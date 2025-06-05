Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос — 2025, онлайн-трансляция: Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Гауфф, Буассон, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко и Швёнтек бьются за финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Гауфф и Буассон. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» – 2025, онлайн-трансляция
Комментарии
В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В четверг пройдут полуфиналы у женщин.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. У мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба полуфинала. Чемпионка трёх последних розыгрышей Ига Швёнтек (пятый номер посева) сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Другую пару составили Кори Гауфф (2) и открытие турнира француженка Лоис Буассон, которая выбила из сетки двух теннисисток топ-10 — американку Джессику Пегулу (3) и россиянку Мирру Андрееву (6). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 17:30 МСК
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня на «Ролан Гарррос» начинаются матчи 1/2 финала. Среди прочих теннисистов на корт выйдут Арина Соболенко и Ига Швёнтек в одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android