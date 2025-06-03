Соболенко и Чжэн Циньвэнь бьются за 1/2 финала «РГ»! Ещё играют МиДи и Алькарас. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже начинаются четвертьфиналы. В одиночном разряде будет проведено четыре матча: два у мужчин в нижней половине сетки и два – у женщин в верхней. Сегодня, 3 июня, Арина Соболенко (первый номер посева) сразится с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (8), а действующий чемпион «РГ» Карлос Алькарас (2) — с американцем Томми Полом (12). Кроме того, за место в полуфинале парного разряда российский дуэт МиДи — Мирра Андреева и Диана Шнайдер – поборется с Ольгой Данилович и Анастасией Потаповой.
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Расписание вторника
Сегодня на «Ролан Гарррос» начинаются матчи 1/4 финала. Среди прочих теннисистов на корты выйдут российские девушки в парном разряде, в том числе и наша олимпийская пара МиДи. Вот как выглядит расписание дня.
- 3 июня 2025
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