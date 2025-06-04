«Надеюсь, после Уимблдона получу собаку. Будет снимать стресс». Мирра — о вылете с «РГ»

Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 уступила француженке Лоис Буассон, которая занимает 361-ю строчку в мировом рейтинге. На пресс-конференции после матча она рассказала, что сегодня сыграло ключевую роль и как она ждёт собаку, которая будет путешествовать с ней и снимать стресс.

«Если научусь весь матч не реагировать на трибуны, будет хорошо»

— Был тяжёлый матч, она очень хорошо играла. Было тяжело, но думаю, из этой недели я могу вынести много позитива. А ей желаю удачи дальше по турниру. У меня ещё пара, так что сейчас сфокусируюсь на ней.

— Трибуны очень горячо поддерживали свою соотечественницу, даже недовольно гудели вам в концовке, когда вы общались с судьёй на вышке. Расскажите, как вы это воспринимали?

— Я это ожидала, это нормально, что трибуны поддерживали француженку. Знала, что так и будет. В первом сете я хорошо с этим справлялась, не обращала внимания. Но с нервами и давлением потом это стало сложнее. Однако в любом случае я могу вынести из этого урок.

— За последние пару лет вы добились большого прогресса в контроле эмоций в тяжёлых ситуациях. Почему сегодня не смогли сдержаться, такого давно уже не было?

— Думаю, всё в целом. Я была недовольна некоторыми своими розыгрышами, ударами и решениями. Из-за давления трибун я порой не чувствовала себя уверенной в некоторых своих действиях. Всё это вместе сыграло роль. Но я вынесу из этого урок и сделаю всё возможное, чтобы в следующем важном матче так не было.

— А какие уроки вынесете, что бы сделали иначе в следующий раз в похожей ситуации?

— Как я не реагировала в первом сете на то, что кричат болельщики. Было бы здорово, если бы я смогла так делать весь матч. Но в некоторых моментах это было тяжелее. Если я научусь весь поединок не реагировать, будет хорошо. Однако пока что мне многому надо научиться.

— Насколько лучше своего рейтинга она сейчас играет? Оцените её реальный уровень.

— Знала, что она была где-то 150-й, но потом у неё случилась травма. Рейтинг — это рейтинг, будь у тебя пятый номер или 300-й, матч всё равно может быть тяжёлым и одинакового уровня. Так что я не фокусировалась на её рейтинге. Знала, как она будет играть, я знаю её давно по турниру W60 в Швейцарии. Сейчас она показывает, что она играет лучше своего рейтинга.

— В чём она доставляет вам больше всего проблем?

— У неё великолепная подача, отличный форхенд. Кажется, сегодня она сделала много виннеров форхендом. Она весь матч играла солидно и стабильно. Конечно, я сама могла сделать что-то лучше, но это теннис. Сегодня она справилась с ситуацией лучше меня, поэтому и выиграла.

«Давление началось, когда пришло время защищать много очков»

— Вы упомянули давление, в прошлом году вы о нём не говорили. Когда стали чувствовать давление от рейтинга, амбиций и прочего?

— Скажу, всё началось, когда пришло время защищать много очков, которые заработала в прошлом году. Думаю, многие игроки чувствуют давление, когда им надо защищать много очков или титул. Это часть спорта. Может, она не такая приятная, но надо просто научиться с этим справляться. Я всё ещё учусь, у меня ещё много времени на это. Надеюсь, в следующий раз справлюсь с этим лучше.

— Как думаете, может Лоис выиграть этот турнир?

— Легко рассуждать, сидя здесь. Однако сложно сделать, когда ты на корте. Думаю, если она продолжит играть так же свободно, без страха и давления, то любой может выиграть. Легко, конечно, не будет, честно, не знаю. Будет интересно смотреть и узнать, кто же в итоге выиграет. Не знаю, возможно, если она верит в себя, то сможет. Мне тяжело сказать, сидя здесь.

— Вы обычно на позитиве общаетесь со своим боксом, кажется, сегодня такого не было. Что происходило?

— В начале матча всё было супер, как обычно. Конечно, потом я смотрела на неё, когда делала ошибки или принимала неверные решения, чтобы послушать, что она скажет. После двойных ошибок тоже смотрела, что она скажет поменять или в чём добавить. Порой я была слишком эмоциональна. По сути, ничего плохого не происходило, просто сегодня получился такой день, когда сложнее было справляться со всем, что происходит на корте.

«Надеюсь, после Уимблдона буду путешествовать с собакой. Она поможет снимать стресс»

— Было трудно наблюдать, что с вами происходит эмоционально. Как правильно было поступить?

— Я считаю, выпускать эмоции – не очень плохо. Но мне кажется, нужно было это делать в более позитивном ключе. Если честно, у меня это всё накопилось, и после очень лёгкой ошибки, которую я обычно не допускаю во время матча, я решила запульнуть мяч высоко вверх на трибуны. Думаю, конечно, с французской публикой это не нужно было делать. Они этого ждали, и я сразу получила по заслугам. Мне кажется, нужно было выпускать эмоции в более позитивном ключе – если бы выиграла розыгрыш, просто крикнуть «Давай!». В следующий раз постараюсь так и сделать.

— Что сегодня оказалось решающим – умение играть в теннис или психология?

— Я бы сказала, оба аспекта сыграли роль в этом матче. В первом сете у меня было много возможностей забрать его – и 6:3, и 7:6. У неё тоже были возможности, так сложилось, что на тай-брейке 8:6 она выиграла. Это тоже теннис, всё это непросто. Думаю, в плане тенниса она действовала лучше меня в ключевых моментах, меньше ошибалась, сыграла более стабильно. И в плане психологии она тоже вела себя в три раза спокойнее меня. Не думаю, что ей было легко. Сегодня она просто в этих аспектах была чуть лучше меня и из-за этого выиграла матч.

— Как сказалось то, что разминку пришлось перенести со второго корта на центральный?

— В целом никак не сказалось. Я обычно не люблю делить корт на разминке, люблю, чтобы у меня был целый корт. Но сегодня был дождь, и, если я хотела размяться, единственное, что оставалось, это поиграть на корте с закрытой крышей, посмотреть, какие там кондиции, условия. Понятно, не я одна хотела посмотреть, как там будет. Так получилось, что у нас даже три игрока было на корте – она разминалась с Янником, я разминалась со спарринг-партнёром. Конечно, хотелось бы, чтобы у меня был целый корт, но не сказала бы, чтобы это как-то сказалось на матче.

— Коллеги упоминали по поводу нарастающего давления. На какой стадии у вас находится вопрос с собакой? Собака же снимает стресс.

— Пока это всё чуть-чуть сложно. У заводчицы родились три девочки, я жду девочку. Однако мне нужно подождать около месяца, чтобы посмотреть, какого размера будет собака. Если она будет достаточно маленькой, она мне её предложит, и я смогу за ней поехать и забрать.

— Это во Франции?

— Нет, в Санкт-Петербурге. Поэтому будет сложно с расписанием, или я заберу, или надо будет как-то ещё. Будет ультра-мини лабрадудель. Заводчица посмотрит, какой она будет по размерам, и скажет, стоит ли мне за ней ехать или ждать, пока новые собаки ощенятся. Надеюсь, собака поможет мне снимать стресс. Мы решили для этого её и взять, чтобы она помогала со всем негативом. И неплохо иметь рядом друга. Надеюсь, может, после Уимблдона буду путешествовать с собакой.