В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В пятницу пройдут полуфиналы у мужчин и у женщин в парном разряде.

МиДи бьются с итальянками за финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. У женщин будет выходной перед финалом, зато мужчины проведут оба полуфинала. Итальянец Лоренцо Музетти (восьмой номер посева) сразится с победителем турнира Карлосом Алькарасом (2), а первая ракетка мира Янник Синнер — с 24-кратным чемпионом «Шлемов» Новаком Джоковичем (6). Также за место в решающем матче парного разряда сразятся россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер (4) с олимпийскими чемпионками из Италии Сарой Эррани и Жасмин Паолини (2).