Лоренцо Музетти отделался лёгким испугом и продолжил матч, хотя Новака Джоковича в своё время дисквалифицировали за похожий момент.

«Вопиющие двойные стандарты». Итальянец зарядил мячом в судью на «РГ» и не был наказан

​Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:2, 4:6, 7:5, 6:2).

Музетти провёл очередной классный матч на грунте и во второй раз за карьеру вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Дальше его ждёт противостояние с победителем встречи Карлос Алькарас – Томми Пол.

Музетти добыл довольно дежурную победу над Тиафо, но всё-таки во втором сете итальянцу пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Он позволил сопернику сделать брейк на старте партии и не смог его отыграть, хотя очень старался.

В концовке проигранного сета Музетти дал волю эмоциям. Он ногой пнул мяч и попал в линейную. Удар был несильным, а сам итальянец просто злился и уж точно не хотел причинить ей вред. Теннисист моментально принёс извинения. Судья на вышке Тимо Янсен сделал Лоренцо предупреждение, после чего игра продолжилась в спокойном ключе.

Лоренцо Музетти попал мячом в линейную судью Фото: Кадр из трансляции

Решение судьи в отношении Музетти можно назвать взвешенным, но в то же время есть прецедент с Новаком Джоковичем на US Open — 2020. Да, Новак тогда со злости бил по мячу ракеткой и попал в линейную судью более сильно, но всё-таки за неумышленный удар по официальному лицу его присудили техническое поражение в поединке с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и миксте Ренне Стаббс считает, что Музетти очень повезло избежать дисквалификации.

«Вау, Музетти очень повезло, что он все ещё находится на корте. Ты не можешь ударить по мячу так, чтобы он попал в судью на линии, и не быть при этом дисквалифицированным», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

Теннисное сообщество отреагировало похожим образом. Не обошлось без упоминаний того самого случая Джоковича.

«О боже… Представьте себе реакцию, если бы это был Новак Джокович? Музетти намеренно ударил женщину на линии. Новаку засчитали поражение за непреднамеренный удар линейной. Но да, правила есть правила. Они действуют только для Джоковича», — отметило в соцсетях сербское издание SK.

«Напоминаю, Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open за такое же действие. Теперь сравните это с тем, что сделал Лоренцо Музетти сегодня в матче с Тиафо, и скажите мне, какой инцидент был худшим? Вопиющие двойные стандарты в теннисе, это неприемлемо», — написал популярный теннисный блогер Pavvy G.

«Музетти светила дисквалификация за это действие», — подчеркнул известный теннисный журналист Жозе Моргаду, сделав репост видео скандального момента.

Лоренцо Музетти и Фрэнсис Тиафо Фото: Adam Pretty/Getty Images

Легенда тенниса Джон Макинрой комментировал матч Музетти по телевидению. Он не одобрил поступок Лоренцо, но указал, что итальянец извинился перед всеми, кого могли задеть его действия. Судья решил не дисквалифицировать итальянца, не требовал подобного и его соперник Фрэнсис Тиафо. Это вполне разумно, однако прецедент Новака Джоковича пятилетней давности не позволяет относиться к данному моменту как к проходному. Многие считают, что Новак тогда не заслужил отстранения в Нью-Йорке.

Возможно, теперь именно случай Музетти рефери будут брать за основу при выборе наказания игроков в аналогичных ситуациях. Всё-таки необходимо учитывать фактор эмоций теннисистов на корте. В идеале нужно быть абсолютно сдержанным, но не всегда получается даже у легенд уровня Джоковича. Обслуживающий персонал находится очень близко, поэтому иногда могут возникнуть различные инциденты. Новаку это не вернёт шанс побороться за титул US Open – 2020, однако может помочь другим игрокам избежать излишне сурового наказания в будущем.