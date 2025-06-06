МиДи бьются с итальянками за финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. У женщин будет выходной перед финалом, зато мужчины проведут оба полуфинала. Итальянец Лоренцо Музетти (восьмой номер посева) сразится с победителем турнира Карлосом Алькарасом (2), а первая ракетка мира Янник Синнер — с 24-кратным чемпионом «Шлемов» Новаком Джоковичем (6). Также за место в решающем матче парного разряда сразятся россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер (4) с олимпийскими чемпионками из Италии Сарой Эррани и Жасмин Паолини (2).
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Расписание пятницы
Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются матчи 1/2 финала. Среди прочих теннисистов на корт выйдут Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде. Вот как выглядит расписание дня.
- 6 июня 2025
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