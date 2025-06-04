Мирра проиграла главной сенсации «Ролан Гаррос». Французские трибуны вывели её из себя

Во вторник, 3 июня, на «Ролан Гаррос» — 2025 стартовали четвертьфинальные матчи. Накануне в женском одиночном разряде путёвки в полуфинальную стадию добыли представительница Беларуси Арина Соболенко и польская теннисистка Ига Швёнтек. В первом запуске 27-летняя Соболенко выбила из борьбы китаянку Чжэн Циньвэнь, а следом 24-летняя Швёнтек переиграла украинку Элину Свитолину. Оба матча завершились в двух сетах.

Днём позже за выход в следующую стадию французского мэйджора предстояло сражаться Мирре Андреевой. Год назад на тот момент ещё не достигшая своего совершеннолетия совсем ещё юная россиянка произвела настоящий фурор на французских кортах. Будучи 17-летней спортсменкой, Мирре удалось впервые в карьере добраться до полуфинала взрослого «Шлема». В четвертьфинале Андреева одержала сенсационную победу над Соболенко, после чего в следующем круге уступила итальянке Жасмин Паолини. Однако выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024 остаётся лучшим результатом в карьере Мирры на «Шлемах».

При этом прошлогодний успех обязывал россиянку, которой месяц назад исполнилось 18 лет, в этом году защищать очки за тот полуфинал. Соперницей Мирры по четвертьфиналу «РГ»-2025 стала местная теннисистка Лоис Буассон, которая по праву завоевала статус главной сенсации нынешнего турнира. До начала домашнего мэйджора 22-летняя Буассон никогда не выступала в основной сетке ТБШ и занимала только 361-ю позицию в мировом рейтинге, которая не позволяла ей претендовать на участие в турнире.

Поэтому в основную сетку Лоис попала лишь благодаря уайлд-кард от организаторов её родного «Шлема». Уже в первом круге Буассон с лихвой оправдала оказанное её доверие, сумев зачехлить 24-ю сеяную представительницу Бельгии Элисе Мертенс. Во втором и третьем кругах Лоис прошла ещё двух не столь топовых соперниц, а наиболее статусную победу на данный момент в своей карьере она одержала в четвёртом круге, в упорной борьбе сломив сопротивление третьей ракетки мира американки Джессики Пегулы.

В свою очередь, посеянная под шестым номером Андреева довольно уверенно добралась до четвертьфинальной стадии, не потеряв ни сета за четыре круга. На старте французского мэйджора Мирра одержала лёгкие победы над испанкой Кристиной Букшей и американкой Эшлин Крюгер, после чего также в двух партиях расправилась с двумя бывшими соотечественницами – представляющими Казахстан и Австралию соответственно Юлией Путинцевой и Дарьей Касаткиной. Благодаря последней победе россиянка стала самой молодой теннисисткой XXI века, попавшей в два четвертьфинала «РГ» подряд.

Уже третий гейм в стартовом сете принёс первый в матче брейк, автором которого стала Мирра – 2:1. Чтобы подтвердить преимущество, россиянке пришлось выдержать непростое испытание и пройти через несколько «ровно». Причём Мирра самостоятельно организовала для себя все проблемы в четвёртом гейме, допустив две подряд двойные ошибки. Но это препятствие было преодолено – 3:1.

Следом Андреева могла делать ещё раз забирать чужую подачу, однако на брейковом мяче Лоис смогла найти оригинальное решение, исполнив шикарный укороченный под самую сетку. Теперь уже Буассон прошла через несколько «ровно», удержав свой гейм – 3:2. А затем Лоис сделала ответный брейк, сумев собрать серию невынужденных ошибок в исполнении Мирры – 3:3.

Очевидно, что, несмотря на все успехи француженки на домашнем турнире, именно Мирра считалась фаворитом встречи. Наверняка осознавала это и сама россиянка, что влекло за собой дополнительный груз ответственности, который лежал на плечах 18-летней теннисистки. Упустив завоёванное преимущество, Мирра проявила характер и моментально сделала ещё один брейк, поставив точку в седьмом гейме роскошным приёмом навылет – 4:3.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

При этом каждый выигранный гейм продолжал даваться Андреевой с большим трудом. В восьмом гейме счёт на подаче россиянки снова был «ровно», и Мирре вновь пришлось приложить огромные усилия, чтобы не упустить преимущества. При счёте «больше» Мирра выполнила великолепный удар слева из угла корта точно во внешний край боковой линии, сопроводив выигранный розыгрыш целой бурей эмоций – 5:3.

Неистовая поддержка домашних трибун помогла Буассон отыграть сетбол на своей подаче, заставив Мирру выйти подавать на партию. И вот с этой задачей справиться у Андреевой не получилось – четыре свои ошибки в пяти розыгрышах снова привели к восстановлению равновесия в стартовом сете – 5:5. Буассон поймала кураж и продолжала демонстрировать свой лучший теннис в жизни, питаясь поддержкой трибун. Лоис взяла и следующий гейм, впервые за очень долгое время сумев повести в сете – 5:6.

Чем в игре француженки восхитился сам Кафельников? Кафельников высоко оценил один из игровых элементов Буассон в матче с Миррой Андреевой

Чтобы заработать право на тай-брейк, в 12-м гейме россиянке пришлось подавать на протяжении 12 (!) минут и отыгрывать два сетбола. Получилось, вследствие чего судьба сумасшедшего сета решалась на тай-брейке, который вышел таким же волнообразным, как и вся партия. Мирра вела 2:0, уступала 3:5, имела сетбол при 6:5, однако всё-таки потерпела неудачу – 6:7 (6:8). В общей сложности упустив в ходе этой партии два сетбола, Мирра очень обидным образом впервые на турнире потеряла сет.

Лоис Буассон Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Немного сумев оправиться от разочарования из-за тяжёлой потери сета, Мирра выдала неплохой отрезок, впервые в матче получив преимущество в три гейма – 3:0. Но противостояние Андреевой с собой, соперницей и французскими трибунами продолжалось. Постоянные крики под руку во время её подач выводили россиянку из себя. На протяжении всего поединка Мирра жаловалась судье на вышке, та делала постоянные предупреждения болельщикам, но вполне естественно, что ситуация в этом плане никак не менялась, ведь теннисный арбитр не имеет никакого влияния на трибуны.

Мирра никак не могла установить контроль над своими эмоциями, продолжала сыпать двойными и прочими ошибками в абсолютно невероятном количестве, что привело к новой потере подачи – 3:3. В седьмом гейме Мирра окончательно вышла из себя и получила предупреждение за то, что запустила мячом в сторону трибун после очередной грубейшей ошибки, а через несколько десятков секунд россиянка отдала четвёртый гейм подряд, вновь потеряв подачу – 3:4.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Оказавшись в двух шагах от поражения, россиянка пыталась зацепиться за возвращение в матч, однако упустила два брейк-пойнта, проиграв ещё и пятый гейм кряду – 3:5. А за ним последовал и шестой – 6:7, 3:6. Мирра Андреева завершила свой путь в женском одиночном разряде, остановившись в этом году на стадии четвертьфинала. Буассон же стала третьей теннисисткой в Открытой Эре, вышедшей в полуфинал на первом ТБШ в карьере, после Моники Селеш и Дженнифер Каприати. На следующей неделе Буассон дебютирует в топ-100 – она поднимется минимум до 68-й строчки рейтинга.

Следующей соперницей Лоис на кортах «Ролан Гаррос» станет американская теннисистка Кори Гауфф, нанёсшая сегодня первое в сезоне поражение на «Шлемах» соотечественнице Мэдисон Киз. Текущий год Мэдисон начала с титула на Australian Open – 2025, но сегодня она не смогла пробиться в полуфинал французского мэйджора, уступив в американском дерби Кори Гауфф – 7:6, 4:6, 1:6.

Невероятно драматичным получился первый сет, в котором Киз стремительно захватила весомое преимущество. В стартовой партии Мэдисон вела 4:1 с двумя брейками и даже лидировала 40:15 в гейме на своей подаче. Однако Гауфф ценой невероятных усилий удалось вернуться в борьбу и даже вырваться вперёд – 4:5. В дальнейшем две американки удерживали свои подачи, в результате сумев добраться до тай-брейка, где Киз оказалась сильнее на балансе – 7:6 (8:6). Для Кори этот сет стал первым проигранным на всём турнире.

Мэдисон Киз Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На старте второй партии ход встречи резким образом переменился. В первом же гейме Гауфф заработала четыре брейк-пойнта, но в тот момент упустила все свои шансы. Впрочем, уже спустя 10 минут Кори всё-таки удалось впервые в матче выйти вперёд с брейком – 1:2. На этом отрезке встречи игра на своей подаче стала даваться Мэдисон с огромным трудом, и вскоре она ещё раз позволила Кори сделать брейк – 1:4.

И тут произошёл очередной сценарный разворот в этом четвертьфинале. Как и в первом сете, вроде бы огромное преимущество в два брейка испарилось буквально в считаные минуты. Теперь уже 21-летняя Гауфф, заработав значительный отрыв, ослабила хватку и проиграла три следующих гейма – 4:4. Киз выравняла ситуацию в сете, вот только сделать следующий шаг у неё не получилось – ещё один брейк и 6:4 в пользу Гауфф.

Кори Гауфф Фото: ​Adam Pretty/Getty Images

Судьба американской разборки в четвертьфинале грунтового мэйджора решилась в третьем сете, в начале которого Гауфф снова повела с двумя быстрыми брейками – 1:4. В первой и второй партиях преимущество в два брейка каждый раз не означало комфортного завершения сета для лидирующей стороны, но в этот раз Кори проявила хладнокровие и не позволила Мэдисон возродить интригу – 6:1 в пользу Гауфф.

Таким образом, победная серия Мэдисон на турнирах «Большого шлема» оборвалась на отметке в 11 матчей. В свою очередь, финалистка «Ролан Гаррос» – 2022 Гауфф добралась до полуфинальной стадии на французском мэйджоре третий раз за всю карьеру (2022, 2024, 2025) и второй раз подряд (2024, 2025). Она стала самой молодой теннисисткой за 25 лет, которая выиграла 25 матчей на «Ролан Гаррос». В следующем круге Гауфф сразится с Буассон, претендующей на свой первый выход в финал на ТБШ.