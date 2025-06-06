Андреева и Шнайдер уже в четвёртый раз за последний год уступили Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Опять эти итальянки… Мирра и Диана взяли лишь один гейм в битве за финал «Ролан Гаррос»

В пятницу, 6 июня, на Открытом чемпионате Франции состоялись полуфинальные матчи в женском парном разряде. В одной из встреч российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, получившие четвёртый номер при посеве, противостояли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (2). Обе пары весьма уверенно прошли по сетке «Ролан Гаррос», не отдав ни одного сета за четыре матча. Причём Андреева и Шнайдер на этом пути выписали четыре «баранки» соперницам, а вот Эррани и Паолини в подобном замечены не были.

Счёт личных встреч был 3-1 в пользу Эррани и Паолини, в том числе 2-0 на грунте. Итальянки победили Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады-2024 (2:6, 6:1, [10:7]), проходившей на кортах «Ролан Гаррос», в полуфинале Дохи-2025 (4:6, 7:6 (7:2), [11:9]) и в полуфинале Рима (6:4, 6:4), также в этом году. А Мирра и Диана обыграли Сару и Жасмин во втором круге Australian Open — 2025 (7:5, 7:5).

В первом гейме, растянувшемся на шесть минут, Андреева и Шнайдер упустили подачу. Эррани и Паолини чётко действовали на приёме (особенно этим отличалась Сара) и с третьего брейк-пойнта взяли подачу соперниц. Подтверждая брейк, итальянки не отдали ни одного очка — 2:0. Третий гейм стал копией первого, а в четвёртом у наших девушек были шансы на приёме, но большего, чем «ровно», они не добились, и Эррани/Паолини увеличили отрыв — 4:0.

И даже пятый гейм Мирра и Диана отдали. Разница лишь в том, что Сара и Жасмин взяли приём не с третьего, а с четвёртого брейк-пойнта. После этого итальянкам оставалось подать на сет, что они и сделали, использовав третий сетбол, — 6:0 за 34 минуты.

Эта серия оборвалась лишь в третьем гейме второй партии. Андреева и Шнайдер, уступая 0:2, наконец-то выиграли гейм, отподавав под ноль. Увы, это был лишь эпизод. Следующие два гейма вновь взяли Эррани и Паолини, причём Шнайдер, подавая в пятом гейме, в концовке допустила две двойные ошибки подряд. А в седьмом гейме россиянки отдали подачу с 30:0 и двух геймболов. Итальянки реализовали третий матчбол на приёме и вышли в финал — 6:0, 6:1 за 1 час 3 минуты.

Таким образом, Андреева и Шнайдер потерпели уже четвёртое поражение в пяти матчах с Эррани и Паолини. Также сегодня пройдут мужские одиночные полуфиналы, в которых Карлос Алькарас сразится с Лоренцо Музетти, а Янник Синнер — с Новаком Джоковичем.

В субботу, 7 июня, состоится женский одиночный финал, в котором сыграют Арина Соболенко и Кори Гауфф. А в воскресенье, 8 июня, пройдёт финал «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. За всеми событиями следите на «Чемпионате».