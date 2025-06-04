В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В среду завершатся четвертьфиналы. В них сразится и россиянка.

Киз и Гауфф бьются за 1/2 финала «РГ»! Мирра ждёт матча, а ещё сыграет Джокович. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже завершаются четвертьфиналы. В одиночном разряде будет проведено четыре матча: два у мужчин в верхней половине сетки и два – у женщин в нижней. Сегодня, 4 июня, Мирра Андреева (шестой номер посева) сразится с обладательницей уайлд-кард Лоис Буассон, а в американском дерби Мэдисон Киз (7) и Кори Гауфф (2) разыграют ещё одну путёвку в полуфинал. У мужчин в этот день Янник Синнер (1) сыграет с Александром Бубликом, а Новак Джокович (6) – с Александром Зверевым (3).