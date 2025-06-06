Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли полуфинал

Опять эти итальянки… Мирра и Диана взяли лишь один гейм в битве за финал «Ролан Гаррос»
Александр Насонов
Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии
Андреева и Шнайдер уже в четвёртый раз за последний год уступили Саре Эррани и Жасмин Паолини.

В пятницу, 6 июня, на Открытом чемпионате Франции состоялись полуфинальные матчи в женском парном разряде. В одной из встреч российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, получившие четвёртый номер при посеве, противостояли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (2). Обе пары весьма уверенно прошли по сетке «Ролан Гаррос», не отдав ни одного сета за четыре матча. Причём Андреева и Шнайдер на этом пути выписали четыре «баранки» соперницам, а вот Эррани и Паолини в подобном замечены не были.

«Ролан Гаррос» - 2025. Женщины. Парный разряд. Турнирная сетка

Счёт личных встреч был 3-1 в пользу Эррани и Паолини, в том числе 2-0 на грунте. Итальянки победили Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады-2024 (2:6, 6:1, [10:7]), проходившей на кортах «Ролан Гаррос», в полуфинале Дохи-2025 (4:6, 7:6 (7:2), [11:9]) и в полуфинале Рима (6:4, 6:4), также в этом году. А Мирра и Диана обыграли Сару и Жасмин во втором круге Australian Open — 2025 (7:5, 7:5).

Материалы по теме
«Задавливать мощью и темпом». Как МиДи обыграть опасных итальянок в полуфинале «РГ»?
«Задавливать мощью и темпом». Как МиДи обыграть опасных итальянок в полуфинале «РГ»?

В первом гейме, растянувшемся на шесть минут, Андреева и Шнайдер упустили подачу. Эррани и Паолини чётко действовали на приёме (особенно этим отличалась Сара) и с третьего брейк-пойнта взяли подачу соперниц. Подтверждая брейк, итальянки не отдали ни одного очка — 2:0. Третий гейм стал копией первого, а в четвёртом у наших девушек были шансы на приёме, но большего, чем «ровно», они не добились, и Эррани/Паолини увеличили отрыв — 4:0.

И даже пятый гейм Мирра и Диана отдали. Разница лишь в том, что Сара и Жасмин взяли приём не с третьего, а с четвёртого брейк-пойнта. После этого итальянкам оставалось подать на сет, что они и сделали, использовав третий сетбол, — 6:0 за 34 минуты.

Эта серия оборвалась лишь в третьем гейме второй партии. Андреева и Шнайдер, уступая 0:2, наконец-то выиграли гейм, отподавав под ноль. Увы, это был лишь эпизод. Следующие два гейма вновь взяли Эррани и Паолини, причём Шнайдер, подавая в пятом гейме, в концовке допустила две двойные ошибки подряд. А в седьмом гейме россиянки отдали подачу с 30:0 и двух геймболов. Итальянки реализовали третий матчбол на приёме и вышли в финал — 6:0, 6:1 за 1 час 3 минуты.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 17:55 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Таким образом, Андреева и Шнайдер потерпели уже четвёртое поражение в пяти матчах с Эррани и Паолини. Также сегодня пройдут мужские одиночные полуфиналы, в которых Карлос Алькарас сразится с Лоренцо Музетти, а Янник Синнер — с Новаком Джоковичем.

Материалы по теме
Джокович и Синнер бьются за финал «РГ»! А МиДи уступили итальянкам. LIVE!
Live
Джокович и Синнер бьются за финал «РГ»! А МиДи уступили итальянкам. LIVE!

В субботу, 7 июня, состоится женский одиночный финал, в котором сыграют Арина Соболенко и Кори Гауфф. А в воскресенье, 8 июня, пройдёт финал «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android