«Задавливать мощью и темпом». Как МиДИ обыграть опасных итальянок в полуфинале «РГ»?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в пятый раз сразятся с олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

На «Ролан Гаррос» наступило время решающих стадий турнира. В пятницу, 6 июня, пройдут полуфинальные матчи в женском парном разряде. В этот день на корт в Париже выйдет и звёздный российский тандем Мирра Андреева/Диана Шнайдер. Противостоять нашим девушкам будут уже хорошо знакомые итальянки — Сара Эррани и Жасмин Паолини.

История противостояний

Дуэт Мирры и Дианы — молодой во всех смыслах. Они начали играть вместе только в августе прошлого года на Олимпиаде в Париже. Но за 10 совместных турниров они уже в пятый раз встречаются с Эррани и Паолини.

Началом противостояния стал финал ОИ-2024 в Париже, где итальянки были сильнее на супер-тай-брейке — 2:6, 6:1, [10:7].

После решающего матча, по итогам которого россиянкам пришлось довольствоваться серебряными медалями, обе девушки говорили, что им помешало психологическое давление, связанное с близостью золота. «Давление было из-за того, что я думала: а что, если не получится выиграть золото? Постоянно было «а что, если». Это тяжело. Но такое будет случаться всё чаще и чаще в важных матчах. Это было давление. Серебро — тоже хорошо, однако это не то, ради чего мы выходим на корт и играем. Итальянки опытные — они с этим лучше справились», — говорила Андреева.

«У меня тоже было много мыслей. И вчера, и сегодня. Я понимала, что технически и тактически мы эту пару превосходим. Было давление, что хотелось принести золото. Но и серебро не каждый может выиграть. Осознание золота чуть-чуть поддавливало. С опытом это пройдёт», — вторила ей Шнайдер.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако россиянки взяли реванш у грозных противниц во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 — 7:5, 7:5. Напомним, в Мельбурне нашим девушкам пришлось проявить характер. И в первом сете, и во втором они уступали с брейком, однако оба раза переламывали ход игры.

А поражение в полуфинале «тысячника» Дохи стало едва ли не более обидным, чем в борьбе за олимпийское золото в столице Франции. Там Андреева и Шнайдер взяли стартовую партию, во втором сете дважды вели с брейком, не подали на матч, не реализовали матчбол на приёме, уступили на обычным тай-брейке, а потом и на чемпионском, упустив ещё два матчбола, — 4:6, 7:6 (7:2), [11:9] в пользу оппоненток.

Последнее очное противостояние в Риме также закончилось победой Сары и Жасмин. У нашей пары сразу возникли серьёзные проблемы, но если первый гейм на подаче Шнайдер удалось вытащить с 0:40, то следующий был проигран. После этого Эррани и Паолини были ближе ко второму брейку, нежели Мирра и Диана к тому, чтобы сравнять счёт, и выиграли стартовый сет – 6:4. У россиянок был шанс во второй партии — они отыграли брейк в её дебюте, затем оформили ещё один, но не смогли развить преимущество. Сара и Жасмин перехватили инициативу и взяли четыре гейма подряд, причём только в первом из них россиянки добрались до решающего очка. В итоге итальянки одолели россиянок со счётом 6:4, 6:3, вышли в финал домашнего «тысячника», а затем завоевали титул.

Эррани/Паолини — Андреева/Шнайдер. Счёт личных встреч — 3-1

№ Год Турнир Покрытие Стадия Победитель Результат 1 2024 Олимпиада Грунт Финал Эррани/Паолини 2:6, 6:1, [10:7] 2 2025 Australian Open Хард Второй круг Андреева/Шнайдер 7:5, 7:5 3 2025 Доха Хард 1/2 финала Эррани/Паолини 4:6, 7:6 (7:2), [11:9] 4 2025 Рим Грунт 1/2 финала Эррани/Паолини 6:4, 6:4

Отметим, что в Мадриде-2024 Мирра Андреева в паре с другой россиянкой Верой Звонарёва победила звёдный итальянский тандем в первом круге — 7:5, 6:4.

Что говорят эксперты

Олимпийская чемпионка и победительница «Ролан Гаррос» — 2013 в паре с Екатериной Макаровой Елена Веснина дала совет Андреевой и Шнайдер в преддверии новой очной битвы с чемпионками ОИ-2024.

«Мирра и Диана вышли в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»! Их пара становится всё более сыгранной и опытной, от матча к матчу вижу мелкие детали, свои фишки, в которых прибавили девушки. Впереди повторение олимпийского финала Парижа, соперницы – Эррани и Паолини.

Мой совет против таких соперниц: задавливать мощью и темпом, не пытаться долго перекидываться с итальянками на задней линии, идти вперед и бить смэши/драйвы, пробивать коридоры соперниц, особенно когда Эррани будет у сетки. Она много там двигается.

Нужно чётко договариваться о своих действиях на приеме подачи соперниц, которые брейковать вполне реально. Удачи нашим девочкам», — написала Веснина на своей странице в соцсетях.

А бывший советский теннисист Андрей Ольховский заявил следующее.

«Не знаю, кто говорит об этом матче, как о реванше. Соперники равные. Но дело в том, что наши девочки после финала Олимпиады набирают, улучшают свою игру. А вот та же Эррани уже далеко не набирает, она остаётся на том же уровне. У Андреевой и Шнайдер есть шанс на победу. Это можно говорить однозначно», — цитирует Ольховского «Советский спорт».

У российского дуэта есть хорошие шансы на победу в предстоящем сражении с олимпийскими чемпионками Парижа. Тем более что ни Мирре, ни Диане не нужно разрываться на два разряда. Напомним, обе девушки уже завершили выступления в одиночке. Шнайдер выбыла из борьбы ещё на стадии второго круга, уступив украинке Даяне Ястремской. А Мирра Андреева потерпела сенсационное поражение от 361-й ракетки мира Лоис Буассон в четвертьфинале. Так пусть же у наших девушек всё получится в грядущей битве с Эррани и Паолини!