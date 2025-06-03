Красавицы в восьмёрке: Мирра, Соболенко и остальные четвертьфиналистки «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» настала пора четвертьфиналов. Будущая победительница — а мы пока не знаем, кто поднимет трофей — выиграла уже четыре матча из семи. Более половины турнира позади, но уровень сопротивления на решающих стадиях несоизмеримо выше, чем в стартовых матчах. Проходных игр не будет даже у лидеров. Вот какие пары получились:

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

Соболенко, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», в шаге от того, чтобы повторить свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции. На «Ролан Гаррос» — 2023 белоруска дошла до полуфинала, а год назад вылетела в четвертьфинале. Остановить набравшую ход Арину очень сложно. Любопытно, что в полном соответствии с самой концепцией олимпийской системы каждая следующая соперница Соболенко оказывалась сильнее предыдущей. Во всяком случае именно это первым приходит в голову, когда смотришь на путь Арины на турнире. Камилле Рахимовой в первом круге она отдала только один гейм, Хиль Белен Тайхман — уже четыре, Ольге Данилович — пять, Аманде Анисимовой — целых восемь. Но ещё никому не удалось затянуть первую ракетку мира в третий сет.

После выхода в четвертьфинал Соболенко дала понять, что нацелена только на титул. «Мой настрой всегда одинаков: выиграть как можно больше. В прошлом году я не была так же совершенна, как сейчас. Я значительно улучшила свою игру перед «Ролан Гаррос». У меня больше нет сомнений по поводу того, что я не могу играть на грунте. В этом году у меня больше уверенности.

Заглядывая вперёд на Australian Open и US Open, знаю, что там я фаворит. Я могу очень хорошо выступить на том покрытии (на харде. — Прим. «Чемпионата»). Были годы, когда я приезжала на «Ролан Гаррос» без необходимой уверенности. Я видела таких игроков, как Ига [Швёнтек], с гораздо большей подвижностью, с лучшим оружием. Я не была уверена, что готова, но теперь всё наоборот. Я очень рада и горжусь собой за то, как подхожу к этому турниру», — говорила она на одной из пресс-конференций.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)

Чжэн Циньвэнь Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соперницей Соболенко в четвертьфинале будет Чжэн, которая впервые так далеко прошла по сетке на «Ролан Гаррос». Финалистка Australian Open — 2024 на текущем турнире выглядит пусть и не так мощно, как Арина, но тоже доказывает, что не случайно находится в первой десятке мирового рейтинга. В первых трёх матчах на турнире китаянка не отдала ни сета, и лишь в 1/8 финала с Людмилой Самсоновой ей пришлось играть все три партии — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3.

После выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Чжэн прокомментировала свою игру. «Для профессионального теннисиста прогресс — это основа. Если не развиваешься, тебя начинают легко читать. Если не добавляешь что-то новое, то становишься слишком предсказуемой для соперниц.

Сейчас, например, я не так часто использую укороченные удары или выходы к сетке, потому что играю очень агрессивно. Когда заставляю соперницу много бегать, она обычно ошибается. Или я даю ей ещё один мяч — и тогда у неё появляется возможность сыграть укороченный. Да, мне хотелось бы играть ещё агрессивнее, чаще идти вперёд. В целом хотелось бы улучшить все аспекты своей игры. Я хочу уметь делать всё на корте», — сказала она на пресс-конференции.

Олимпиаду-2024 Чжэн выиграла именно на кортах «Ролан Гаррос». Но не считает себя действующей чемпионкой. «Я взяла здесь олимпийское золото в прошлом году, но не считаю себя действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», потому что титул тогда взяла Ига Швёнтек. Это разные вещи: на «Шлеме» нужно выиграть семь матчей, а на Олимпиаде — шесть, чтобы получить золото.

Чжэн Циньвень — олимпийская чемпионка 2024 года Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Да, я победила Швёнтек в последний раз здесь (на Олимпиаде-2024. – Прим. «Чемпионата»), у меня тогда была большая уверенность в игре на грунте. Но всё равно не считаю себя чемпионкой. Сейчас я в четвертьфинале — это всё ещё далеко от титула. Поэтому хочу сохранять спокойствие и бороться за каждый матч. Я забыла о прошлом годе. Сейчас для меня важно бороться за каждый момент этого турнира», — добавила китаянка.

Соболенко и Чжэн уже семь раз играли друг с другом, и тут счёт разгромный — 6-1 в пользу белоруски. Главную победу Арина одержала в финале AO-2024 — 6:3, 6:2. Китаянка лишь недавно смогла размочить счёт. В 1/4 финала Рима она обыграла первую ракетку мира – 6:4, 6:3.

В преддверии новой встречи с Чжэн Соболенко заявила, что намерена отомстить сопернице. «С ней всегда сложные матчи. Она прекрасный игрок, поэтому я ожидаю отличной битвы. Очень рада встретиться с ней в четвертьфинале. Хочу отомстить за последний матч, который у нас был, — одержать победу после того, что произошло в Риме.

Призна́юсь, я была довольно измотана после матча, который был у нас в Риме. На том турнире я играла, думая, что мне не стоило там выступать, что нужно немного отдохнуть перед «Ролан Гаррос». Может быть, это потому, что корты там немного медленнее, и у неё было больше времени для подготовки ударов. Но теперь я свежа и готова соревноваться», — говорила Арина на пресс-конференции.

Элина Свитолина (Украина, 13)

Элина Свитолина Фото: Julian Finney/Getty Images

Свитолина, бывшая третья ракетка мира, — отличный пример того, что и после рождения ребёнка можно выступать на топ-уровне. Украинка вернулась на корт в 2023-м и с ходу дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а теперь уже в пятый раз в карьере вошла в восьмёрку лучших на турнире. Только один матч стал для неё лёгкой прогулкой. В первом круге Элина отдала лишь два гейма Зейнеп Сёнмез, затем изрядно намучилась с Анной Бондарь и Бернардой Перой, а в четвёртом круге и вовсе одержала волевую победу — 4:6, 7:6 (8:6), 6:1 — над Жасмин Паолини, отыграв три матчбола. Неожиданный и в чём-то даже сенсационный результат — Паолини-то явно нацеливалась на титул, хоть и не говорила об этом вслух.

«У меня есть весь опыт предыдущих лет. Чувствую, что бью по мячу сильнее. Чувствую, что моя подача тоже работает очень хорошо. В то время я чувствовала, что физически была очень крепкой. Сейчас чувствую, что у меня больше ударов. Так что всего понемногу.

Самое главное, что у меня есть, и я чувствую это хорошо, — это весь опыт предыдущих лет, когда я была на вершине. Сейчас я нахожусь не так далеко от топ-10. Так что это моя цель на сезон. Быть действительно хорошей в своём теннисе и, конечно, в рейтинге», — сказала Свитолина на пресс-конференции после выхода в 1/4 финала.

Ига Швёнтек (Польша, 5)

Ига Швёнтек Фото: Julian Finney/Getty Images

В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет Швёнтек, пятикратная чемпионка ТБШ, четырежды бравшая титул на «Ролан Гаррос». Здесь победная серия польки, выигравшей последние три турнира, составляет уже 25 матчей. А непривычно низкий номер посева объясняется тем, что Ига уже почти год не может выйти в финал ни на одном турнире. Но в Париже у неё, похоже, всё в порядке. Первые три матча Швёнтек сумела закончить в двух партиях, а в 1/8 финала с Еленой Рыбакиной, проиграв первый сет с разгромным счётом, проявила волю к победе — 1:6, 6:3, 7:5.

Матч с Рыбакиной и то, как развивались события в нём, вселили в Игу дополнительную уверенность в своих силах. «Думаю, мне нужна была такая победа, чтобы почувствовать, что я способна побеждать под давлением. И даже если всё идёт не так, как надо, всё равно переломить ход матча и выиграть его. Для меня это отличное подтверждение. Хотела провести такой матч. Конечно, здорово, что я полностью контролирую ход матча. Против отличных игроков это не всегда возможно. Рада, что боролась», — говорила полька на пресс-конференции.

Разумеется, Швёнтек будет фаворитом в матче со Свитолиной. Эти теннисистки четырежды играли друг с другом, и на счету Иги три победы. Она выиграла единственную встречу на грунте (6:2, 7:5 в четвертьфинале Рима-2021) и единственную игру в 2025-м (7:6 (7:5), 6:3 в Майами).

Мирра Андреева (Россия, 6)

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Единственная представительница России в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и вообще главная наша надежда на этом турнире. Андреева, чуть более месяца назад отметившая 18-й день рождения, год назад добралась здесь до полуфинала. Сейчас Мирра уже в четвертьфинале и находится в шаге от повторения личного рекорда. В первых четырёх матчах юная россиянка не отдала ни одной партии. Первую неделю турнира Андреева закончила впечатляющей победой (6:3, 6:1) над Юлией Путинцевой, а в четвёртом круге выиграла «почти дерби» с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной — 6:3, 7:5.

После победы в 1/8 финала Мирра, в частности, выразила удовлетворение по поводу того, что на этом турнире ей удаётся доставать сложные мячи в долгих розыгрышах. «Мне придаёт уверенности то, что я могу доставать такие мячи и возвращать их в корт, заново начинать розыгрыш. Даже когда много бегаю, я всё равно могу генерировать больше мощи, если это требуется.

Если есть момент для атаки, я чувствую, что всё равно могу подготовиться и нанести хороший удар, а не просто вернуть мяч в корт. Спасибо моему фитнес-тренеру, мы всегда много работаем. Чувствую, что даже после затяжных розыгрышей я могу заново начать розыгрыш и выиграть его», — сказала она на пресс-конференции.

Луа Буассон (Франция, WC)

Луа Буассон Фото: Julian Finney/Getty Images

Вот уж кого не ожидали увидеть в четвертьфинале! 22-летняя француженка, которая станет следующей соперницей Андреевой, доказала, что организаторы не зря выдали ей уайлд-кард. Буассон, чья фамилия с французского переводится как «напиток», впервые играет в основной сетке «Шлема» — и с ходу вышла в четвертьфинал. Ранее Луа трижды пробовала пройти квалификацию на домашнем для себя «Шлеме», но неизменно терпела неудачу. Текущий турнир Буассон проводит в ранге 361-й ракетки мира, однако в ближайший понедельник взлетит на двести с лишним мест! И окажется где-то в середине второй сотни — окончательная позиция зависит не только от результата Луа на «РГ», но и от того, как закончатся «челленджеры», проходящие на этой неделе.

Буассон только в этом году дебютировала в туре. Француженке дали уайлд-кард на турнир в Руане, и первый же матч вышел скандальным. Британка Хэрриет Дарт, проигравшая со счётом 0:6, 3:6, некрасиво повела себя по отношению к сопернице, заявив, что от неё, мол, плохо пахнет. Впоследствии Дарт извинилась, а Буассон иронично подшутила над собой.

Следующий матч в Руане Буассон проиграла. А на «Ролан Гаррос» у неё уже четыре победы. Это второй за много лет случай, когда в четвертьфинал женской одиночки вышла теннисистка, попавшая в сетку благодаря уайлд-кард. В 2002 году подобным достижением отметилась Мари Пирс — тоже француженка, кстати. Кроме того, если не считать теннисисток без рейтинга, Луа стала самой низкорейтинговой теннисисткой, вышедшей в 1/4 финала на ТБШ, после Кайи Канепи, которая на US Open — 2017 выступала в статусе 418-й ракетки мира, и самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой «РГ» за последние 40 лет.

Мэдисон Киз (США, 7)

Мэдисон Киз Фото: Julian Finney/Getty Images

Победив на Australian Open, Киз доказала, что в состоянии обыграть любую соперницу. Но это на харде, а на грунтовом мэйджоре лучшим результатом американки является полуфинал, до которого она дошла в 2018 году. На текущем турнире Мэдисон отметилась волевой победой (4:6, 6:3, 7:5) над Софьей Кенин в третьем круге. В остальных матчах соперницами Киз были несеяные теннисистки, и там она не проиграла ни сета.

Таким образом, победная серия американки на «Шлемах» составляет уже 12 матчей. Сама она, по её словам, не зацикливается на статистике. «Мне никогда не нравилось ставить себе цели, связанные с рейтингом. Я начинаю слишком зацикливаться на результате, если даю себе такую установку.

Тот факт, что я достигла наилучшего рейтинга на данном этапе карьеры, уже сам по себе бонус. Я даже не думала, что окажусь так высоко в этот момент времени. Поэтому просто плыву по течению. Сейчас я стараюсь максимально наслаждаться временем на корте, быть в моменте и продолжать показывать отличный теннис, несмотря на то что меня уже называют ветераном», — приводит слова 30-летней Киз, сказанные перед «Ролан Гаррос», пресс-служба турнира.

Кори Гауфф (США, 2)

Кори Гауфф Фото: Julian Finney/Getty Images

За полуфинал Киз сразится с Гауфф, чемпионкой US Open — 2023. В сезоне-2022 американка дошла до финала «Ролан Гаррос», так что в этот раз её шансы также оцениваются весьма высоко. В рамках этого грунтового сезона Кори дважды сыграла в финалах «тысячников» — в Мадриде и в Риме. Однако оба раза проиграла — сначала Арине Соболенко, а потом Жасмин Паолини. На «РГ»-2025 Гауфф пока не отдала ни сета. А Екатерину Александрову в четвёртом круге и вовсе победила с «баранкой» — 6:0, 7:5.

На пресс-конференции перед «Ролан Гаррос» Кори рассказала, чего ей не хватает, чтобы быть первой. «Последовательность — это самое главное. Чтобы стать первой в мире, нужно много побеждать. Арина много выигрывала на протяжении многих лет, как и Ига, когда она была на вершине. Главное — это постоянство в туре, которому учишься каждый сезон.

Когда побеждаешь, это тоже нелегко, хотя может показаться, что это так. Но это не так. Мы побеждаем, играем много, и нужно научиться управлять этим. Чтобы достичь этого, необходимо пройти через множество матчей. Моя игра должна измениться, однако это достигается с опытом и с годами», — говорила американка.

Киз и Гауфф уже в шестой раз сыграют друг с другом. Сейчас минимальный перевес у Мэдисон — 3-2. Она выиграла и единственную встречу на грунте, в Мадриде в прошлом году, – 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

«Верхние» четвертьфиналы состоятся сегодня, 3 июня, «нижние» — в среду, 4 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».