Соболенко и Швёнтек бьются за финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Гауфф и Буассон. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. У мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба полуфинала. Чемпионка трёх последних розыгрышей Ига Швёнтек (пятый номер посева) сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Другую пару составили Кори Гауфф (2) и открытие турнира француженка Лоис Буассон, которая выбила из сетки двух теннисисток топ-10 — американку Джессику Пегулу (3) и россиянку Мирру Андрееву (6). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.
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Расписание четверга
Сегодня на «Ролан Гарррос» начинаются матчи 1/2 финала. Среди прочих теннисистов на корт выйдут Арина Соболенко и Ига Швёнтек в одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.
- 5 июня 2025
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- 4 июня 2025
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