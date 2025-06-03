МиДи — снова в полуфинале «Шлема»! На «РГ» их опять ждут итальянские чемпионки ОИ

Во вторник, 3 июня, на «Ролан Гаррос» состоялись первые четвертьфиналы в женском парном разряде. В обеих встречах принимали участие российские теннисистки. В первом матче дня Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, посеянные под шестым номером, противостояли итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини (2).

Кудерметова и Мертенс начали турнир с того, что повесили две «баранки» Жаклин Кристиан и Александре Пановой. Во втором круге они одержали волевую победу (3:6, 6:4, 6:2) над Екатериной Александровой и Питон Стирнс, а в третьем без особых нервов (6:2, 6:3) прошли Лючию Бронцетти и Энн Ли. А Эррани и Паолини на пути к четвертьфиналу сумели не потерять ни сета, хотя «баранок» не было.

Кудерметова и Мертенс в третий раз играли с Эррани и Паолини. И обе предыдущие встречи состоялись в этом сезоне, причём на грунте, то есть совсем недавно. В Мадриде россиянка и бельгийка оказались сильнее — 6:1, 6:3. А вот в финале Рима Вероника и Элисе уступили итальянкам. Сара и Жасмин победили в той встрече со счётом 6:4, 7:5.

Вероника Кудерметова, Элисе Мертенс, Жасмин Паолини и Сара Эррани Фото: Dan Istitene/Getty Images

Кудерметова и Мертенс не сразу вошли в игру как следует и позволяли себе невынужденные ошибки, в результате чего Эррани и Паолини быстро забирали гейм за геймом. Итальянки остановились только после счёта 4:0, когда россиянка и бельгийка стали действовать чище и смогли отыграть один брейк. Однако на полноценный камбэк их не хватило, а в концовке Эррани и Паолини ещё раз сделали брейк, использовав первый же сетбол, и забрали стартовую партию — 6:2 за 32 минуты.

Во втором сете теннисистки поначалу шли вровень. Первый тревожный звонок прозвучал в четвёртом гейме, когда Кудерметова и Мертенс ушли с двойного брейк-пойнта. Но во второй половине партии количество невынужденных снова превысило критический барьер, и Эррани и Паолини уже не упустили своего. Сара и Жасмин провалили только один гейм, седьмой, когда Вероника и Элисе отыграли брейк. Однако концовку встречи итальянки провели едва ли не идеально и довели игру до победы — 6:2, 6:3 за 1 час 9 минут.

Во втором четвертьфинале Мирра Андреева и Диана Шнайдер, четвёртые сеяные, играли с сербско-российским тандемом Ольга Данилович/Анастасия Потапова. Андреева и Шнайдер в первых трёх играх мало того что не отдали ни одного сета, так ещё и повесили соперницам целых четыре «баранки». Данилович и Потапова шли по сетке не столь уверенно, но доказали, что характера им не занимать. В матчах с сеяными соперницами Ольга и Анастасия одержали две волевые победы.

Андреева и Шнайдер сразу же вырвались вперёд. Во втором гейме им ещё и Потапова помогла, начав игру с двух двойных ошибок подряд, и МиДи повели с брейком — 2:0. Однако соперницы не собирались сдаваться. В третьем гейме, когда подавала Шнайдер, у подающей стороны возникли проблемы, в результате чего Потапова и Данилович додавили их с четвёртого брейк-пойнта. Сделав обратный брейк, Анастасия и Ольга снова устроили себе проблемы (0:40), но на сей раз решили их и сравняли счёт — 2:2.

Следующие два гейма вновь остались за подающими, причём Андреевой и Шнайдер пришлось отыгрывать три брейк-пойнта, тогда как Потапова и Данилович без проблем удержали подачу. Показалось, что российско-сербский дуэт способен перехватить инициативу — однако нет. После 3:3 Мирра и Диана завладели преимуществом и, сделав брейк в восьмом гейме, подали затем на сет — 6:3 за 40 минут. И всё это — на глазах у своих мам. Андреева и Шнайдер и виннеров собрали больше (13 против 10), и ошибались меньше (8 против 18).

Мамы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер Фото: Кадр из трансляции

Во второй партии не было таких напряжённых геймов, как в первом сете. Теннисистки спокойно забирали свои подачи, а в шестом гейме Потапова и Данилович довольно неожиданно сделали брейк — главным образом благодаря активным действиям Анастасии на приёме. В девятом гейме российско-сербский дуэт при счёте 5:3 подавал на сет, но тут уже Андреева и Шнайдер воспользовались ошибками Потаповой и сделали ответный брейк, после чего сравняли счёт — 5:5.

Решающий шаг к победе Мирра и Диана совешили в 11-м гейме. Они сразу же использовали брейк-пойнт — Потапова и Данилович пропустили атаку от Шнайдер, пробившей в коридор. В 11-м гейме МиДи (а конкретно Шнайдер) подавали на матч. Сперва они упустили двойной матчбол, однако третий оказался последним. Диана исполнила эйс и оформила победу — 6:3, 7:5 за 1 час 23 минуты. В этом сете Андреева и Шнайдер, уступавшие 2:5, взяли пять геймов подряд.

Так Андреева и Шнайдер во второй раз подряд пробились в полуфинал турнира «Большого шлема», причём впервые — на «Ролан Гаррос». На Australian Open — 2025 они остановились на этой стадии. Чтобы выйти в финал «РГ», Мирре и Диане необходимо побеждать Эррани и Паолини. Эти пары уже четырежды встречались друг с другом, и три победы на счету итальянок, выигравших в том числе финал Олимпиады-2024.

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