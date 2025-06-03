Алькарас идёт за вторым «Ролан Гаррос» подряд! В полуфинале Карлос сыграет с Музетти

10-й игровой день на «Ролан Гаррос» подошёл к концу. Во вторник, 3 июня, в Париже завершились первые мужские четвертьфиналы. В них приняли участие Лоренцо Музетти (седьмой номер рейтинга), Фрэнсис Тиафо (16), Томми Пол (12) и Карлос Алькарас (2).

Тиафо и Пол возрождают американский теннис на грунте: парни стали первыми представителями США на стадии 1/4 финала «Ролан Гаррос» с 2003 года после Андре Агасси. Оба в хорошей форме прошли в Париже первую неделю, но за путёвку в полуфинал поборолись с серьёзнейшими визави.

Первым на корт в этот игровой день вышел Фрэнсис Тиафо. Ему в соперники достался Лоренцо Музетти – седьмой номер рейтинга ATP, финалист «Мастерса» в Монте-Карло, полуфиналист супертурниров в Мадриде и Риме. В общем, оппонент не из простых. Хотя по счёту личных встреч Лоренцо Фрэнсису уступал – 2-3.

Встречу в Париже итальянец начал бодро: играл первым номером, был активен, надёжен и более лёгок в передвижении по корту. Музетти в первом же гейме на приёме сделал брейк и преимущество по счёту уже не упустил. Лоренцо в целом редко в последнее время проигрывает стартовый сет. Четвертьфинальный матч с Тиафо не стал исключением – №7 в мире забрал первую партию за 34 минуты и со счётом 6:2.

Лоренцо Музетти и Фрэнсис Тиафо Фото: Adam Pretty/Getty Images

Во второй партии Музетти начал суетиться, так как его соперник стал подавать более надёжно и раздражать постоянными дропшотами. Лоренцо в этот момент будто прилипал ногами к корту и долго не мог понять, как же с этими укороченными от Фрэнсиса справиться.

Ещё в этом сете Музетти попал в неоднозначный инцидент: при счёте 3:5 Лоренцо стал от болбоя принимать мячи, но один из них пнул ногой, попав в линейного судью. За это итальянец получил только предупреждение. Хотя теннисный мир предположил, что Лоренцо мог схлопотать наказание и посерьёзнее.

«Вау, Музетти очень повезло, что он все ещё находится на корте. Ты не можешь ударить по мячу так, чтобы он попал в судью на линии, и не быть при этом дисквалифицированным», – отреагировала в социальных сетях победительница четырёх турниров «Большого шлема» в паре Ренне Стаббс.

Инцидент с Лоренцо Музетти Фото: Кадр из трансляции

Вторая партия в итоге со счётом 6:4 осталась за Тиафо. К третьему сету у обоих игроков снизился уровень тенниса и полетели невынужденные. В середине этой партии Фрэнсис продолжал мучить соперника укороченными, но при этом стал больше ошибаться на подаче. А Лоренцо в то время, когда его оппонент разбирался с одним из ключевых своих компонентов игры, задвигал ногами, начал догонять 90% из того, что посылал ему американец. В итоге Тиафо не нашёл никакой иной схемы, которой смог бы вновь смутить Музетти.

Одним из ключевых в этом матче стал последний розыгрыш в третьей партии. Фрэнсис на своей подаче при счёте 5:6, 15:40 отлично поддавил Лоренцо на задней, нагружал его бэкхенд, а в один момент даже потянул итальянца вперёд хорошим дропшотом, однако быстрые ноги Музетти позволили ему добежать и фирменным одноручным бэкхендом завершить сет в свою пользу.

К четвёртой партии Тиафо почти перестал рисковать, а обострял только тогда, когда это делал Музетти. Американец стал распылять внимание, пару раз поспорил с судьёй из-за неоднозначных следов, но перезагрузиться так и не смог.

Лоренцо выиграл этот матч за 2 часа 47 минут и с итоговым счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Итальянец впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Там он ожидал победителя встречи, которая завершила игровой день на корте Филиппа Шатрье.

А это был поединок с интригующей афишей «Карлос Алькарас – Томми Пол». Парни играли друг с другом шесть раз: четырежды победа досталась испанцу и дважды – американцу. Единственный матч, который теннисисты провели на грунте, состоялся в четвертьфинале Олимпиады в прошлом году. Тогда Карлос победил со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Алькарас и эту встречу начал на невероятном уровне, в безукоризненной форме, с чемпионским настроем. Сложным и долгим, почти 10-минутным выдался второй гейм в первой партии. Тогда Томми был на подаче, классно бил с форхенда и максимально на задней напрягал Карлоса, не позволяя тому реализовывать брейк-пойнты. Правда, испанец с четвёртой попытки всё же подачу американца забрал. А затем – ещё одну. И ещё. И стартовый сет Карлитос за полчаса оставил за собой – 6:0.

Во второй партии Алькарас вновь был безупречен, максимально забегал под форхенд и тащил всё. Этот сет испанец забрал чуть быстрее, за 24 минуты. Однако Пол всё же смог взять «гейм престижа» (6:1), а в перерыве ушёл в подтрибунку.

Томми Пол Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Пауза между сетами помогла Томми перезарядиться самому, выиграть немного больше времени и сбить Карлоса. В третьей партии испанец стал чаще ошибаться – спустя пару геймов у Алькараса было втрое больше невынужденных по сравнению с Полом. Но эта ситуация для второй ракетки мира оказалась рабочей.

Карлос без особых проблем завершил этот матч в трёх сетах – 6:0, 6:1, 6:4. На это у него ушло всего за 1 час 34 минуты.

Для Алькараса это 20-я победа на грунте в этом году – по данному показателю испанец лидирует в ATP-туре. Карлос вышел в седьмой полуфинал на турнире «Большого шлема» и третий год подряд добрался до этой стадии в Париже.

Карлос продолжает защиту титула, и путёвку в финал он разыграет с Лоренцо Музетти.

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