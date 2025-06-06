«Готова бороться за каждое очко». Как Соболенко настроена одолеть Гауфф в финале «РГ»

На «Ролан Гаррос» наступило время решающих стадий турнира. В субботу, 7 июня, состоится финальный матч в женском одиночном разряде. Участницами титульного противостояния станут лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко и вторая ракетка мира американка Кори Гауфф.

Путь Соболенко и Гауфф к финалу

Соболенко, трёхкратная победительница мэйджоров, уже повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции. На «Ролан Гаррос» — 2023 белоруска дошла до полуфинала, уступив чешке Каролине Муховой, а в прошлом сезоне зачехлила ракетку в четвертьфинале, потерпев сенсационное поражение от россиянки Мирры Андреевой. Остановить набравшую ход белоруску сейчас очень сложно. Примечательно, что в полном соответствии с самой концепцией олимпийской системы (или системы игр навылет) каждая следующая соперница Арины оказывалась сильнее предыдущей. Во всяком случае, именно это можно отметить, когда смотришь на путь первой ракетки мира на турнире. Камилле Рахимовой в стартовом круге она отдала только один гейм, Хиль Белен Тайхман — уже четыре, Ольге Данилович — пять, Аманде Анисимовой — восемь, а самой Иге Швёнтек — целых 10. Добавим, что только польке удалось затянуть лидера рейтинга WTA в решающую партию на «РГ»-2025. Правда, третий сет битвы с Соболенко она провалила, не взяв ни одного гейма.

Путь Арины Соболенко к финалу «Ролан Гаррос» — 2025

Первый круг. Соболенко (1) – Рахимова (86) – 6:1, 6:0.

Второй круг. Соболенко – Тайхман (97) – 6:3, 6:1.

Третий круг. Соболенко – Путинцева (34) – 6:2, 6:3.

Четвёртый круг. Соболенко – Анисимова (16) – 7:5, 6:3.

Четвертьфинал. Соболенко – Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге/восьмой номер посева) – 7:6 (7:3), 6:3.

Полуфинал. Соболенко – Швёнтек (5) – 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Победа над Игой стала для Ариной 40-й (!) в сезоне-2025. Она пробилась в 38-й финал в карьере – седьмой в этом году. А ещё Соболенко обошла Швёнтек и лидирует среди женщин по числу финалов ТБШ за последние 10 лет. Теперь в активе белоруски шесть финалов турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде за последние 10 лет, у польки — пять финалов «Шлемов».

Арина Соболенко и Ига Швёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А что же Гауфф? Кори в первых четырёх матчах на турнире не отдала ни сета и лишь в 1/4 финала оказалась в сложной ситуации. Однако и Мэдисон Киз не справилась с Гауфф — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 в пользу 21-летней американки. В полуфинале грунтового мэйджора чемпионка US Open — 2023 встречалась с главной сенсацией турнира — 361-й ракеткой мира француженкой Лоис Буассон. Борьбы в этом противостоянии не получилось: Кори отдала лишь три гейма местной любимице.

Так Гауфф стала четвёртой теннисисткой из США в Открытой эре, которая несколько раз выходила в финал «РГ» в женском одиночном разряде. Ранее минимум два раза в титульный поединок этих соревнований среди представительниц США выходили только Крис Эверт, Мартина Навратилова и Серена Уильямс.

Путь Кори Гауфф к финалу «Ролан Гаррос» — 2025

Первый круг. Гауфф (2) – Гадеки (91) – 6:2, 6:2.

Второй круг. Гауфф – Валентова (172) – 6:2, 6:4.

Третий круг. Гауфф – Боузкова (47) – 6:1, 7:6 (7:3).

Четвёртый круг. Гауфф – Александрова (20) – 6:0, 7:5.

Четвертьфинал. Гауфф – Киз (восьмая в рейтинге/седьмой номер посева) – 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.

Полуфинал. Гауфф – Буассон (361) – 6:1, 6:2.

Напомним, в сезоне-2022 американка дошла до финала «Ролан Гаррос», так что и на этот раз её шансы на титул в Париже изначально оценивались весьма высоко. В рамках нынешнего грунтового сезона Кори дважды сыграла в финалах «тысячников» — в Мадриде и в Риме. Однако оба раза уступила: сначала Арине Соболенко, а потом — Жасмин Паолини.

Очные встречи

В личных встречах наблюдалось равенство — 5-5. Однако после победы над Соболенко в финале домашнего US Open в 2023 году Кори проиграла три из четырёх очных матчей грозной сопернице.

Соболенко — Гауфф. Счёт личных встреч — 5-5.

№ Год Турнир Покрытие Круг Победитель Результат 1 2020 Лексингтон Хард 2-й круг Гауфф 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 2 2020 Острава Хард 2-й круг Соболенко 1:6, 7:5, 7:6 (7:2) 3 2021 Рим Грунт 3-й круг Гауфф 7:5, 6:3 4 2022 Торонто Хард 3-й круг Гауфф 7:5, 4:6, 7:6 (7:4) 5 2023 Индиан-Уэллс Хард Четвертьфинал Соболенко 6:4, 6:0 6 2023 US Open Хард Финал Гауфф 2:6, 6:3, 6:2 7 2024 Australian Open Хард Полуфинал Соболенко 7:6 (7:2), 6:4 8 2024 Ухань Хард Полуфинал Соболенко 1:6, 6:4, 6:4 9 2024 Итоговый чемпионат WTA Хард Полуфинал Гауфф 7:6 (7:4), 6:3 10 2025 Мадрид Грунт Финал Соболенко 6:3, 7:6 (7:3).

Что говорили девушки и эксперты?

Прежде всего Арина рассказала, какое значение придаёт выходу в финал «Ролан Гаррос» — 2025.

«Что для меня будет значить первая победа не на хардовом турнире «Большого шлема»? Это будет значить всё для меня и моей команды. Почти всю мою жизнь мне говорили, что грунт не моё покрытие. В прошлом у меня не было никакой уверенности в игре. Я не знаю, сколько лет прошло, у нас получилось так сильно развить мою игру. Теперь она есть, и теперь я чувствую, что могу побеждать кого угодно. Ради грунта я поработала над скоростью, над физикой, над вращениями, над вариативностью — это мне очень помогло. Теперь могу выходить вперёд, могу защищаться на задней линии.

Если я сумею завоевать этот трофей, это будет иметь огромное значение для нас. Я готова выйти в финал и бороться за каждое очко. Отдам всё, что у меня есть, чтобы одержать победу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко Фото: Dan Istitene/Getty Images

Представительница США, в свою очередь, рассказала, как будет настраиваться на финал с белоруской.

«В моем первом финале «Ролан Гаррос» я очень нервничала и сдалась ещё до начала матча. Теперь у меня гораздо больше уверенности, так как я уже играла в финале турниров «Большого шлема» и хорошо выступала. В субботу я выложусь по полной и постараюсь быть максимально спокойной и расслабленной. Что бы ни случилось, я знаю, что выложусь по полной.

Давление перед финалом? Я понимаю, насколько это незначительно. В жизни каждого человека случаются гораздо более важные вещи, чем поражение в финале. И я также понимаю, что многие игроки хотели бы оказаться в моём положении. Уверена, что есть сотни игроков, которые сделали бы всё ради победы или поражения в финале. Просто осознание этого заставляет меня понять, как мне повезло оказаться в таком положении», — приводит слова Гауфф с пресс-конференции Punto de Break.

Кори Гауфф Фото: Julian Finney/Getty Images

Известные теннисные эксперты также не могли пройти мимо грядущей битвы между Ариной и Кори. Так, член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с Metaratings.by прокомментировал победу лидера рейтинга WTA над Игой Швёнтек в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции 2025 года, а также ответил на вопрос, является ли Соболенко безоговорочным фаворитом титульного поединка с чемпионкой US Open — 2023.

«Красивый матч. Арина в решающем сете подавила Игу своим напором и мощью, прервав её многолетнюю беспроигрышную серию на кортах Парижа.

Что касается утверждений про «окончательного и безоговорочного фаворита» в финале, то вряд ли стоит разбрасываться громкими фразами, а в отношении встречи между двумя лучшим игроками в мире это вообще звучало бы странно», — заявил Селиваненко Metaratings.by.

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне российский тренер Дмитрий Турсунов оставил свой прогноз на финальный матч женского одиночного турнира «РГ»-2025.

«Мне кажется, что шансов больше у Арины. Я бы не сказал, что 2:0 по сетам, она может и 2:1 выиграть. У Гауфф очень слабая вторая подача. Арина может просто расстрелять её со второй подачи и спровоцировать больше двойных ошибок», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

Очередное противостояние между спортсменками, которое на этот раз пройдёт в Париже, снова обещает быть захватывающим и интересным. Кто же одержит победу в очередном очном матче девушек и впервые в карьере выиграет грунтовый ТБШ? Узнаем совсем скоро.

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».