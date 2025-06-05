Соболенко — впервые в финале «РГ». А обидчица Мирры взяла лишь три гейма в полуфинале

В четверг, 5 июня, определились финалистки Открытого чемпионата Франции. В первом полуфинале женского «Ролан Гаррос» встретились трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Арина Соболенко, посеянная под первым номером, и пятикратная победительница мэйджоров Ига Швёнтек (5).

Соболенко за предыдущие пять матчей не уступила ни одной партии, хотя в последних встречах её соперницами были такие сильные теннисистки, как Аманда Анисимова и Чжэн Циньвэнь. Швёнтек самую сложную свою победу одержала в четвёртом круге, когда сумела отыграться после провального первого сета в противостоянии с Еленой Рыбакиной — 1:6, 6:3, 7:5. А в 1/4 финала полька в двух партиях прошла Элину Свитолину — 6:1, 7:5.

Сегодняшний поединок стал уже 13-м в истории противостояния Соболенко и Швёнтек. В личных встречах счёт был 8-4 в пользу Иги, в том числе 5-1 на грунте. Несмотря на такую статистику, Арина говорила, что с нетерпением ожидает новой встречи с неудобной соперницей. «Раньше мы не общались, но теперь всё улучшилось, мы лучше ладим друг с другом. Чаще тренируемся вместе. Мы довольно хорошо знаем друг друга.

В прошлом у нас было несколько невероятных встреч. Рада, что сыграю с ней. Это будет отличный матч. С нетерпением жду поединка с ней», — сказала белоруска на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Арина Соболенко и Ига Швёнтек на турнире в Цинциннати в 2024 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Соболенко сразу же стала агрессивно принимать, и у Швёнтек не находилось достойного ответа. Полька срывала удары, а на брейк-пойнте ещё и двойную ошибку допустила, так что белоруска начала эту игру с брейка. Подтвердила она его без проблем — 2:0. Следом Арина ещё раз взяла подачу соперницы, и вот только после этого Ига вошла в игру.

У Швёнтек стали проходить удары, которые не получались в стартовых геймах. И Ига постепенно догнала ушедшую было в отрыв Соболенко. В пятом гейме полька, правда, опять отдала подачу, но на приёме брала своё. Геймы на подаче Арины проходили напряжённо, однако полька всякий раз дожимала её. А в восьмом гейме белоруска сделала две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и счёт сравнялся — 4:4.

После того как Швёнтек впервые в матче вышла вперёд (5:4, но без брейка), Соболенко необходимо было что-то предпринимать, чтобы остановить серию соперницы, взявшей четыре гейма подряд. Когда что-то не получалось, Арина нервничала и в какой-то момент обратилась к своей команде: «Что вы здесь сидите?»

Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

Несмотря на это, Соболенко смогла перехватить инициативу. В 10-м гейме белоруска отподавала под ноль, а потом сделала ещё один брейк. Дожать Швёнтек в 12-м гейме Арина не сумела, не подав на сет. Однако тай-брейк она выиграла за явным преимуществом — 7:6 (7:1) за 1 час 11 минут.

Таким образом, из 12 геймов в первой партии восемь закончились брейками. По ходу трансляции появилась графика, посвящённая качеству действий теннисисток на приёме. У Соболенко он составил 9,8 из 10, у Швёнтек — 9,4. При этом средний показатель в одиночном женском турнире — 6,5.

Во второй партии брейки продолжились, а у Соболенко ещё и процент попадания первой подачи серьёзно просел. В четвёртом гейме Швёнтек уверенно отподавала и вышла вперёд — 3:1. Характер игры изменился, и геймы стали забирать подающие, причём на приёме теннисисткам удавалось брать не более одного очка за гейм. В одном из геймов полька даже поспорила с судьёй на тему аута/не аута, однако на общее положение вещей это не повлияло.

Ига Швёнтек спорит с судьей Фото: Adam Pretty/Getty Images

Как бы то ни было, такая ситуация полностью устраивала Игу, которая в 10-м гейме подала на сет — 6:4 за 46 минут. И перевела матч в третью партию.

От решающего сета ожидали упорной борьбы, но её не было. Болельщики Соболенко вряд ли против — белорусская теннисистка смела соперницу с корта. Арина не допустила ни одной невынужденной ошибки! За всю партию Швёнтек выиграла всего шесть очков. Излишне говорить, что сет закончился «баранкой». Арина победила 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 за 2 часа 22 минуты и вышла в финал.

«Честно, это невероятно. Но я понимаю, что работа ещё не сделана. Я в восторге от нашей игры и атмосферы на трибунах. Ребята, спасибо вам большое за атмосферу, которую вы создаёте. Чувствовать это — прекрасно.

Ига — тяжелейший оппонент, особенно на грунте, особенно на «Ролан Гаррос». Я горда собой, что смогла победить. Очень сложный матч, но я как-то смогла выиграть, очень горда за себя сейчас. Рада, что по ходу матча нашла свою подачу, после этого играть стало чуть легче.

Буду ли смотреть второй полуфинал? Я дам своей команде посмотреть этот матч. Возможно, посмотрим его вместе. Уверена, что во втором полуфинале болельщики будут поддерживать одного человека как сумасшедшие», — сказала Соболенко на корте после встречи.

Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

Этот финал станет для Соболенко седьмым в сезоне. Белоруска одержала 40-ю победу в 2025-м, а Швёнтек впервые за 27 матчей уступила на «Ролан Гаррос». Ига не смогла защитить титул и в результате этого потеряет ещё два места в рейтинге WTA и станет седьмой ракеткой мира. Соболенко же впервые сыграет в финале Открытого чемпионата Франции. Это будет её 38-й финал в карьере, в том числе шестой — на ТБШ. Кроме того, Арина оказалась первой теннисисткой после Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в три финала турниров «Большого шлема» подряд:

Серия Арины Соболенко: US Open — 2024, Australian Open — 2025 и «Ролан Гаррос» — 2025;

Серия Серены Уильямс: Australian Open — 2016, «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2016.

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В «нижнем» полуфинале играли 361-я ракетка мира Лоис Буассон (WC), главная сенсация этого турнира, и чемпионка US Open — 2023 Кори Гауфф. Для Буассон «Ролан Гаррос» — 2025 стал лишь вторым турниром на уровне WTA, но это не помешало француженке проделать впечатляющий путь по сетке. В четвёртом круге она одержала волевую победу (3:6, 6:4, 6:4) над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой, а в четвертьфинале при неистовой поддержке трибун одолела Мирру Андрееву — 7:6 (8:6), 6:3.

Гауфф в первых четырёх матчах на турнире не отдала ни сета и лишь в 1/4 финала оказалась в сложной ситуации. Однако и Мэдисон Киз не справилась с Кори — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 в пользу 21-летней американки. В отчётном матче, как и во всех предыдущих, Гауфф считалась явным фаворитом, но Буассон уже успела доказать, что статус аутсайдера для неё ничего не значит.

Лоис Буассон Фото: Adam Pretty/Getty Images

Тем не менее очередное чудо по заказу Буассон сотворить не смогла — Гауфф явно превосходила её. В первом сете у американки лишь в одном гейме на подаче возникли проблемы, когда она вела 3:0 с двумя брейками. Но и в том случае Кори отыграла все три брейк-пойнта. Буассон смогла забрать лишь пятый гейм, а в седьмом гейме Гауфф сделала третий брейк и выиграла партию — 6:1 за 37 минут.

Когда в четвёртом гейме второго сета Гауфф сделала брейк, подумалось, что Буассон уже не отыграется. Но нет: француженка нашла в себе силы ответить обратным брейком. Однако вернуться по-настоящему Лоис не смогла. В шестом гейме Гауфф выдала брейк под ноль, и вот это было уже всё. В оставшихся двух геймах Кори отдала лишь очко и оформила выход в финал — 6:1, 6:2 за 1 час 12 минут.

Для Гауфф этот финал станет третьим в сезоне, третьим на ТБШ и 13-м — в карьере. Кори во второй раз сыграет в финале «Ролан Гаррос». Соперницей американки будет Соболенко. В личных встречах у них с Ариной ничья — 5-5.

Финал Арина Соболенко — Кори Гауфф состоится в субботу, 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».