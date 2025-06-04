Киз и Гауфф бьются за 1/2 финала «РГ»! Мирра ждёт матча, а ещё сыграет Джокович. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже завершаются четвертьфиналы. В одиночном разряде будет проведено четыре матча: два у мужчин в верхней половине сетки и два – у женщин в нижней. Сегодня, 4 июня, Мирра Андреева (шестой номер посева) сразится с обладательницей уайлд-кард Лоис Буассон, а в американском дерби Мэдисон Киз (7) и Кори Гауфф (2) разыграют ещё одну путёвку в полуфинал. У мужчин в этот день Янник Синнер (1) сыграет с Александром Бубликом, а Новак Джокович (6) – с Александром Зверевым (3).
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Расписание среды
Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются матчи 1/4 финала. Среди прочих теннисистов на корты выйдет Мирра Андреева в одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.
- 4 июня 2025
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- 3 июня 2025
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