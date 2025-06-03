Швёнтек одержала 26-ю победу подряд на «Ролан Гаррос»! В полуфинале её ждёт Соболенко

Во вторник, 3 июня, на «Ролан Гаррос» — 2025 стартовали четвертьфинальные матчи. За выход в следующую стадию грунтового ТБШ боролась и лидер рейтинга WTA — белорусская теннисистка Арина Соболенко. Её соперницей была представительница Китая Чжэн Циньвэнь, занимающая седьмое место в женской мировой табели о рангах.

Соболенко, трёхкратная победительница мэйджоров, оказалась в шаге от того, чтобы повторить свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции. На «Ролан Гаррос» — 2023 белоруска дошла до полуфинала, уступив чешке Каролине Муховой, а в прошлом сезоне зачехлила ракетку в четвертьфинале, потерпев сенсационное поражение от россиянки Мирры Андреевой. Остановить набравшую ход белоруску сейчас очень сложно. Примечательно, что в полном соответствии с самой концепцией олимпийской системы (или системы игр навылет) каждая следующая оппонентка Арины оказывалась сильнее предыдущей. Во всяком случае, именно это можно отметить, когда смотришь на путь первой ракетки мира на турнире. Камилле Рахимовой в стартовом круге она отдала только один гейм, Хиль Белен Тайхман — уже четыре, Ольге Данилович — пять, Аманде Анисимовой — целых восемь. Но ещё никому не удалось затянуть лидера рейтинга WTA в решающую партию.

АРИНА СОБОЛЕНКО Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Соперницей Соболенко в четвертьфинале была олимпийская чемпионка Парижа в женском одиночном разряде Чжэн Циньвэнь, которая впервые так далеко прошла по сетке на Открытом чемпионате Франции. Финалистка Australian Open — 2024 на текущем турнире выглядела пусть и не так мощно, как Арина, но тоже доказывала, что не случайно находится в первой десятке мирового рейтинга. В первых трёх поединках на турнире китаянка не отдала ни сета, и лишь в 1/8 финала с Людмилой Самсоновой (Россия) ей пришлось играть все три партии — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3.

Соболенко вела 6-1 по личным встречам, однако единственный матч на грунте, состоявшийся совсем недавно, в четвертьфинале Рима-2025, выиграла как раз Циньвэнь — 6:4, 6:3.

В дебюте очередной очной битвы с Чжэн Арина мощно отподавала, продавила соперницу и повела в матче — 1:0. Циньвэнь также чётко забрала свою подачу — 1:1. Следом представительница Поднебесной оформила брейк — 2:1. Она провела очередную атаку справа, завершив её резким обратным кроссом с хафкорта навылет. Шестая ракетка мира подтвердила брейк: на геймболе Соболенко сумбурно оборонялась на задней линии, и в итоге Чжэн после короткого ответа соперницы вышла к сетке и сыграла резаным с лёта навылет — 3:1. Далее девушки брали геймы на своих подачах. При счёте 4:3 в свою пользу Циньвэнь задрожала. У неё засбоила подача. Арина, естественно, не могла не воспользоваться ситуацией и добилась обратного брейка — 4:4. В итоге девушки дошли до тай-брейка, где удачливее оказалась именно Соболенко — 7:6 (7:3) за 1 час 8 минут. Примечательно, что Арина могла закрыть партию и раньше. В 12-м гейме лидер рейтинга WTA заработала брейк-пойнт и сетбол, но реализовать свой шанс не смогла. Статистика партии: 11/11 у белоруски по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 17/21 – у китаянки.

В начале второго сета девушки спокойно брали геймы на своих подачах — 2:2. В пятом гейме партии Соболенко впервые за нее сделала брейк — 3:2. На втором брейк-пойнте Арина навылет приняла подачу противницы, уложив мяч под заднюю линию! Однако развить своё преимущество трёхкратная чемпионка ТБШ не сумела. Тут же Чжэн восстановила статус-кво — 3:3. На первом же брейк-пойнте Соболенко вышла к сетке и сыграла с лёта, но совсем немного ошиблась по ширине. Судья на вышке спустилась и подтвердила, что мяч ушёл в аут. Казалось, что Циньвэнь сумеет вернуться в матч, однако снова в её игре наступил провал. В седьмом гейме она не взяла ни одного очка и снова позволила Арине выйти вперёд — 4:3 в пользу белоруски. После этого она выиграла ещё два гейма подряд, а вместе с ними и матч. 7:5, 6:3 — именно с таким счётом Соболенко одолела Чжэн за 1 час 57 минут и второй раз в карьере пробилась в полуфинал грунтового мэйджора — седьмой полуфинал в 2025 году. Арина одержала 39-ю победу в этом сезоне. Фантастика!

Оппонентка белоруски определялась в противостоянии Элины Свитолиной и Иги Швёнтек. Украинка, бывшая третья ракетка мира, — отличный пример того, что и после рождения ребёнка можно выступать на самом высоком уровне. Элина вернулась на корт в 2023-м и с ходу дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а теперь уже в пятый раз в карьере вошла в восьмёрку лучших на турнире. Только один матч стал для неё лёгкой прогулкой. В первом круге Элина отдала лишь два гейма представительнице Турции Зейнеп Сёнмез, затем изрядно намучилась с Анной Бондарь из Венгрии и Бернардой Перой (США), а в четвёртом круге и вовсе одержала волевую победу — 4:6, 7:6 (8:6), 6:1 — над двукратной финалисткой «Шлемов» Жасмин Паолини, отыграв три матчбола.

ЭЛИНА СВИТОЛИНА Фото: Julian Finney/Getty Images

А Швёнтек вообще не нуждается в особом представлении. Ига — пятикратная чемпионка ТБШ, четырежды бравшая титул в Париже. Здесь победная серия польки, выигравшей последние три турнира, составляла уже 25 поединков. А непривычно низкий номер посева (пятый) объясняется тем, что Швёнтек уже почти год не может выйти в финал ни на одном соревновании. Но в столице Франции у неё, похоже, всё в порядке. Первые три матча Ига сумела закончить в двух партиях, а в 1/8 финала с Еленой Рыбакиной, проиграв первый сет с разгромным счётом, проявила волю к победе — 1:6, 6:3, 7:5.

Счёт личных встреч перед матчем был 3-1 в пользу Швёнтек (1-0 на грунте). Ига выигрывала у Элины в четвертьфинале Рима-2021, в третьем круге Дубая-2024 и в четвёртом круге Майами-2025. Свитолина же была сильнее на траве, в четвертьфинале Уимблдона-2023.

В первом же гейме на приёме Элина заработала брейк-пойнтом, но свой шанс упустила. Свитолина исполнила кросс с форхенда, после чего попыталась перевести мяч слева по линии, однако ошиблась по длине. Швёнтек выиграла первый гейм в этом матче — 1:0. Затем Элина сравняла цифры на табло — 1:1. После этого украинка не взяла ни одного гейма в сете. Ига выиграла стартовую партию со счётом 6:1. Правда, потратила она на это почти час — 53 минуты. Борьба происходила почти в каждом розыгрыше. У Свитолиной были шансы на брейк и в середине сета, но в ключевых ситуациях Швёнтек оказывалась лучше.

Во второй партии первой неожиданно брейк оформила именно Элина. Это произошло при счёте 2:1 в её пользу. На решающем мяче Ига вышла в хафкорт и попыталась перевести мяч по линии, но пробила в сетку. Свитолина повела со счётом 3:1, однако подтвердить брейк не сумела. Швёнтек тут же вернулась в сет, вынудив соперницу в следующем гейме ошибиться на брейк-пойнте — 3:2 в пользу Элины. Долгое время в этом матче не было брейков, однако в концовке партии Ига всё же дожала украинку. Она взяла чужую подачу при счёте 5:5, а затем уверенно подала на матч. Игра закончилась победой польки со счётом 6:1, 7:5 за 1 час 41 минуту. Швёнтек одержала 26-ю победу подряд на «Ролан Гаррос» и пробилась в пятый полуфинал за шесть лет в Париже.

Теперь одно из мест в женском финале в четверг разыграют между собой Соболенко и Швёнтек. Участницы второго полуфинала определятся в среду, 4 июня. А завершится Открытый чемпионат Франции 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».