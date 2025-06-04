Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос 2025: Мирра Андреева пострадала из-за судейской ошибки в 1/4 финала с француженкой Лоис Буассон, эксперты возмущены

«Французы вырежут это видео». Легенда тенниса возмущена, что Мирру засудили на «РГ»
Михаил Георгиев
Мирра Андреева пострадала из-за судейской ошибки
Аудио-версия:
Комментарии
В важнейший момент второго сета судья на вышке приняла решение в пользу Лоис Буассон, что привело к проигранной подаче россиянки.

​Россиянка Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» уступила француженке Лоис Буассон (6:7, 3:6). Обидное поражение для Андреевой, ведь шестая ракетка мира была абсолютным фаворитом в противостоянии с занимающей 361-е место в рейтинге WTA Буассон.

Лоис творит чудеса на домашнем турнире, но всё-таки у Мирры были шансы дожать её. Андреева упустила два сетбола в первой партии, в том числе отдала свою подачу в переломном 10-м гейме при 5:5.

Материалы по теме
Мирра проиграла главной сенсации «Ролан Гаррос». Французские трибуны вывели её из себя
Мирра проиграла главной сенсации «Ролан Гаррос». Французские трибуны вывели её из себя

Стартовый сет стал во многом определяющим в этом матче, но во второй партии шанс отыграться у россиянки оставался. Андреева сталкивалась с давлением французских трибун, что было вполне ожидаемо и приводило к некоторым невынужденным ошибкам. Однако не обошлось и без противоречивого судейства. Причём в едва ли не важнейший момент встречи.

Во втором сете Мирра повела 3:0. Казалось, что она по-спортивному разозлилась и идёт за камбэком, но Буассон не посыпалась, сделала ответный брейк и выравняла положение. В седьмом гейме на подаче Мирры при счёте 3:3 0:30 Лоис остановила розыгрыш, посчитав, что удар россиянки не попал в корт. Судья на вышке Мириам Блэй спустилась, проверила отметку и зафиксировала аут.

Мирра Андреева спорит с судьёй Мириам Блэй

Мирра Андреева спорит с судьёй Мириам Блэй

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Андреева недоумевала из-за действий рефери.

«Лоис подняла палец и остановила розыгрыш, поэтому я спустилась», — объяснила свои действия Блэй.

«Но ведь мяч коснулся линии», — ответила Мирра.

С российской теннисисткой солидарна шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ренне Стаббс.

«При счёте 3:3 0:30 Андрееву засудили. Ясно видно, что мяч после удара отбросил грунт с линии. Мирра сказала судье: «Грунт слетел с линии», и она была права. Там был ещё один след от мяча, и это именно по нему определили аут. Когда уже у нас будет электронная система судейства!» — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

Буассон повела 40:0 и затем реализовала второй брейк-пойнт из трёх. Конечно, далеко не факт, что Мирра взяла бы седьмой гейм, даже если бы счёт стал 15:30, однако сделать россиянке это было бы куда проще. После этого момента Буассон явно получила прилив энергии на концовку и выиграла второй сет со счётом 6:3, повесив Андреевой «скрытую баранку».

Материалы по теме
«Мирра рухнула под давлением». Реакция на поражение Андреевой на «РГ» от 361-й ракетки
«Мирра рухнула под давлением». Реакция на поражение Андреевой на «РГ» от 361-й ракетки

В комментариях под постом Стаббс мнения разделились. Часть любителей тенниса поддержали Ренне, но некоторые утверждали, что момент был спорным и ошибка всё равно не оказала определяющего влияния на результат. Стаббс продолжала настаивать на своём, опубликовав видео эпизода и сделав скриншоты.

«Французы вырежут это видео, но я опубликую его здесь, и вы ясно увидите, что мяч коснулся линии. Федерация тенниса Франции, поставьте на «Ролан Гаррос» электронную систему повтора!» — негодовала Стаббс.

Мяч после удара Мирры Андреевой, вероятно, задел линию

Мяч после удара Мирры Андреевой, вероятно, задел линию

Фото: Кадры из трансляции

В какой-то степени Мирре не повезло с этим решением судьи, ведь оно действительно теоретически могло изменить ход встречи. Однако ошибки в теннисе случаются. Нужно учитывать и фактор давления французских трибун, которому могла подвергнуться рефери из Германии Мириам Блэй.

Прискорбный результат матча для 18-летней Мирры, но в то же время ценный опыт и хороший повод сделать надлежащие выводы, чтобы в следующий раз увереннее разбираться с соперницами и не зависеть от какого-то единичного спорного эпизода.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android