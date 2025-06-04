«Французы вырежут это видео». Легенда тенниса возмущена, что Мирру засудили на «РГ»

В важнейший момент второго сета судья на вышке приняла решение в пользу Лоис Буассон, что привело к проигранной подаче россиянки.

​Россиянка Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» уступила француженке Лоис Буассон (6:7, 3:6). Обидное поражение для Андреевой, ведь шестая ракетка мира была абсолютным фаворитом в противостоянии с занимающей 361-е место в рейтинге WTA Буассон.

Лоис творит чудеса на домашнем турнире, но всё-таки у Мирры были шансы дожать её. Андреева упустила два сетбола в первой партии, в том числе отдала свою подачу в переломном 10-м гейме при 5:5.

Стартовый сет стал во многом определяющим в этом матче, но во второй партии шанс отыграться у россиянки оставался. Андреева сталкивалась с давлением французских трибун, что было вполне ожидаемо и приводило к некоторым невынужденным ошибкам. Однако не обошлось и без противоречивого судейства. Причём в едва ли не важнейший момент встречи.

Во втором сете Мирра повела 3:0. Казалось, что она по-спортивному разозлилась и идёт за камбэком, но Буассон не посыпалась, сделала ответный брейк и выравняла положение. В седьмом гейме на подаче Мирры при счёте 3:3 0:30 Лоис остановила розыгрыш, посчитав, что удар россиянки не попал в корт. Судья на вышке Мириам Блэй спустилась, проверила отметку и зафиксировала аут.

Мирра Андреева спорит с судьёй Мириам Блэй Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Андреева недоумевала из-за действий рефери.

«Лоис подняла палец и остановила розыгрыш, поэтому я спустилась», — объяснила свои действия Блэй.

«Но ведь мяч коснулся линии», — ответила Мирра.

С российской теннисисткой солидарна шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ренне Стаббс.

«При счёте 3:3 0:30 Андрееву засудили. Ясно видно, что мяч после удара отбросил грунт с линии. Мирра сказала судье: «Грунт слетел с линии», и она была права. Там был ещё один след от мяча, и это именно по нему определили аут. Когда уже у нас будет электронная система судейства!» — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

Буассон повела 40:0 и затем реализовала второй брейк-пойнт из трёх. Конечно, далеко не факт, что Мирра взяла бы седьмой гейм, даже если бы счёт стал 15:30, однако сделать россиянке это было бы куда проще. После этого момента Буассон явно получила прилив энергии на концовку и выиграла второй сет со счётом 6:3, повесив Андреевой «скрытую баранку».

В комментариях под постом Стаббс мнения разделились. Часть любителей тенниса поддержали Ренне, но некоторые утверждали, что момент был спорным и ошибка всё равно не оказала определяющего влияния на результат. Стаббс продолжала настаивать на своём, опубликовав видео эпизода и сделав скриншоты.

«Французы вырежут это видео, но я опубликую его здесь, и вы ясно увидите, что мяч коснулся линии. Федерация тенниса Франции, поставьте на «Ролан Гаррос» электронную систему повтора!» — негодовала Стаббс.

Мяч после удара Мирры Андреевой, вероятно, задел линию Фото: Кадры из трансляции

В какой-то степени Мирре не повезло с этим решением судьи, ведь оно действительно теоретически могло изменить ход встречи. Однако ошибки в теннисе случаются. Нужно учитывать и фактор давления французских трибун, которому могла подвергнуться рефери из Германии Мириам Блэй.

Прискорбный результат матча для 18-летней Мирры, но в то же время ценный опыт и хороший повод сделать надлежащие выводы, чтобы в следующий раз увереннее разбираться с соперницами и не зависеть от какого-то единичного спорного эпизода.