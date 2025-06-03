Мирра снова мчится в полуфинал «РГ». Но сначала ее ждёт битва с 361-й ракеткой мира

На «Ролан Гаррос» наступило время решающих стадий турнира. В среду, 4 июня, завершатся четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. В этот день на корт в Париже выйдет и шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Её соперницей будет главное открытие турнира — 22-летняя француженка Лоис Буассон, занимающая лишь 361-е место в женской мировой табели о рангах.

18-летняя Андреева — главная наша надежда на «Ролан Гаррос». Пока, как говорится, полёт нормальный: в первых четырёх встречах на турнире юная россиянка смогла избежать потери партий. Она последовательно обыграла Кристину Букшу из Испании, американку Эшлин Крюгер, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и экс-россиянку Дарью Касаткину, ныне выступающую за Австралию. Мирра защищает очки за прошлогодний выход в полуфинал, и в свете этого нынешний парижский мэйджор приобрёл для неё особое значение. Добавим, что Андреева — самая молодая теннисистка, дважды подряд выходившая в 1/4 финала в Париже в женском одиночном разряде, со времён Мартины Хингис (1997-1998 годы).

После победы в четвёртом круге Мирра, в частности, выразила удовлетворение по поводу того, что на этом турнире ей удаётся доставать сложные мячи в долгих розыгрышах. «Мне придаёт уверенности то, что я могу доставать такие мячи и возвращать их в корт, заново начинать розыгрыш. Даже когда много бегаю, я всё равно могу генерировать больше мощи, если это требуется.

Путь Мирры Андреевой к четвертьфиналу «Ролан Гаррос» — 2025

Первый круг. Андреева (6) – Букша (98) – 6:4, 6:3

Второй круг. Андреева – Крюгер (35) – 6:3, 6:4

Третий круг. Андреева – Путинцева (31-я в рейтинге/32-й номер посева) – 6:3, 6:1

Четвёртый круг. Андреева – Касаткина (17) – 6:3, 7:5

А что же Лоис Буассон? Француженка вообще могла не появиться на домашнем «Шлеме» в нынешнем сезоне, однако получила уайлд-кард от организаторов. И уже в стартовом матче «Ролан Гаррос» спортсменка доказала, что она заслуженно играет в основной сетке. Хозяйка кортов выбила из розыгрыша бельгийку Элисе Мертенс (24-й номер рейтинга WTA). Далее Лоис оказалась сильнее украинки Ангелины Калининой, пару лет назад входившей в топ-25, и своей соотечественницы Эльзы Жакемо (138-я ракетка мира). Обеих девушек к топовым одиночницам отнести на данный момент сложно, но всё же в женской мировой табели о рангах обе теннисистки располагаются значительно выше Лоис. А в 1/8 финала Буассон сенсационно победила третью ракетку мира Джессику Пегулу. Лоис стала самой низкорейтинговой теннисисткой, вышедшей в 1/4 финала на ТБШ, после Кайи Канепи, которая на US Open — 2017 выступала в статусе 418-й ракетки мира, и самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой «РГ» за последние 40 лет.

Луа Буассон Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Путь Луа Буассон к четвертьфиналу «Ролан Гаррос» — 2025

Первый круг. Буассон (361) – Мертенс (24) – 6:4, 4:6, 6:3

Второй круг. Буассон – Калинина (113) – 6:1, 6:2

Третий круг. Буассон – Жакемо (138) – 6:3, 0:6, 7:5

Четвёртый круг. Буассон – Пегула (3) – 3:6, 6:4, 6:4

Отметим, что Буассон только в этом году дебютировала в WTA-туре. Француженке дали уайлд-кард на турнир в Руане, и первый же матч вышел скандальным. Британка Хэрриет Дарт, проигравшая со счётом 0:6, 3:6, некрасиво повела себя по отношению к сопернице, заявив, что от неё, мол, плохо пахнет. Впоследствии Дарт извинилась, а Лоис иронично подшутила над собой. Буассон опубликовала в социальных сетях собственное фото, на которое добавила в свои руки дезодорант.

Что говорили эксперты

Безусловно, известные эксперты не могли пройти мимо дебютного очной битвы между Миррой Андреевой и Лоис Буассон. Так, российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, с какой проблемой может столкнуться шестая ракетка мира в четвертьфинале грунтового мэйджора с местной любимицей.

«Мирра хорошо и уверенно начала матч с Касаткиной. С каждой игрой уверенность только увеличивается. Второй сет — переломный момент, когда Андреева отыгралась, смогла настроить свою игру, и помогли важные подсказки тренера. Если сравнивать с прошлогодней игрой, Мирра является яркой представительницей топ-10. Она стабильно играет из турнира в турнир и показывает хорошие результаты.

Мне кажется, по классу игры и уверенности Мирра превосходит Буассон. И Буассон, и Пегула были бы просты для Мирры. Единственное, что может помочь француженке — это трибуны. Поэтому Буассон может что-то навязать — не будет игры в одну сторону», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

А бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы Мирры дойти до финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мирра Андреева сегодня вышла на корт фаворитом. Матч был интересный, зрелищный. Обе пытались создать неудобные ситуации друг для друга. Но Андреева по скорости и уровню переиграла Касаткину. Чувствовались преимущество и уверенность Мирры сегодня.

У неё складывается хорошая сетка. Она будет играть против тёмной лошадки — Буассон, которая удивила всех, одолев Пегулу. Опасная соперница. Мирре надо быть собранной от начала и до конца. Выйти на корт номером один, вести всю игру, не дать француженке втянуться и втянуть в матч зрителей. Потому что за счёт зрительской помощи она поймала кураж против Пегулы. Нужно утихомирить публику и делать своё дело.

Буассон хорошо передвигается, атлетичная, достаёт сложные мячи. У неё отличный удар справа, которого Мирре нужно избегать, и подаёт она прилично. Всё-таки оказия турнира — четвертьфинал и вот-вот полуфинал — должна как-то сказаться. Я не думаю, что у неё крепкие нервы. Она не такая опытная теннисистка, как Андреева. Мирра уже добивалась больших успехов, и мы видели стойкость её характера. Поэтому будем надеяться на лучший сценарий.

Потенциальная соперница Мирры — Мэдисон Киз или Коко Гауфф. Американки не особо известны своей игрой на земляном покрытии, поэтому та половина, в которой находится Андреева, действительно для неё самая благополучная. Есть все шансы дойти до финала, надо только ими воспользоваться», — заявила Петрова в интервью «Чемпионату».

Хочется надеяться, что Лоис уже и так прыгнула выше головы и не сможет побить новые рекорды. Мирра же мчится на пути к своему второму подряд полуфиналу на Открытом чемпионате Франции по теннису. Верим, что у нашей юной соотечественницы получится одолеть главное открытие парижского ТБШ в женском одиночном разряде и завоевать дебютный мэйджор в карьере!