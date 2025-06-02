Рублёв не справился с Синнером на «РГ». Итальянец продлил феноменальную серию на ТБШ!

До второй недели второго в текущем сезоне турнира «Большого шлема» во взрослом одиночном разряде в общей сложности добралось лишь трое представителей России – Мирра Андреева и Людмила Самсонова среди женщин, а также Андрей Рублёв среди мужчин. По итогам матчей первого запуска в понедельник, 2 июня, российские ряды на «Ролан Гаррос» поредели ещё сильнее. Если Андреева смогла пробиться в четвертьфинал парижского мэйджора, то Самсонова была вынуждена завершить свои выступления во французской столице.

Вечером свой матч четвёртого круга предстояло провести Рублёву, которому для выхода в четвертьфинал нужно было совершать настоящее спортивное чудо, ведь 23-летний россиянин встречался с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. На первый взгляд история личных встреч могла вселять определённый оптимизм в поклонников Рублёва. Ранее россиянин и итальянец девять раз пересекались на уровне профессионального тура, и преимущество Янника по выигранным матчам не выглядело подавляющим (6-3), но две из трёх побед Андрей одержал на отказах соперника.

Так произошло и в 2022 году во время их предыдущей встречи на кортах «Ролан Гаррос». Три года назад матч четвёртого круга был завершён досрочно из-за травмы Янника – 1:6, 6:4, 2:0, снятие Синнера. В прошлом же году соперники провели три упорные встречи. Итальянец победил на «Шлеме» в Мельбурне (6:4, 7:6, 6:3) и на «Мастерсе» в Цинциннати (4:6, 7:5, 6:4), россиянин преуспел на «Мастерсе» в Монреале (6:3, 1:6, 6:2).

На нынешнем «Ролан Гаррос» Андрею хватило всего двух побед, чтобы оказаться в четвёртом круге. Всё дело в том, что его соперник по третьему кругу Артюр Фис отказался от выхода на корт из-за неприятной травмы. Из-за стрессового перелома позвонка француз выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель, а россиянин получил дополнительный день отдыха перед матчем с Синнером. Впрочем, рассчитывать на то, что Янник подойдёт к встрече более уставшим, Андрею точно не приходилось.

23-летний уроженец Сан-Кандидо выиграл в Париже девять сетов подряд, лишь однажды позволив себе отдать хотя бы пять геймов за партию. При этом каждый следующий матч на «Ролан Гаррос» – 2025 складывался для трёхкратного чемпиона ТБШ легче предыдущего. В первом круге Янник провёл на корте 2 часа 15 минут, во втором – 1 час 57 минут, а в третьем – 1 час 34 минуты, учинив там тотальный разгром Иржи Легечке (6:0, 6:1, 6:2). Благодаря проходу чеха феноменальная победная серия Синнера в матчах ТБШ достигла 17 (!) встреч. Победитель US Open – 2024 и Australian Open – 2025 последний раз проигрывал на ТБШ ещё в четвертьфинале прошлогоднего Уимблдона – россиянину Даниилу Медведеву.

Сегодняшний поединок Рублёв начинал на приёме и в первые несколько минут владел инициативой на корте. Российский теннисист начал встречу с трёх активно выигранных розыгрышей, в результате которых сразу же сумел заработать двойной брейк-пойнт. Встречаясь с теннисистом уровня Синнера, жизненно важно дорожить буквально каждым заработанным шансом, потому что их точно не будет в огромном количестве.

Но у Андрея не получилось использовать те два брейковых мяча, хотя в обоих случаях россиянин завязывал розыгрыш и имел надежду на успех. Особенно близок к брейку Рублёв был во втором моменте, когда Синнер споткнулся у задней линии – россиянин атаковал с удобного мяча справа по пустой линии, но угодил в сетку. Это был всего лишь первый гейм в матче, однако его исход во многом предопределил исход всего дальнейшего сета.

Выстояв на своей подаче, Синнер поймал сумасшедший положительный импульс, тогда как Рублёв сильно расстроился. Янник отыгрался с 15:40 в стартовом гейме и уже через 16 минут вёл со счётом 5:0 в первом сете. В этот момент в игру включились трибуны, начав активно поддерживать российского спортсмена. Под их аплодисменты Андрею удалось избежать «баранки» в первом сете, однако уже в следующем гейме Янник эффектно поставил точку в партии – 6:1 в его пользу. Седьмой гейм Синнер забрал под ноль, эйсом по диагонали реализовав сетбол.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Три года назад после поражения с аналогичным счётом в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Рублёву удалось перевернуть ход встречи с Синнером. Итальянец в итоге снялся из-за травмы, но всё-таки вторую партию россиянину удалось забрать своими силами. Вот только с тех пор утекло много воды. Если Андрей плюс-минус остался всё на том же уровне, то Янник за это время добился грандиозного прогресса, превратившись в первую ракетку мира.

Так что сценарий сегодняшней встречи получался совершенно иным. В начале второго сета соперники обменялись выигранными геймами на своей подаче, после чего Рублёв снова испытал большое разочарование. В третьем гейме при счёте 1:1 россиянин имел 40:0 на своей подаче, но итальянец не был намерен давать своему оппоненту ни глотка свежего воздуха. Даже в такой ситуации Янник сражался до самого конца и выцарапал важнейший брейк в одном из самых продолжительных геймов этого матча.

В отличие от первого сета, впервые в партии потеряв свою подачу, на сей раз Рублёв навязал чуть более ожесточённое сопротивление. Андрей как мог пытался оставаться в борьбе, однако силы были уж слишком неравны. Итальянец максимально цепко подходил к геймам на своих подачах, выдерживая в них длительные розыгрыши, едва ли не каждый раз умудряясь ещё и добавлять в концовках. После удачного начала партии главной целью Синнера было не позволить Рублёву совершить обратный брейк в сете. И надо сказать, что трёхкратный чемпион ТБШ не только справился с задачей-минимум, но даже перевыполнил её, сделав ещё один брейк в девятом гейме – 6:3 и 2:0 по партиям.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Показательный момент, который ярко свидетельствовал о подавленном эмоциональном состоянии Рублёва, произошёл в первом гейме третьего сета. При счёте 40:15 Янник не попал в квадрат с первой подачи, но Андрей был готов согласиться с тем, что и тут был эйс. Посмотрев на метку от падения мяча, Рублёв покорно отправился на переход, и только работавшая на вышке Луиза Энгзелль смогла остановить россиянина, убедив его, что там всё-таки был аут.

Марат Сафин из тренерского бокса различными криками пытался подбадривать Рублёва. И в пятом гейме третьего сета спустя 95 минут после начала встречи россиянину удалось заработать брейк-пойнт – впервые с того самого момента, когда с 15:40 он не выиграл стартовый гейм в матче. Но Синнер на этом турнире по-настоящему беспощаден к соперникам. Отыграв брейк-пойнт, Янник оперативно забрал два следующих розыгрыша, удержав подачу – 3:2.

Пожалуй, это был последний реальный шанс на зарождение хоть какой-то интриги, который был в распоряжении уроженца Москвы. Рублёв провёл свой наиболее содержательный сет в матче, но в 10-м гейме единственный раз в партии потерял свою подачу, что и привело к поражению во всей игре – 6:1, 6:3, 6:4 в пользу находящегося в поистине невероятной форме Синнера.

Во встрече за выход в полуфинал Янник сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом, который на этом «Ролан Гаррос» впервые в карьере пробился в четвертьфинал взрослого «Шлема». В четвёртом круге «РГ»-2025 уроженец Гатчины победил британца Джека Дрэйпера из топ-5 мирового рейтинга, однако в следующей встрече перед Александром будет стоять задача совсем иного масштаба сложности – прервать 18-матчевую победную серию итальянского мастера на ТБШ.