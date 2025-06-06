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Ролан Гаррос 2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Джокович, Синнер, расписание, результаты, сетки, где смотреть

МиДи бьются с итальянками за финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева, Диана Шнайдер
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В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В пятницу пройдут полуфиналы у мужчин и у женщин в парном разряде.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. У женщин будет выходной перед финалом, зато мужчины проведут оба полуфинала. Итальянец Лоренцо Музетти (восьмой номер посева) сразится с победителем турнира Карлосом Алькарасом (2), а первая ракетка мира Янник Синнер — с 24-кратным чемпионом «Шлемов» Новаком Джоковичем (6). Также за место в решающем матче парного разряда сразятся россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер (4) с олимпийскими чемпионками из Италии Сарой Эррани и Жасмин Паолини (2).

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:30 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 16:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Расписание пятницы

Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются матчи 1/2 финала. Среди прочих теннисистов на корт выйдут Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде. Вот как выглядит расписание дня.

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