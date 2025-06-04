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Ролан Гаррос 2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Джокович, Синнер, Бублик, Гауфф, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Киз и Гауфф бьются за 1/2 финала «РГ»! Мирра ждёт матча, а ещё сыграет Джокович. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2025, онлайн-трансляция
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В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В среду завершатся четвертьфиналы. В них сразится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже завершаются четвертьфиналы. В одиночном разряде будет проведено четыре матча: два у мужчин в верхней половине сетки и два – у женщин в нижней. Сегодня, 4 июня, Мирра Андреева (шестой номер посева) сразится с обладательницей уайлд-кард Лоис Буассон, а в американском дерби Мэдисон Киз (7) и Кори Гауфф (2) разыграют ещё одну путёвку в полуфинал. У мужчин в этот день Янник Синнер (1) сыграет с Александром Бубликом, а Новак Джокович (6) – с Александром Зверевым (3).

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 12:00 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 13:30 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 15:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Live Даниил Сальников

Расписание среды

Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются матчи 1/4 финала. Среди прочих теннисистов на корты выйдет Мирра Андреева в одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.

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