, знаешь, ситуации, в которые ты хочешь ставить себя всё больше и больше. В восторге от игры Алькараса. Я всегда говорю, что лучшие игроки на каждом покрытии – это те, кто лучше всех двигается. Его движения элитные, то, как он может забрать лишний мяч. Очевидно, что взрывной теннис и то, как он может использовать углы и открывать корт, очень, очень сложно. Так что я думаю, что все это вместе, атлетизм, чувство у сетки, касание и падения, это полный комплект», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Бен Шелтон и Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

Теннисное сообщество рассыпалось в комплиментах Карлосу за его честный поступок.

«Великолепное спортивное поведение Карлоса Алькараса в матче с Шелтоном на «Ролан Гаррос». Он сделал виннер. Но сразу же сказал судье, что не держал ракетку в руке, когда она коснулась мяча. Обожаю этого парня», — отмечает популярный аккаунт Tennis Letter.

«Я на 100% уверен, что Алькарас поступил бы так же, даже если бы проиграл первый сет. Многие игроки этого не сделали бы, тем более на «Ролан Гаррос» нет видеоповтора. Им бы это сошло с рук, потому что судья в тот момент уже вынес решение. Мне показалось весьма интересным то, что Бен Шелтон почти обиделся на то, что ему дали очко. Он тоже хотел выиграть честно, а не просто так получить очко. Настоящие топ-теннисисты поступают именно так. Они не принимают очки, если знают, что не заслужили их» — сказал бывший британский теннисист Марк Петчи, ныне тренер Эммы Радукану.

«Чистейший класс от Алькараса. Судья быстро сообщил зрителям, что честность Карлоса позволила засчитать очко его сопернику. Все, кто находился на стадионе, отметили благородный жест испанской звезды», — подчеркнул журналист британского издания Mirror Сэмюэл Мид.

«Спортивное поведение в лучшем виде», — отмечает издание Sportskeeda в соцсетях.

«Запредельная честность от Карлитоса, который отдал очко Бену Шелтону после того, как сказал судье на вышке, что не держал ракетку в руке в момент контакта с мячом», — признал официальный аккаунт «Ролан Гаррос».

Алькарас в Париже защищает титул. За четыре первых круга он неожиданно отдавал по сету в матчах с Фабианом Марожаном, Дамиром Джумхуром и Беном Шелтоном. Игру Карлоса пока не назовёшь идеальной. Четвертьфинальный матч с американцем Томми Полом тоже обещает быть непростым. Удача испанцу точно не помешает. Возможно, в решающие моменты она будет благоволить именно Карлосу, ведь своим спортивным поведением он это заслужил.