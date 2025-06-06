Синнер и Алькарас впервые сразятся в финале «Шлема». Янник сорвал серию Джоковича в Париже

В пятницу, 6 июня, на «Ролан Гаррос» прошли матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде. В первом полуфинале играли Лоренцо Музетти, посеянный под восьмым номером, и четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас (2).

Появление Алькараса на этой стадии читалось ещё до жеребьёвки. В четвертьфинале Карлос не оставил шансов Томми Полу — 6:0, 6:1, 6:4. А вот по Музетти были вопросы. Итальянец, набравший отличный ход в этом сезоне, попал в четверть к Тейлору Фрицу, четвёртому сеяному. Но Фриц сенсационно уступил в первом круге, и Музетти в четвертьфинале играл не с ним, а с Фрэнсисом Тиафо. Американец потерпел поражение в четырёх партиях — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 в пользу итальянца.

Перед матчем Алькарас дал понять, что не ожидаёт лёгкой прогулки во встрече с Музетти. «Он седьмой или шестой номер в мире, вышел в полуфиналы всех крупных турниров на грунте за сезон. Это показывает его уровень. Он уверен в себе. Я видел его игры, и он выступает на очень высоком уровне, у него нет слабых мест. Я должен показать тот же уровень, если хочу выиграть. Это будет отличная битва», — сказал испанец на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Тем не менее в личных встречах у Алькараса было подавляющее преимущество — 5-1, в том числе 3-1 на грунте. В финале Гамбурга-2022 победил Музетти, после чего Карлос пять раз подряд одолел Лоренцо. Испанец был сильнее на «РГ»-2023, в Пекине-2023 и в Майами-2024, плюс ещё выиграл два матча в этот грунтовый сезон — в финале Монте-Карло и в полуфинале Рима.

Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти после финала в Монте-Карло в 2025 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете Алькарас продемонстрировал ужасный процент попадания первой подачи — 41%, в то время как у Музетти этот же показатель составил 71%. Несмотря на проблемы, испанец забирал свои геймы, а на приёме дважды выходил на брейк-пойнт, однако итальянец не дал сопернику сделать брейк. А 10-й гейм Карлос, подавая, провалил, взяв лишь одно очко, и Лоренцо за счёт единственного брейка взял партию — 6:4 за 48 минут.

Второй сет Алькарасу необходимо было забирать — Карлос понимал, что в случае проигрыша ещё одного сета отыграться с 0:2 по партиям было бы невероятно тяжело. Ошибок было многовато, но первую подачу он изрядно подкрутил (до 70% попадания против 41% в стартовой партии), так что этот сценарий не случился в действительности. Испанский теннисист дважды брал чужую подачу, однако Музетти дважды отвечал ему обратным брейком. Особенно обидно Алькарасу было в 12-м гейме, когда он, подавая при 6:5, позволил сопернику перевести партию в тай-брейк. Там, впрочем, Карлос не отдал ни одного своего мяча и, сделав два мини-брейка, сравнял общий счёт — 7:6 (7:3) за 1 час 8 минут.

Насколько упорными выдались первые два сета, настолько «однокалиточной» оказалась третья партия. Музетти взял только шесть розыгрышей за сет — в среднем по одному очку за гейм, — и Алькарас быстро повесил ему «баранку» — 6:0 за 24 минуты. Отдав ещё два гейма в начале четвёртого сета, Лоренцо и вовсе снялся, а Карлос проследовал в финал — 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 (отказ) за 2 часа 29 минут.

«Побеждать таким образом — не самое приятное ощущение. Музетти провёл потрясающий сезон на грунте. Он один из немногих за последние 30 лет, кто смог дойти как минимум до полуфинала на всех ключевых турнирах на грунтовом покрытии. Желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он скоро поправится и мы снова сможем наслаждаться его теннисом.

Первые два сета были очень тяжёлыми — Лоренцо показывал великолепную игру. Победа во второй партии стала облегчением. Мне нужно было оставаться агрессивным и постоянно давить, чтобы не дать ему играть в свой теннис. Потом я стал видеть ситуацию на корте яснее», – сказал Алькарас в интервью на корте.

Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Так Алькарас стал третьим действующим теннисистом после Новака Джоковича и Даниила Медведева, кому удалось добраться до пятого финала ТБШ в карьере. Карлос, действующий чемпион «Ролан Гаррос», находится в шаге от защиты титула. Его победная серия здесь с учётом прошлого сезона составляет уже 13 встреч.

«Честно говоря, я очень разочарован тем, как всё закончилось, но это всё равно был отличный матч. Мы оба начали очень, очень сильно, отлично били по мячу. Мне пришлось действовать на своём лучшем уровне за весь турнир, чтобы держаться с ним наравне. Я сделал шаг вперёд в своей игре, почувствовал себя ближе к его уровню.

Я поддерживал высокий уровень в течение двух часов, так что очень, очень доволен этим. Это шаг вперёд, потому что последние два матча были немного в одну калитку. Я чувствовал, что сегодня у меня были шансы, даже вести 2:0 по сетам, но, конечно, Карлос играет отлично. Он в очень хорошей форме. Конечно, в третьем сете и в последних двух геймах у меня не было шансов играть на его уровне из-за физической проблемы. Это досадная ситуация», — приводит слова Музетти Punto de Break.

Лоренцо Музетти Фото: Adam Pretty/Getty Images

Во втором полуфинале трёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер (1) вышел на корт с 24-кратным победителем мэйджоров Новаком Джоковичем (5). Синнер стал единственным полуфиналистом, который в первых пяти матчах на турнире не отдал ни сета. Джокович также шёл без потери партий, но в четвертьфинале с Александром Зверевым Новаку пришлось отыгрываться после первого сета — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Синнер перед встречей подчеркнул наличие гигантского победного опыта у Джоковича. «В последнее время он показал, что вернулся на прежний уровень. Он играет очень, очень хорошо, так что это будет тактически довольно сложный матч и очень, очень трудный. Он такой опытный игрок, у него 24 победы на турнирах «Большого шлема». Думаю, это говорит само за себя», — приводит его слова Tennis.com.

Джокович также отдал должное сопернику. «Янник находится в отличной форме и является лучшим игроком в последние пару лет… Это заслуженно. Он демонстрирует замечательный теннис, у него атакующий стиль. Он очень силён во всех аспектах своей игры.

Я давно не играл с ним. У нас всегда были захватывающие матчи. В какой-то момент мы провели три или четыре встречи за очень короткий промежуток времени на харде… Возможно, один раз играли на грунте в Монте-Карло несколько лет назад.

Это будет полуфинал турнира «Большого шлема» с первым номером мирового рейтинга. Для меня нет более важного события. Так что я постараюсь выложиться на полную и показать такую же игру, как и в четвертьфинале», — сказал Новак на пресс-конференции.

Перед полуфиналом у Синнера и Джоковича было равенство в личных встречах — 4-4. Однако единственный поединок на грунте выиграл серб. Новак взял первые три матча, включая победу с 0:2 по сетам в четвертьфинале Уимблдона-2022 и поединок на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло-2021. Затем они обменялись победами по ходу Итогового чемпионата — 2023 (Джокович уступил в группе, но был сильнее в финале), после чего Синнер взял верх в матче Кубка Дэвиса — 2023, в полуфинале Australian Open — 2024 и в финале «Мастерса» в Шанхае в том же 2024 году.

Новак Джокович и Янник Синнер после финала в Шанхае в 2024 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В начале игры геймы брали только подающие, причём Синнер держал свою подачу увереннее, чем Джокович — свою. Пятый гейм стал подтверждением этого тезиса: итальянец добрался до брейк-пойнта, а в следующем розыгрыше серб, находясь на задней линии, необъяснимым образом махнул ракеткой мимо мяча и подарил сопернику брейк — 3:2 в пользу Янника.

Это и предопределило успех Синнера в первом сете. Во второй половине партии Джокович скорее мог ещё раз отдать подачу, чем сделать брейк, — так, в седьмом гейме Новак ушёл с двух брейк-пойнтов. Восьмой гейм Янник, правда, начал с 0:30, однако его соперник этим не воспользовался. И в 10-м гейме Синнер закрыл партию, в третий раз за сет подав под ноль, — 6:4 за 47 минут. Он превзошёл Джоковича и по активно выигранным очкам (14 против восьми), и по невынужденным ошибкам (девять против 14). Даже плохой процент попадания первой подачи (43%) не стал помехой для итальянца — он регулярно брал своё в обменах.

Янник Синнер Фото: Adam Pretty/Getty Images

Во второй партии характер игры изменился. Джокович в начале сета дважды подал под ноль, а между этими геймами попробовал зацепиться на приёме, хотя до брейк-пойнтов не добрался. По ходу этого второго гейма игроки устроили потрясающий розыгрыш: обменялись укороченными, Джокович выбросил свечу, Синнер с трудом догнал её, а затем серб переиграл итальянца у сетки.

После этого Янник перехватил инициативу. В пятом гейме брейк-пойнт ему не удалось реализовать, а вот в седьмом получилось — Новак сорвал удар с форхенда. Возникло впечатление, что этот сет окончится так же, как и первый. Но Джокович был против. Синнер в 10-м гейме подавал на партию, однако допустил серию ошибок под давлением, и серб со второго брейк-пойнта сравнял счёт — 5:5.

Тай-брейк в планы Синнера не входил. Свои намерения он доказал делом: у Джоковича на подаче было 40:15, но потом последовали неточности, и итальянец забрал гейм на приёме. На подаче Яннику понадобилось два сетбола, чтобы выиграть и эту партию — 7:5 за 1 час 11 минут. После этого Джокович взял медицинский перерыв, во время которого ему массировали бедро.

Медицинский перерыв Новака Джоковича Фото: Adam Pretty/Getty Images

В третьем сете, в отличие от предыдущих партий, первым до брейк-пойнтов дошёл Джокович. Серб активно принимал, впервые мог повести с брейком, но на брейк-пойнте чуть сплоховал, и Синнер удержал подачу — 2:2. В пятом гейме Новак уже сам мог отдать подачу, однако спасся с двух брейк-пойнтов.

Помучив друг друга на этом отрезке, Синнер и Джокович принялись быстро забирать свои геймы. В 10-м гейме Новак максимально сосредоточился, стал дожидаться ошибок в розыгрышах от Янника, у него было три сетбола на приёме, но он упустил их. Во время розыгрыша на одном из ровно «ровно» сербу зафиксировали аут, однако он не согласился и принялся спорить с судьёй на вышке — безуспешно. И Синнер забрал-таки этот нервный гейм — 5:5.

Взяв ещё по одному своему гейму, теннисисты дошли до тай-брейка. Там Джокович упустил с одним мини-брейком первые три мяча — особенно обидно в последнем случае (смэш в сетку с хафкорта). Новак так и не взял ни одного очка на приёме, и Янник, использовав второй матчбол, победил — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3) за 3 часа 16 минут.

Так Синнер впервые одолел Джоковича на грунте. Янник впервые выступит в финале «Ролан Гаррос». Итальянец выиграл 20-й матч подряд на «Шлемах» — после титулов на US Open 2024 года и Australian Open — 2025. Интересно, что впервые в истории в мужском одиночном финале ТБШ сыграют два теннисиста 2000-х годов рождения. А ещё более интересно то, что столько же совместных финалов ТБШ у игроков, родившихся в 1990-е (на US Open — 2020 Доминик Тим победил Александра Зверева).

Кроме того, Джокович впервые за 28 матчей потерпел поражение в Париже. Он выиграл «РГ»-2023 (семь встреч), «Мастерс» в Париже в том же году (пять матчей), на «РГ»-2024 снялся после победы в 1/4 финала (пять поединков) и завоевал золото Олимпиады-2024 (шесть матчей), а ещё пять побед одержал на нынешнем РГ».

Мужской финал Синнер — Алькарас состоится в воскресенье, 8 июня. Тут счёт личных встреч 7-4 в пользу испанца. В финале «Шлема» они ещё не играли друг с другом. За всеми событиями следите на «Чемпионате».