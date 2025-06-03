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Ролан Гаррос — 2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Шнайдер, Соболенко, Алькарас, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко и Чжэн Циньвэнь бьются за 1/2 финала «РГ»! Ещё играют МиДи и Алькарас. LIVE!
Даниил Сальников
Ролан Гаррос 2025, онлайн-трансляция
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В Париже продолжается главный грунтовый турнир. Во вторник начнутся четвертьфиналы. В них сразятся и российские пары.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже начинаются четвертьфиналы. В одиночном разряде будет проведено четыре матча: два у мужчин в нижней половине сетки и два – у женщин в верхней. Сегодня, 3 июня, Арина Соболенко (первый номер посева) сразится с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (8), а действующий чемпион «РГ» Карлос Алькарас (2) — с американцем Томми Полом (12). Кроме того, за место в полуфинале парного разряда российский дуэт МиДи — Мирра Андреева и Диана Шнайдер – поборется с Ольгой Данилович и Анастасией Потаповой.

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:30 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:30 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:15 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Расписание вторника

Сегодня на «Ролан Гарррос» начинаются матчи 1/4 финала. Среди прочих теннисистов на корты выйдут российские девушки в парном разряде, в том числе и наша олимпийская пара МиДи. Вот как выглядит расписание дня.

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