Джокович вышел в 51-й полуфинал ТБШ в карьере! Дальше у Новака на «РГ» — Янник Синнер

Теннисный мир узнал имена последних полуфиналистов в мужской сетке «Ролан Гаррос»! За путёвку в 1/2 финала в среду, 4 июня, поборолись Янник Синнер (1), Александр Бублик (62), Александр Зверев (3) и Новак Джокович (6).

В этот игровой день организаторы два первых запуска отдали девушкам, а вторые – мужчинам. Сначала у парней на корт Филиппа Шатрье вышли один из главных претендентов на победу Янник Синнер и звезда этого турнира Александр Бублик. До этого парни на площадке пересекались четырежды: три раза победа досталась итальянцу, один – представителю Казахстана. Тот поединок, что остался за Александром, был их последним – в Галле в 2023 году, когда Янник снялся из-за травмы.

Бублик в Париже проделал волшебный путь: после стольких неудач по ходу сезона он нащупал свою лучшую игру, одержал две героические победы над Алексом де Минором и Джеком Дрейпером, а ещё впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где столкнулся с Синнером. Первой ракеткой мира, финалистом «Мастерса» в Риме и человеком, с 2023 года выигравшим 64 из 64 встреч с игроками вне топ-20.

Как и ожидалось, матч с Бубликом для итальянца не стал исключением. Александр в первом сете был осторожен и играл так, как против Янника действовать просто запрещено: держал мяч на задней. Ещё и не разгонял его должным образом. Это помогло Синнеру каждый раз выходить из ралли победителем. Первый и единственный гейм в стартовой партии Бублик смог взять только на своей подаче при счёте 0:5. И этот момент, он, конечно, вместе с публикой громко отпраздновал.

Александр Бублик Фото: Adam Pretty/Getty Images

Самым красочным и запоминающимся стал сет №2, в котором Бублик навязал первой ракетке мира борьбу. Александр стал чаще дёргать итальянца к сетке укороченными, которыми в прошлом круге замучил Джека Дрейпера. А ещё наладил подачу, и если в начале матча он первой попадал лишь 57% мячей, то к середине поединка смог повысить этот показатель до 73%.

Правда, жаль, что именно этот компонент и перечеркнул все старания, которые Бублик приложил во второй партии. При счёте 5:5, 30:40 на своей подаче Александр допустил двойную и отдал всё в руки Синнеру. Хотя на протяжении этого сета было заметно, как начали суетиться Янник и его команда.

В третьей партии всё было под контролем итальянца. Лишь в упорном третьем гейме Синнеру пришлось поднажать и сделать брейк лишь с пятой попытки. В остальном же Янник вновь заиграл в свой системный, немного роботизированный, но идеально работающий теннис.

Синнер одержал победу за 1 час 49 минут и с итоговым счётом 6:1, 7:5, 6:0. Янник стал первым итальянцем в истории, которому удалось выйти в 6+ полуфиналов на турнирах «Большого шлема».

А соперник Синнера по 1/2 финала должен был определиться в матче вечерней сессии на корте Филиппа Шатрье между Александром Зверевым и Новаком Джоковичем. Заранее предугадать победителя этого поединка было практически невозможно. Первый уже играл в финалах мэйджоров, в том числе в Париже, однако каждый раз останавливался и уступал титул другому. Второй на кортах «Ролан Гаррос» брал и олимпийское золото, и трижды – Открытый чемпионат Франции. Только вот теперь ему 38 лет, тело не такое выносливое, а форма вызывает вопросы.

Друг с другом Александр и Новак провели 13 встреч: восемь из них забрал серб и пять – немец.

Начало поединка в четвертьфинале в Париже выдалось уверенным для Зверева и удивительно нервным – для Джоковича: Новак на первой же своей подаче выдал несколько невынужденных ошибок и позволил своему цепкому сопернику сделать брейк. Дальше, на протяжении всей первой партии, теннисисты не давали друг другу ни шанса, чтобы изменить логичный ход игры. Каждый забирал свои геймы, а Александр в итоге захватил и стартовый сет за 46 минут и со счётом 6:4.

Оба теннисиста действовали на высоком уровне и через одну схему: затягивали друг друга в обмены на задней, гоняли по площадке и, дабы избавиться от лишней суеты, не спешили обострять. К четвёртому гейму Джокович, продолжая играть удобные для его соперника ралли, убаюкал внимание Зверева и сделал брейк, которого ему так не хватало в первой партии. Через весь сет серб пронёс это преимущество по счёту и при 5:3, 40:30 провёл космический розыгрыш, с обменами сначала на задней линии, а затем – и у сетки.

Александр Зверев и Новак Джокович Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Третий сет прошёл немного по иному сценарию в сравнении с предыдущими: тут Новак сделал не один брейк, а сразу два. У Александра же завелась старая пластинка: «Папа, что мне делать?» и разные нецензурные вещи в адрес своего бокса. Джокович же оставался наедине с собой и вёл очень чистую игру. В третьей партии серб заработал 9/3 по активно выигранным розыгрышам и невынужденным ошибкам. У немца та же статистика показывала 7/10 соответственно.

К сожалению для Зверева, в четвёртый сет он с ходу вошёл с упущенной подачи. А это, как показали три предыдущие партии, весьма дурной знак.

При счёте 3:2, 30:40 на подаче Джоковича теннисисты выдали сумасшедший хайлайт – ралли длиной в 41 удар! Зверев носился, пробивал смэш, дропшоты, однако всё же позволил сербу забрать розыгрыш. После этого стало ясно: у третьей ракетки мира не осталось шансов перевернуть игру. Хотя Александр ещё поборолся, при счёте 4:5 на приёме отыграл четыре матчбола Новака, но больше ничего в этом матче сделать не смог.

Новак Джокович одержал победу с итоговым счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 за 3 часа 17 минут. У серба это рекордный для мужского тура 51-й полуфинал на турнире «Большого шлема» и 13-й – на «Ролан Гаррос».

Мужские полуфиналы состоятся в пятницу, 6 июня. За развязкой Открытого чемпионата Франции следите на «Чемпионате»!