Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос 2025: сенсационное поражение Мирры Андреевой от 361-й ракетки мира Лоис Буассон, реакция, слова

«Мирра рухнула под давлением». Реакция на поражение Андреевой на «РГ» от 361-й ракетки
Александр Насонов
Реакция на поражение Мирры Андреевой на «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии
В теннисном мире отмечают, что француженка победила не в последнюю очередь благодаря зрителям.

Сказка на «Ролан Гаррос» продолжается. Только, увы, не наша, а французская. 18-летняя Мирра Андреева, защищавшая очки за прошлогодний полуфинал, в этот раз покинула турнир на стадии 1/4 финала. Юная россиянка проиграла теннисистке, о которой до нынешнего «РГ» вообще никто ничего не знал. 22-летняя француженка, подгоняемая неистово болевшей за неё публикой, сотворила ещё одну сенсацию.

В первом сете Андреева дважды вела с брейком, но соперница утащила её в тай-брейк, отыграв сетбол. На тай-брейке Мирра упустила ещё один сетбол, а вскоре после этого — и всю партию. Во втором сете россиянка вела 3:0, но после этого не взяла ни одного гейма и пустила Буассон в полуфинал — 7:6 (8:6), 6:3.

Материалы по теме
Мирра проиграла главной сенсации «Ролан Гаррос». Французские трибуны вывели её из себя
Мирра проиграла главной сенсации «Ролан Гаррос». Французские трибуны вывели её из себя

Поражение Андреевой, чьи шансы на победу оценивались в 84%, объясняется не только теннисными причинами. Она играла не только против соперницы, но и против трибун, которые, понятное дело, поддерживали соотечественницу. Зрители кричали Мирре под руку, когда теннисистка готовилась подавать. Из-за всего этого 18-летняя спортсменка нервничала, ошибалась, а когда в сердцах выбила мяч на трибуны, получила предупреждение.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

Что сказали в российском теннисном сообществе

Четырёхкратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Елена Веснина не ожидала, что физическая форма Буассон позволит ей бороться с Андреевой. «Француженка невероятно сильна и мощна физически. Я думала, что ей не будет хватать физики в розыгрышах с Миррой. Но она преуспевала в этом.

Обидный первый сет. Он просто не сложился у Мирры. Она здорово разыгрывала очко, а француженка неожиданно достала и кинула свечку. У соперницы многое залетало. Понятно, что все были за неё. Буассон была вдохновлённой. Мирре было сложно с этим справиться. Жаль, что не получилось, но это опыт. Бывают такие матчи, когда есть давление. Француженке же нечего было терять. Буассон показала уровень игрока топ-10», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Двукратный победитель мэйджоров Евгений Кафельников отметил мощный форхенд Буассон и заявил, что Андреева сама виновата в поражении. «По тому, как играет француженка, для меня абсолютно неудивительно, что такой результат. Понятно, что это не 361-я ракетка мира. Очень хорошо играет на грунте, феноменальный удар справа. Я посмотрел впервые игру Буассон — меня очень впечатлила её игра. Хотелось бы, чтобы Мирра выиграла. Но для женского тенниса в целом и самого «Ролан Гаррос» неплохо, что француженка вышла в полуфинал. Есть сожаление, но для всего женского тенниса это относительно неплохо.

Обидно за Мирру. Были все шансы. Честно говоря, я затрудняюсь ответить, что произошло с середины первого сета. Мирра держала соперницу в своих руках, но потом отдала несколько невынужденных геймов — француженка поверила, что она может играть. Поначалу такого ощущения у неё не было. Мирра сама виновата в произошедшем. Конечно, это опыт. На таких матчах учатся. Может, для её будущего хорошо, что такой матч приключился», — такое мнение высказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Julian Finney/Getty Images

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отметил, что тем и прекрасен теннис, в котором есть место таким историям. «Вряд ли кто-нибудь ещё неделю назад мог предположить, что Луис Буассон сможет совершить такой стремительный прорыв и обыграть подряд сразу столько намного выше стоящих в классификации соперниц. Тем и прекрасен теннис, что в нём всегда есть место таким историям», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева предположила, что главными причинами поражения стали юный возраст Андреевой и поддержка, которую трибуны оказывали Буассон. «Для меня поражение Андреевой от Буассон — сенсация. Практически все настроились на полуфинал Мирры с Гауфф. Но возраст и поддержка французских болельщиков сыграли свою роль. В первом сете они мешали Андреевой, и Мирра из-за этого жаловалась судье. Уже во втором сете Мирра собралась и играла очень грамотно. Но спичка может загореться в любой момент. После пары криков зрителей Андреевой не удавалось сдерживать эмоции, поэтому пошли ошибки и спад. К сожалению, Мирра покинула одиночный разряд «Ролан Гаррос».

При этом у Андреевой есть шансы перефокусироваться на парный разряд. Огромный плюс, что Диана Шнайдер раньше покинула турнир в одиночке и может взять на себя роль более восстановленного игрока и повести за собой вперёд. Будет очень приятно, если Мирра сможет забыть поражение от Буассон победой над Эррани и Паолини. У Андреевой есть полтора дня, чтобы всё забыть и восстановиться. С итальянскими болельщиками Мирре будет попроще», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
МиДи — снова в полуфинале «Шлема»! На «РГ» их опять ждут итальянские чемпионки ОИ
МиДи — снова в полуфинале «Шлема»! На «РГ» их опять ждут итальянские чемпионки ОИ

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский считает, что в игре Андреевой не хватало остроты. «Совершенно удивительный результат. Есть некоторое разочарование. В ответственные моменты не хватило той игры, которую мы ожидали от Мирры. Не хватило остроты. Она начинала осторожничать, тем самым давая Буассон возможности. Я выделял у Мирры достаточно быструю, уверенную в решающие моменты игру. Сегодня немного не получилось.

В первом сете вела 5:3. Дальше при 6:5 дала две совершенно непонятные двойные ошибки. Это необъяснимо для меня. Может, где-то перегорела и уже внутри себя обыграла соперницу. Может, не ожидала такого сопротивления. Но результат есть результат. Надо отдать должное Буассон — очень хорошо провела весь матч», — предположил Ольховский в интервью «Чемпионату».

Что написали в соцсетях о матче

На просторах Сети, как обычно бывает после таких громких матчей, победительница удостоилась большего количества отзывов, чем проигравшая. Но и про Мирру не забыли.

«Мирра извлечёт уроки из этого опыта, но смотреть на это было очень тяжело… Невероятно. Нет слов. Этот спорт просто безумный», — признался журналист Жозе Моргаду.

«История Буассон продолжается, и я бы даже сказал, что Андреева — первая претендентка на титул, покинувшая «РГ» в одиночном разряде (в сетке уже были поражения, однако не такие значимые). Отбившись в дебюте, Мирра рухнула под давлением, ну и зрители тоже сыграли свою роль», — подчеркнул журналист Дамиан Куст.

Мирра Андреева и Лоис Буассон

Мирра Андреева и Лоис Буассон

Фото: Adam Pretty/Getty Images

«Какая невероятная история. Андреева не смогла справиться с публикой в конце, но какое выступление Буассон… Она сделала то, что многим французским игрокам с трудом удавалось в прошлом, — преуспела под давлением на крупном турнире», — восхищается журналист Саймон Кэмберс.

«Лоис Буассон. Запомните это имя», — такой лаконичный пост оставили в пресс-службе «Ролан Гаррос».

«Одна из самых безумных историй в истории тенниса становится всё более безумной. Обладательница уайлд-кард Лоис Буассон, занимающая 361-е место, вышла в полуфинал своего первого мэйджора», — удивился журналист Кристофер Клэри.

«Лоис Буассон… Был ли когда-нибудь в теннисе более удивительный выход в полуфинал мэйджора?» — задаётся вопросом журналист Рэнди Уокер.

«Невероятная сила духа в трудные моменты. Играла бесстрашно с мощным форхендом. Использовала энергию публики. Использовала неуверенность/разочарование Мирры», — так прокомментировали игру Буассон создатели приложения Tennis One.

Шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс указала на один из ключевых моментов второго сета. При счёте 3:3, 40:0 на подаче Буассон француженка остановила розыгрыш, посчитав, что удар Андреевой не попал в корт. Судья спустилась с вышки, проверила отметку и зафиксировала аут. Мирра расстроилась и начала спорить с судьёй.

«Андрееву подставили. Мирра была права, там была ещё одна отметка от мяча, и именно её учли и решили, что это аут. Когда же у нас появится электронная система определения линии?!» — написала Стаббс.

Материалы по теме
Фото
Стали известны подробности разговора Мирры Андреевой с судьёй по ходу 1/4 финала «РГ»

«Хотя Лоис заслуживает похвалы, мы должны признать, насколько сильно Мирра всё упустила. Последние шесть геймов были ментальной капитуляцией. Но ей всего 18! В первом сете было больше нервов/напряжения на форхенде, и Лоис была смелее», — отметил аналитик из Tennis One, известный как Vansh.

А что там с рейтингом?

Если бы Мирра победила, то впервые в карьере стала бы пятой ракеткой мира с перспективой выхода на четвёртую строчку. Однако поражение оставило её на шестом месте. А если Ига Швёнтек выйдет в финал, то Андреева по итогам турнира потеряет одну позицию и станет седьмой. Что касается Буассон, то она с 361-й строчки взлетит как минимум на 292 места и ворвётся в топ-70. Разумеется, в случае дальнейших побед на «Ролан Гаррос» француженка окажется ещё выше. Лоис стала первой француженкой в Открытую эру, которая пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» в статусе обладателя уайлд-кард. И всего лишь третьей теннисисткой с 1980 года, которая на своём первом мэйджоре вышла в полуфинал, — после Моники Селеш («РГ»-1989) и Дженнифер Каприати («РГ»-1990).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android