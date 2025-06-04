«Мирра рухнула под давлением». Реакция на поражение Андреевой на «РГ» от 361-й ракетки

Сказка на «Ролан Гаррос» продолжается. Только, увы, не наша, а французская. 18-летняя Мирра Андреева, защищавшая очки за прошлогодний полуфинал, в этот раз покинула турнир на стадии 1/4 финала. Юная россиянка проиграла теннисистке, о которой до нынешнего «РГ» вообще никто ничего не знал. 22-летняя француженка, подгоняемая неистово болевшей за неё публикой, сотворила ещё одну сенсацию.

В первом сете Андреева дважды вела с брейком, но соперница утащила её в тай-брейк, отыграв сетбол. На тай-брейке Мирра упустила ещё один сетбол, а вскоре после этого — и всю партию. Во втором сете россиянка вела 3:0, но после этого не взяла ни одного гейма и пустила Буассон в полуфинал — 7:6 (8:6), 6:3.

Поражение Андреевой, чьи шансы на победу оценивались в 84%, объясняется не только теннисными причинами. Она играла не только против соперницы, но и против трибун, которые, понятное дело, поддерживали соотечественницу. Зрители кричали Мирре под руку, когда теннисистка готовилась подавать. Из-за всего этого 18-летняя спортсменка нервничала, ошибалась, а когда в сердцах выбила мяч на трибуны, получила предупреждение.

Что сказали в российском теннисном сообществе

Четырёхкратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Елена Веснина не ожидала, что физическая форма Буассон позволит ей бороться с Андреевой. «Француженка невероятно сильна и мощна физически. Я думала, что ей не будет хватать физики в розыгрышах с Миррой. Но она преуспевала в этом.

Обидный первый сет. Он просто не сложился у Мирры. Она здорово разыгрывала очко, а француженка неожиданно достала и кинула свечку. У соперницы многое залетало. Понятно, что все были за неё. Буассон была вдохновлённой. Мирре было сложно с этим справиться. Жаль, что не получилось, но это опыт. Бывают такие матчи, когда есть давление. Француженке же нечего было терять. Буассон показала уровень игрока топ-10», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Двукратный победитель мэйджоров Евгений Кафельников отметил мощный форхенд Буассон и заявил, что Андреева сама виновата в поражении. «По тому, как играет француженка, для меня абсолютно неудивительно, что такой результат. Понятно, что это не 361-я ракетка мира. Очень хорошо играет на грунте, феноменальный удар справа. Я посмотрел впервые игру Буассон — меня очень впечатлила её игра. Хотелось бы, чтобы Мирра выиграла. Но для женского тенниса в целом и самого «Ролан Гаррос» неплохо, что француженка вышла в полуфинал. Есть сожаление, но для всего женского тенниса это относительно неплохо.

Обидно за Мирру. Были все шансы. Честно говоря, я затрудняюсь ответить, что произошло с середины первого сета. Мирра держала соперницу в своих руках, но потом отдала несколько невынужденных геймов — француженка поверила, что она может играть. Поначалу такого ощущения у неё не было. Мирра сама виновата в произошедшем. Конечно, это опыт. На таких матчах учатся. Может, для её будущего хорошо, что такой матч приключился», — такое мнение высказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отметил, что тем и прекрасен теннис, в котором есть место таким историям. «Вряд ли кто-нибудь ещё неделю назад мог предположить, что Луис Буассон сможет совершить такой стремительный прорыв и обыграть подряд сразу столько намного выше стоящих в классификации соперниц. Тем и прекрасен теннис, что в нём всегда есть место таким историям», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева предположила, что главными причинами поражения стали юный возраст Андреевой и поддержка, которую трибуны оказывали Буассон. «Для меня поражение Андреевой от Буассон — сенсация. Практически все настроились на полуфинал Мирры с Гауфф. Но возраст и поддержка французских болельщиков сыграли свою роль. В первом сете они мешали Андреевой, и Мирра из-за этого жаловалась судье. Уже во втором сете Мирра собралась и играла очень грамотно. Но спичка может загореться в любой момент. После пары криков зрителей Андреевой не удавалось сдерживать эмоции, поэтому пошли ошибки и спад. К сожалению, Мирра покинула одиночный разряд «Ролан Гаррос».

При этом у Андреевой есть шансы перефокусироваться на парный разряд. Огромный плюс, что Диана Шнайдер раньше покинула турнир в одиночке и может взять на себя роль более восстановленного игрока и повести за собой вперёд. Будет очень приятно, если Мирра сможет забыть поражение от Буассон победой над Эррани и Паолини. У Андреевой есть полтора дня, чтобы всё забыть и восстановиться. С итальянскими болельщиками Мирре будет попроще», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский считает, что в игре Андреевой не хватало остроты. «Совершенно удивительный результат. Есть некоторое разочарование. В ответственные моменты не хватило той игры, которую мы ожидали от Мирры. Не хватило остроты. Она начинала осторожничать, тем самым давая Буассон возможности. Я выделял у Мирры достаточно быструю, уверенную в решающие моменты игру. Сегодня немного не получилось.

В первом сете вела 5:3. Дальше при 6:5 дала две совершенно непонятные двойные ошибки. Это необъяснимо для меня. Может, где-то перегорела и уже внутри себя обыграла соперницу. Может, не ожидала такого сопротивления. Но результат есть результат. Надо отдать должное Буассон — очень хорошо провела весь матч», — предположил Ольховский в интервью «Чемпионату».

Что написали в соцсетях о матче

На просторах Сети, как обычно бывает после таких громких матчей, победительница удостоилась большего количества отзывов, чем проигравшая. Но и про Мирру не забыли.

«Мирра извлечёт уроки из этого опыта, но смотреть на это было очень тяжело… Невероятно. Нет слов. Этот спорт просто безумный», — признался журналист Жозе Моргаду.

«История Буассон продолжается, и я бы даже сказал, что Андреева — первая претендентка на титул, покинувшая «РГ» в одиночном разряде (в сетке уже были поражения, однако не такие значимые). Отбившись в дебюте, Мирра рухнула под давлением, ну и зрители тоже сыграли свою роль», — подчеркнул журналист Дамиан Куст.

Мирра Андреева и Лоис Буассон Фото: Adam Pretty/Getty Images

«Какая невероятная история. Андреева не смогла справиться с публикой в конце, но какое выступление Буассон… Она сделала то, что многим французским игрокам с трудом удавалось в прошлом, — преуспела под давлением на крупном турнире», — восхищается журналист Саймон Кэмберс.

«Лоис Буассон. Запомните это имя», — такой лаконичный пост оставили в пресс-службе «Ролан Гаррос».

«Одна из самых безумных историй в истории тенниса становится всё более безумной. Обладательница уайлд-кард Лоис Буассон, занимающая 361-е место, вышла в полуфинал своего первого мэйджора», — удивился журналист Кристофер Клэри.

«Лоис Буассон… Был ли когда-нибудь в теннисе более удивительный выход в полуфинал мэйджора?» — задаётся вопросом журналист Рэнди Уокер.

«Невероятная сила духа в трудные моменты. Играла бесстрашно с мощным форхендом. Использовала энергию публики. Использовала неуверенность/разочарование Мирры», — так прокомментировали игру Буассон создатели приложения Tennis One.

Шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс указала на один из ключевых моментов второго сета. При счёте 3:3, 40:0 на подаче Буассон француженка остановила розыгрыш, посчитав, что удар Андреевой не попал в корт. Судья спустилась с вышки, проверила отметку и зафиксировала аут. Мирра расстроилась и начала спорить с судьёй.

«Андрееву подставили. Мирра была права, там была ещё одна отметка от мяча, и именно её учли и решили, что это аут. Когда же у нас появится электронная система определения линии?!» — написала Стаббс.

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«Хотя Лоис заслуживает похвалы, мы должны признать, насколько сильно Мирра всё упустила. Последние шесть геймов были ментальной капитуляцией. Но ей всего 18! В первом сете было больше нервов/напряжения на форхенде, и Лоис была смелее», — отметил аналитик из Tennis One, известный как Vansh.

А что там с рейтингом?

Если бы Мирра победила, то впервые в карьере стала бы пятой ракеткой мира с перспективой выхода на четвёртую строчку. Однако поражение оставило её на шестом месте. А если Ига Швёнтек выйдет в финал, то Андреева по итогам турнира потеряет одну позицию и станет седьмой. Что касается Буассон, то она с 361-й строчки взлетит как минимум на 292 места и ворвётся в топ-70. Разумеется, в случае дальнейших побед на «Ролан Гаррос» француженка окажется ещё выше. Лоис стала первой француженкой в Открытую эру, которая пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» в статусе обладателя уайлд-кард. И всего лишь третьей теннисисткой с 1980 года, которая на своём первом мэйджоре вышла в полуфинал, — после Моники Селеш («РГ»-1989) и Дженнифер Каприати («РГ»-1990).